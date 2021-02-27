10 лучших хорроров последнего десятилетия

Страх — одно из сильнейших чувств в человеческой природе. Каждый из нас боится разных вещей. Кто-то недолюбливает пауков, кому-то некомфортно находиться в воде, а некоторые настолько боятся высоты, что не подходят к перилам в торговых центрах. Но иногда пощекотать нервишки всё-таки хочется, не так ли? И вместо того, чтобы прыгать в бассейн с высокой высоты, можно обратить внимание на игры. Благо, за последние десять лет хороших хорроров вышло достаточно. Мы, кстати, выбрали десятку лучших.

Лучшие экшены и слэшеры десятилетия Приключенческие боевики и и адреналиновые сражения с толпами врагов и фейерверком спецэффектов.

Resident Evil 2 Remake

Дата выхода: 25 января 2019 года

Шедевральный ремейк от Capcom открывает наш список. К переосмыслению одной из лучших классических Resident Evil авторы подошли с креативом, но при этом сохранили все её ключевые достоинства. Это всё та же игра о Леоне Кеннеди и Клэр Релфилд, которым повезло встретиться посреди биологического кошмара. Только она стала гораздо лучше, красивее… и да, страшнее. Блуждания по полицейскому участку всегда сопровождаются каким-то бульканьем, инородными хрипами и вообще чем угодно, что может пошатнуть ваше эмоциональное состояние. Отдельной похвалы заслуживает Мистер Икс, который всегда начеку и готов добраться до главных героев. Стоит лишний раз пошуметь, как где-то сверху или снизу слышатся глухие шаги этого мутанта.

Dead Space 2

Дата выхода: 25 января 2011 года

К сожалению, оригинальная Dead Space не подходит нашему списку из-за даты релиза, однако сиквел уж точно ничем не хуже. Ко второй части игра эволюционировала и стала гораздо лучше — это больше не унылый клон Resident Evil 4 в космическом антураже. Теперь это самобытный хоррор с собственным лицом. Да, прибавилось кинца и взрывов, но и напряжение никуда не исчезло. Несчастный Айзек Кларк постоянно ходит на грани нервного срыва, а масла в его внутренний эмоциональный огонь добавляют вездесущие монстры, поджидающие за каждым углом.

15 лучших шутеров за прошедшие 10 лет Ярких игр в этом жанре так много, что их невозможно было уместить в десятке.

The Evil Within

Дата выхода: 14 октября 2014 года

Синдзи Миками попытался повторить успех своей же серии Resident Evil, создав новую франшизу под названием Evil Within. Однако если предыдущие его работы были больше сфокусированы на зомби и генетике, то в новой игре японец сменил вектор в сторону иллюзий, галлюцинаций и кошмаров. Главный герой — простой детектив — оказывается втянут в бесконечную серию ужасов, которая сопровождается чудовищами, привидениями и другими страшными вещами. В определённые моменты Evil Within заставляет переживать даже сильнее, чем эталонные Resident Evil. Сразу видна рука мастера!

Alien Isolation

Дата выхода: 7 октября 2014 года

Представьте что вы оказались в полном одиночестве на космическом корабле. Звучит прикольно, да? Только вы там не одни — за вами гонится космическое чудовище, способное убить вас и вообще любого человека за секунды. Примерно в такой ситуации оказалась главная героиня Alien Isolation Аманда Рипли. Девушка заперта в огромном железном гробу и ей нужно проявить всю свою смелость и смекалку, чтобы выжить. И игра с точностью передаёт это ощущение страха и безысходности, в котором оказалась Рипли, умело направляя вам все эмоции героини.

Resident Evil 7

Дата выхода: 24 января 2017 года

После откровенно провальной шестой части Capcom решила вернуть Resident Evil к корням, предложив поменьше взрывов и глупостей, побольше фирменной атмосферы и страха. И сеттинг выбрали самый выигрышный — заброшенный дом в богом забытой деревне, где обитают не самые приятные личности. Для большей уникальности придумали нового героя — Итана, обычного парня, который ищет свою пропавшую девушку. На выходе получился один из лучших хорроров ушедшего поколения консолей, который в лучшие моменты нагнетает даже сильнее классических игр.

10 лучших RPG за прошедшие 10 лет На них равняются, в них играют миллионы и они популярны по сей день.

Outlast

Дата выхода: 4 сентября 2013 года

Outlast развила идею о бедном человеке, который оказывается заперт в психиатрической лечебнице. Даже в приземлённых заведениях такого рода обычным людям становится слегка не по себе, но в этой игре градус выкручен на максимум. Вокруг постоянная темнота, кто-то где-то орёт, повсюду слышатся вопли и стоны. А стоит встретить хотя бы один источник этих звуков, как лёгкая тревога сменяется паникой и страхом. Дополнительных эмоций добавляет вечная темень, через которую иногда можно пройти только с помощью камеры, в которой в самый неподходящий момент могут сесть батарейки.

Until Dawn

Дата выхода: 25 августа 2015 года

События Until Dawn разворачиваются в большом коттедже где-то в горах, куда приехала группа подростков. Они планировали пить и веселиться, но вместо этого им предстоит бороться за свою жизнь и постараться не сойти с ума от ужасов, что их там ждут. Игра представляет собой интерактивный фильм, и порой нужно очень быстро принимать решения и отстукивать кнопки, иначе подростки будут гибнуть один за другим.

Amnesia: The Dark Descent

Дата выхода: 8 сентября 2010 года

Любимая игра прокаченных стримеров, которая изобилует страшными моментами и гнетущей атмосферой. Игрок в роли молодого археолога просыпается в неизвестном месте и находит записку от самого себя. Как выяснилось, парень решил стереть воспоминания и принял эликсир, вызывающий амнезию. Не знаю, какие проблемы заставили его это сделать, но его дальнейшее приключение будет стократ хуже. Геймплей в основном сосредоточен на решении загадок и исследовании окружения, однако гнетущая атмосфера добавляет этим процессам шарма.

SOMA

Дата выхода: 22 сентября 2015 года

SOMA чем-то похожа на «Амнезию», причём почти всем. Игровой процесс, атмосфера, общий флоу — всё почти идентично. Различия начинаются спустя несколько часов геймплея. В SOMA гораздо больше опасных и мерзких противников на квадратный метр, однако победить их физически невозможно — главный герой просто не умеет сражаться. Поэтому во время энкаунтеров SOMA напоминает не Amnesia, а, скорее, Alien: Isolation. И это сравнение очень придаёт ей вес.

Layers Of Fear: Legacy

Дата выхода: 16 февраля 2016 года

Если вы хотите по-настоящему испытать себя, то Layers Of Fear подходит для этого лучше всего. Инди-хоррор, где главный герой вынужден постоянно убегать и прятаться, пугает до мурашек своей гнетущей атмосферой, скримерами и меняющимися декорациями, которые создают постоянное чувство дискомфорта и тревоги. Игра рассказывает про сходящего с ума художника, который яростно желает завершить свой шедевр.