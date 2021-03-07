Самые необычные изобретения для геймеров

Обычными игровыми девайсами — мышками, клавиатурами и наушниками — уже никого не удивишь. В попытках поразить геймеров и заработать на их увлечении различные технологические компании и производители игровой периферии стали придумывать необычные и порой очень странные аксессуары, которые призваны улучшить игровой опыт. «Чемпионат» рассказывает о самых необычных изобретениях для игроков, о которых вы, может быть, даже не знали.

Кровать-трансформер

Помните ленивого мальчика из мультфильма «Нехочуха», который мечтал оказаться в стране, где можно только играть и больше ничего не делать? Видимо, следующее изобретение предназначено именно для таких «нехочух». Весной 2020 года японская мебельная компания Bauhutte показала кровать-трансформер для самых ленивых геймеров, которая включает в себя, помимо самой кровати, матраса и подушки с одеялом, два монитора с клавиатурой, мышью и геймпадом, стол, прикроватные тумбочки, этажерки для снеков и энергетиков и даже держатель для смартфона. Для полного счастья не хватает только унитаза. Просто лежишь целый день с едой и наслаждаешься играми. А если надоело лежать, то вы можете превратить кровать в кресло. Звучит наверное круто, но лишь для тех, кто не думает о своём здоровье и ставит игры превыше остальных вещей. Геймеры шутят, что это идеальное изобретение для игроков, которые хотят побить рекорды по набору веса. Тем более стоит такая кровать недёшево — порядка 90 тысяч рублей.

Умная нейроперчатка

То, что ещё недавно считалось фантастикой, прочно вошло в нашу с вами жизнь. Когда-то и очки виртуальной реальности казались чем-то невероятным из разряда научно-фантастических концепций, а теперь стали обыденностью. В общем, к чему весь этот разговор про технологии будущего. Канадские разработчики из Brink Bionics представили на суд публики устройство, которое обещает повысить скорость вашей реакции в играх, устранив задержку между физическим нажатием на кнопку мыши и результатом, отображаемым на экране.

Видео опубликовано на YouTube-канале Brink Bionics Inc.

Устройство в виде перчатки за счёт технологии чтения нейроимпульсов мозга позволит улучшить быстроту нажатия на кнопку мыши на 80 миллисекунд. Технология основана на тех же принципах, что используются при протезировании конечностей, улавливая электрические импульсы от вашего тела. Это не аимбот — вам всё равно придётся самостоятельно наводить мышь на противника. И импульс не поможет вам увеличить частоту щелчков. Он лишь оптимизирует временную задержку для каждого клика, но не сокращает время между двумя последовательными щелчками. Звучит сложновато, согласен. Лишь на деле удастся понять, что же всё-таки представляет из себя это устройство. Не будет ли считаться эта перчатка эдаким допингом? И действительно ли она поможет улучшить реакцию? Игроки смогут узнать это лишь в мае — именно в этом месяце Brink Bionics планирует начать поставки для участников финансирования. Всем остальным придётся выложить за перчатку 169 долларов. Впрочем, это не такие большие деньги за такое устройство. За примерно эти же деньги можно купить самую продвинутую игровую мышь.

В Канаде придумали перчатку для геймеров, которая ускоряет их реакцию

Кстати, авторы собирали деньги на создание этой перчатки на Kickstarter. Они запросили 15 тысяч канадских долларов, но им удалось собрать почти в 4 раза больше запрашиваемой суммы, а если быть точным, то 56 тысяч канадских долларов.

Видео опубликовано на YouTube-канале VATMAN Corp. Technologies.

Экзоскелет ARAIG

Нет, не подумайте, речь идёт не про экзоскелет из игры Crysis, а про реальный игровой экзоскелет от компании ARAIG, благодаря которому игрок может ощущать то, что происходит в игре, всем своим телом. Устройство выглядит футуристично. Если прогуляться в экзоскелете по улице, то вы обязательно соберёте на себе взгляды. В корпус устройства встроено 34 вибродатчика, которые точно реагируют на всё происходящее в игре. Если вас подстрелили, то вы почувствуете это неприятное ощущение, если идёт дождь или ваш персонаж падает с высоты, то вы ощутите падающие на вас капли и скорость полёта. К сожалению, экзоскелет так и не снискал популярности. Вероятно, из-за своей цены — устройство стоит почти 200 тысяч рублей. За такие деньги ещё недавно (до обвала цен на комплектующие) можно было собрать топовый компьютер.

Компрессионный рукав и перчатка

Это изобретение не поднимет ваш скилл, но поможет избавиться от возможных проблем с запястьем. Не секрет, что игроки, которые хотят добиться высот в соревновательных играх, проводят за компьютером десятки часов. Из-за этого может развиться туннельный синдром запястья, который ещё называют синдромом запястного канала. Компрессионная перчатка Flashe Gaming Glove помогает улучшить кровообращение в руке и снизить мышечное напряжение. Рукав изготовлен из полиэстера, который обеспечивает хорошую воздухопроницаемость и обладает высокой способностью регулировать влажность и отводить пот. Нижняя сторона перчатки покрыта тканью с тефлоновой пропиткой, которая снижает трение при движении руки. Кроме того, она обеспечивает фиксацию запястья под оптимальным углом, чтобы снизить нагрузку на кисть. Стоимость комплекта из рукава и перчатки составляет $ 89 или 6 616 рублей.

Игровое кресло, которое автоматически кормит игрока

Кровать-трансформер, где можно только валяться, принимать еду и играть в игры целый день, не единственное противоречивое изобретение в списке. А как вам игровое кресло от Pringles, которое может автоматически кормить игрока чипсами, чтобы тот не отвлекался от игрового процесса? Авторы просто взяли готовую модель кресла Warp Z, наклеили логотип Pringles, назвали модель Pringles Feeder и встроили в него робо-руку и подставку для чипсов. При нажатии на специальную кнопку робо-рука берёт из коробки чипсину и подаёт игроку в рот. А ещё в это кресло обещали встроить умный браслет, который бы отслеживал пульс, давление и общее состояние игрока. Когда это кресло поступит в продажу и поступит ли вообще — не сообщается. Кресло было представлено ещё в начале 2020 года и с тех пор новой информации о нём нет. Авторы планировали продавать это «гениальное» изобретение за 100 тысяч рублей, но, видимо, пока повременили с этим.

Видео опубликовано на YouTube-канале pringles.

Спрей от геймеров

Все предыдущие изобретения вас не удивили? А как вам тогда спрей от игровой зависимости? Он так и называется — спрей от геймеров. Его нужно распылять в комнате игрока, чтобы тот не проводил так много времени за играми. Спрей разработали в Канаде и его можно приобрести за $ 5,99. Самое забавное, что первую партию спрея раскупили за считанные минуты. Видимо, мамы юных геймеров действительно верят в его волшебные свойства.



В его состав входит чеснок, уксус, яичная чёрная соль, эссенция плодов дуриана и эфирных масел. Задумка авторов такая, что если распылить сильно пахнующий спрей в игровой комнате, то игрок не сможет приблизиться к объекту своей любви из-за мерзкого запаха. Но мне кажется, что такие люди нуждаются в гораздо более серьёзной помощи и могут легко найти выход из ситуации, просто перетащив свою консоль или компьютер в другое место. Лучше больных игроманией людей не злить, а то мало ли что такие личности могут сделать с собой и окружающими.

Вагинальный контроллер

Ладно, все предыдущие изобретения для геймеров были для разминки. Вот вам действительно самое необычное игровое устройство — вагинальный контроллер Perifit, разработанный китайскими физиотерапевтами и инженерами из компании Linkcube Studio. Принцип действия контроллера такой же, как и у обычного, но только если на геймпаде мы нажимаем на кнопки, то в данном случае девушка должна сокращать и расслаблять мышцы влагалища для управления в играх. У данного устройства есть прямое предназначение — тренировать мышцы влагалища, которые могут быть ослаблены после родов. Для этого контроллера даже разработали специальную игру в стиле Super Mario Bros. Когда девушка сокращает мышцы влагалища, то бабочка или птица взлетает, когда расслабляет их, то опускается вниз. Всё как в обычных играх — необходимо собирать предметы и перелетать через препятствия.

Видео опубликовано на YouTube-канале Perifit.

Виртуальное игровое пространство Omni

А это устройство прогремело на весь мир и собрало на Kickstarter больше миллиона долларов. Речь про виртуальное игровое пространство Omni. Устройство представляет из себя беговую платформу для свободного передвижения в виртуальной реальности. Игроки надевают специальную обувь с низким коэффициентом трения, которая позволяет сохранять ноги в стабильном положении и предотвращает смещение в бок, фиксируют себя на талии ремнями, и в очках виртуальной реальности перемещаются по игровым мирам, не переживая, что могут упереться в стену или в какое-либо другое препятствие. В общем, получился такой полезный и интересный тренажёр, освобождающий геймеров от пассивного сидячего геймплея. Звучит очень круто, но вы удивитесь цене: стоит данное устройство как автомобиль — 600 тысяч рублей. А не легче ли просто записаться в спортзал или купить обычную беговую дорожку?

Видео опубликовано на YouTube-канале Business Insider.

Умная маска для геймеров от Razer с RGB-подсветкой и вентиляцией

Эпидемия коронавируса не только принесла проблемы, но и сподвигла разработчиков различных устройств для геймеров к интересным экспериментам. Так, производитель игровых девайсов Razer анонсировал защитную маску для геймеров. По словам компании, это самая умная защитная маска на рынке, в которой есть всё для безопасного нахождения вне дома: съёмный вентилятор, который регулирует поток воздуха и способен фильтровать частицы, находящиеся в воздухе, функция автоматической стерилизации, которая поставляется со специальным зарядным футляром, облицованным ультрафиолетовым светом, встроенный микрофон и даже RGB-подсветка. При этом эта маска прозрачна, что позволяет видеть губы и эмоции человека. Так как коронавирусная инфекция постепенно отступает, то производителю пора бы поспешить с её выпуском. Впрочем, есть вероятность, что она так и не поступит в серийное производство.

Компания Razer представила защитную маску для геймеров с RGB-подсветкой

Видео опубликовано на YouTube-канале R Λ Z Ξ R.

Японское игровое кресло для сидения на полу Buddy

Азиаты любят играть в игры на полу — это обусловлено их культурой быта. Поэтому специально для них изобрели мягкое и компактное кресло, которое можно использовать как для игр, так и для чтения книг или просмотра кино. Игрок может сидеть на этом кресле как на обычном стуле со спинкой. Или перевернуть его и использовать верхушку кресла в качестве подставки для локтей. Кресло спроектировано так, что человек не испытывает дискомфорта, а его позвоночник находится в правильном положении. Изобретение произвело фурор — кресло заказали два миллиона человек, а стоит оно всего $ 43 или 3 тысячи рублей. В России его естественно не найдешь, но вы можете заказать Buddy через японский Amazon. С доставкой выйдет около 5 тысяч рублей.