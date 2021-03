10 лучших гонок прошлого десятилетия

Серия Need for Speed переживает затяжной кризис и ждёт серьёзных перемен.

За прошедшие десять лет вышло немало отличных представителей жанра Racing. Игр, где всё предельно понятно — у тебя есть тачка и цель первым добраться до финиша. Нельзя сказать, что жанр переживает худшие времена как те же самые стратегии, поскольку достойных тайтлов хватает. Наша редакция составила список из десяти самых-самых. Выбрав их, вы ни капли не пожалеете ни потраченного времени, ни денег.

Mario Kart 8 Deluxe

Дата выхода: 28 апреля 2017 года

Платформы: Nintendo Switch

Восьмая номерная часть Mario Kart сорвала крышу всем фанатам итальянского водопроводчика. Согласно цифрам продаж, эта игра есть у каждого второго (!) владельца Switch. Казалось бы, что в ней такого? На самом деле всё просто — в этом тайтле есть всё, за что любят аркадные гонки. Простое управление, сочная графика, возможность устраивать кооперативные заезды и просто тонны фансервиса для фанатов франшиз Nintendo. И даже не смотрите на внешне детское визуальное оформление, иначе рискуете упустить одного из лучших представителей жанра.

Forza Horizon 4

Дата выхода: 2 октября 2018 года

Платформы: Xbox One / ПК

В 2018 году Playground Games выпустила Forza Horizon 4, которая затмила всех конкурентов. Здесь и графон уровня голливудских фильмов, и автопарк обширней Илона Маска, и развлекалово на долгие вечера. Авторы сделали фотореалистичный мир, добавив к этому множество режимов и необычных заездов. Как вам идея погонять против истребителя? Или потягаться с судном на воздушной подушке? Особый шарм игре добавляют сезоны — заезд по одному и тому же маршруту летом и зимой радикально отличается, из-за чего гонять интересно всегда.

Blur

Дата выхода: 25 мая 2010 года

Платформы: ПК / PS3 / Xbox 360

Blur вышла в начале прошлого десятилетия, однако даже сейчас выглядит очень достойно. Во многом благодаря ураганному геймплею, который отсылает к аркадным гонкам из нашего детства. На трассе лежат различные бусты и усиления, которые очень желательно подбирать во время поездки. Они бывают разных типов — как атакующие, так и защитные. Если забить на них, то в какой-то момент можно обнаружить обугленные останки своей тачки на ближайшей обочине.

DIRT Rally

Дата выхода: 7 декабря 2015 года

Платформы: ПК / PS4 / Xbox One

Наверное, это лучший симулятор раллийных заездов за прошедшие годы. Замечательная физика машин здесь комбинируется с огромным количеством доступных локаций и обширным автопарком. Однако стоит сразу отметить, что с наскока взять Rally не получится — какое-то время придётся привыкнуть к управлению и в целом к поведению местных тачек. Это не суперсерьёзный симулятор, но и не аркадная покатушка. Отдельный совет — играйте с рулем.

Split Second

Дата выхода: 18 мая 2010 года

Платформы: ПК / PS3 / Xbox 360 / PSP / iOS

Удивительно, но Split Second вышла почти одновременно с Blur — разница между релизами всего несколько месяцев. Они даже чем-то похожи, в SS тоже предельно аркадное управление и геймплей, однако отличия тоже есть. В этой игре весь упор сделан на зрелищность. Во время заезда игрок накапливает определенную шкалу. Как только она дойдёт до нужной отметки, можно активировать специальный триггер и устроить шоу уровня Майкла Бэя. Например, уронить на трассу огромный небоскрёб или заставить пассажирский самолёт обрушиться на взлётную полосу — да, прямо в тот момент, когда по ней едут гонщики.

GRID 2

Дата выхода: 31 мая 2013 года

Платформы: ПК / PS3 / Xbox 360

Если в оригинальной GRID студия Codemasters только тестировала модель геймплея, то в сиквеле сумела реализовать её полностью. Фишкой GRID всегда была комбинация из аркадного управления, сочной картинки и аварий. Оригинальная игра вышла за пределами десятилетия, поэтому её мы добавить не можем, однако сиквел под это подходит идеально. Особенно с учётом того, что в нём есть всё то же самое, за что мы полюбили оригинал, только больше и лучше.

Assetto Corsa

Дата выхода: 19 декабря 2014 года

Платформы: ПК / PS4 / Xbox One

Только тру фанаты гонок знают, что в этот список можно было включить только Assetto Corsa и полностью забить на остальные игры. В первую очередь — это серьёзный автосимулятор, в который даже не стоит пытаться играть на геймпаде или, упаси боже, на мышке и клавиатуре. Чтобы закончить даже обычный на первый взгляд заезд, геймеру предстоит как следует привыкнуть к местному управлению и повадкам машин. Второе это, собственно, те самые машины. Автопарк в игре очень обширный и каждый его представитель ведёт себя на трассе именно так, как его реальный аналог. И третье, что немаловажно — это сногсшибательная графика и, в особенности, модели тачек. Скриншоты из AC можно легко перепутать с реальными фотографиями.

NFS Hot Pursuit

Дата выхода: 16 ноября 2010 года

Платформы: ПК / PS4 / Xbox One / Switch

Все мы знаем, что в определённый момент серия Need for Speed повернула куда-то не туда. Достаточно посмотреть на оценки последних игр франшизы и жалкие попытки EA вновь переплюнуть успех Underground 2 или Most Wanted. Однако есть небольшой просвет в виде переосмысления Hot Pursuit. Это последняя адекватная NFS за долгие годы — со стремительными заездами на бешеных скоростях, красивыми авариями и лёгким геймплеем.

Project CARS 2

Дата выхода: 22 сентября 2017 года

Платформы: ПК / PS4 / Xbox One

Для многих Project CARS 2 стала путеводной звездой в мире авиасимуляторов. Игра позволяет очень тонко настроить под себя практически все свои элементы, включая сложность управления, поведение машины и десятки других параметров. Ну и другие достоинства тоже забывать не стоит — мощная картинка с возможностью разгона до разрешения в 12К, реалистичное поведение каждой тачки (их тут аж 180) и навороченный режим карьеры.

Forza Motorsport 7

Дата выхода: 3 октября 2017 года

Платформы: ПК / Xbox One

Motorsport 7, наверное, второй самый отзывчивый авиасимулятор после Project CARS 2. Во многом игра повторяет успешную формулу конкурента и предлагает тонко настроить геймплей, чтобы ощущать себя комфортно. Однако у неё есть свой джокер — это идеальный тайтл для любителей коллекционировать всё и вся. В этой игре автопарк насчитывает аж 700 автомобилей. Да, семь сотен тачек. Даже сложно представить, сколько денег разработчики потратили на лицензирование, но если задаться целью собрать их все — одного отпуска точно будет мало.

