Тест. Как хорошо ты знаешь героинь видеоигр?

Если вы ещё помните, то летом прошлого года возник скандал из-за нашумевшей The Last of Us Part II. Если претензии игроков к ЛГБТ-составляющей понять было можно, хотя ещё в дополнении к первой части игры можно было догадаться, что одну из главных героинь серии Элли больше интересуют девушки, чем мальчики, то от претензий к их физическим качествам хочется покрутить пальцем у виска. Ну как женщина может в одиночку убить целый отряд противника или быть накачанной? Это же просто невозможно, мне это навязывают! Друзья, они могут и не такое. По крайней мере в видеоиграх. Кто-то из них легко может постоять за своих близких или перебить целое войско, а кто-то и вовсе способен заставить дрожать целую вселенную. А хорошо ли вы запоминаете женских персонажей в играх? Давайте проверим ваши знания в этом тесте.
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