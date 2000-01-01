От 18 и младше. Юные звёзды российского и мирового киберспорта

Ньенгнара 23savage Тирамаханон

Керри из Таиланда тоже готов стать суперзвездой в Доте. В 18 лет он уже посетил два мэйджора и считается главной надеждой региона. Он первым в мире взял 12 тыс. MMR и сразу после этого перешёл в T1.