10 самых дисбалансных персонажей в истории Mortal Kombat
Разработчикам пришлось не раз их нерфить и дорабатывать.
Нуб-Сайбот (Mortal Kombat: Трилогия)
Трилогия считается одной из самых несбалансированных игр в серии и Нуб-Сайбот был в ней апогеем читерства с большим количеством бесконечных комбо, многие из которых не требовали сноровки.
Сайракс (Mortal Kombat 9)
Сайракс доминировал на ранних этапах Mortal Kombat 9 благодаря мощным комбо и изначально неблокируемым и приводящим в бешенство бомбам.
Рейден (Mortal Kombat)
До того как баланс стал приоритетом для разработчиков серии, бог грома доминировал в самой первой части игры. Его высокий урон, быстрая дальняя атака и телепорт выделяли его среди других персонажей.
Таня (Mortal Kombat X)
Таня дебютировала в MKX и была чертовски быстрой и мощной за счёт невероятно мобильных телепортов, быстрых восстановлений и сильно повреждающих соперников комбо.
Чужой (Mortal Kombat X)
Персонаж стрелял в соперника кислотой, которая не только наносила урон с течением времени, но и усиливала почти все другие его способности. Позже разработчики сделали кислоту несмертельной.
Милина (Mortal Kombat II)
Противостоять Милине во второй части игры могли лишь Джакс и Кунг Лао. Остальные ничего не могли поделать с её подсечками, апперкотами и прыжками.
Фуджин (Mortal Kombat 4)
Младший брат Рейдена сломал однопользовательский режим. Он выпускал стрелы из арбалета, которые отскакивали от стен, что запутывало ИИ и делало любой матч против компьютера пустой формальностью.
Кунг Лао (Mortal Kombat X)
Кунг Лао подумывали запретить на турнирах из-за его приёма, который позволял заполнять специальный счётчик каждый раз, когда он выполнял пробуждающий телепорт. Позже этот глюк исправили.
Дайру (Mortal Kombat: Deception)
У этого персонажа был один имбалансный приём Tombstone Drop, который превращал драки в танцы. Противник подлетал в воздух каждый раз в обречённой попытке подобраться к Дайру на близкое расстояние.
Бо Рай Чо (Mortal Kombat: Deception)
Обманчивые хитбоксы и невероятно простые комбо-удары делали Бо Рай Чо дисбалансным. Благодаря приёму «лужа рвоты» он мог держать противника на расстоянии каждый раз, когда это было ему необходимо.
10 самых дисбалансных персонажей в истории Mortal Kombat