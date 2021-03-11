Баскетболист Иван Лазарев: увидел Доту на сборах – ни черта не понял, но понравилось

4 марта киберспортивная студия RuHub объявила имя нового комментатора. Им стал профессиональный баскетболист Иван Lazar Лазарев, выступавший за «ЦСКА», «Зенит», «Парму» и ряд других российских клубов.

Бывший баскетболист ЦСКА стал комментатором киберспортивной студии RuHub

Экс-игрок сборной и чемпион Евролиги в составе «армейцев» давно следит за турнирами по Dota 2 и ведёт собственные трансляции на Twitch, а теперь его голос услышат зрители крупных киберспортивных чемпионатов. Мы поговорили с Иваном о его увлечении играми в быту спортивной карьеры и планах на будущее.

– Привет, рад наконец-то познакомиться с тобой. Давай начнём с того, когда ты впервые услышал о видеоиграх. Играл ли в детстве. И во что?

– Привет, взаимно! Это был классический сборник для приставки NES с Chip ‘n Dale, Battle Tank и Contra. Я просто мечтал о компьютере и в один прекрасный день отец сделал мне такой подарок. Первая игра на ПК – какая-то ужасная 3D-космострелялка под названием Aliens. Повёлся на красивую обложку. Потом пошла классика: WarCraft III, Counter-Strike 1.6, Starcraft и третьи «Герои».



– Помнишь ли, как и когда заинтересовался Дотой?

– Помню, как мы поехали на сборы молодёжной сборной России, кажется, в 2009 году.



Там мои товарищи по команде Паша Антипов и Саня Лавников играли в первую Доту. Мне сразу понравилось, но я ни черта не понимал, как и что там работает. Потихоньку начал вникать и игра поглотила меня! Даже во время полёта пытались на ноутбуках поиграть «1 на 1».



Когда вернулся с чемпионата Европы, оказалось, что и в «Динамо» в Доту играет много людей, на сборах по локалке регулярно удавалось поиграть «3 на 3». Так что можно сказать, что я «олд», хотя во время сезона времени на подобные развлечения было совсем немного.

– Чем тебя привлёк киберспорт?

– В моём детстве был популярен традиционный спорт и мы хотели быть лучшими в нём. А сейчас у гораздо многих людей появился доступ к компьютеру и играм. Теперь хотят быть лучшими уже в киберспорте и это очень здорово! Многие люди хотят соревноваться, но по каким-то причинам не могут заниматься традиционным спортом – нет либо времени, либо возможностей. А киберспорт предлагает очень крутую альтернативу.



– Ты упомянул, что гейминг и киберспорт возникли в твоей жизни ещё во время карьеры баскетболиста. Насколько трудно было совмещать профессиональный спорт и эти увлечения?

– Да, это крайне сложно. Спорт – это жизнь в определённом режиме и свободного времени крайне мало, а ещё есть семья и друзья. Поэтому у меня есть некоторые пробелы в истории Доты: кто, где, когда и с кем играл, какие турниры выигрывал и тому подобное.



– Знаю, что футболисты часто зависают в CS:GO, реже – в Доте. А как с этим дела в баскетболе? Были ли в твоих командах тиммейты, которые тоже следили за киберспортом или играли сами?

– Один из стаков одноклубников по «Динамо» я уже упоминал выше. Да, есть баскетболисты, играющие в CS и Dota 2, периодически мы катаем вместе. Если говорить о постоянных «пати», то часто играю с Никитой Балашовым, это мой старый друг и игрок сборной России. Раньше также часто играли с Дмитрием Головиным, он у нас главный по баскетбольному сегменту «Твиттера».

– Для меня после спорта киберспорт предстал неуправляемым хаосом с точки зрения турниров, команд и всего остального. Изменения к структуре в последнее время (DPC в Доте, Overwatch League по модели НХЛ) – это круто, или раньше было лучше?

– Солидарен с тобой. Если честно, нынешний порядок лично мне нравится больше. Появилось конкретное расписание, кто, где и когда – всё ясно. Понятно, как получать очки и призовые. Знаю, что есть правила, которые вызывают у многих негодование, но тут уж ничего не поделать, этим другие люди занимаются.



– Расскажи, как ты пришёл к тому, чтобы сделать киберспорт полноценной профессией. И почему именно комментатор?

– У меня был опыт в комментировании баскетбола, мне и аудитории очень зашло. Поэтому, когда появилась возможность попробовать себя в роли комментатора Доты, я долго не раздумывал. Мне очень нравится живое общение, поэтому я бы также с удовольствием попробовал себя в качестве интервьюера.



– Могут ли какие-то качества или опыт, полученные во время спортивной карьеры, помочь тебе на новом месте?

– Конечно. В первую очередь это коммуникабельность и умение работать в команде. Стрессоустойчивость и выносливость. Плюс не боюсь камеры и могу связно выражать свои мысли.

– Пару слов о своём дебюте в киберспортивной студии. Как это было, какие эмоции?

– Было очень здорово. Чувствовал небольшое волнение, всё-таки работа из дома и из студии это совсем разные вещи… Эмоции били через край! На первой карте я немного стушевался и со-комментатору Миле Алиевой приходилось вывозить за нас двоих – она молодец, спасибо ей за поддержку. Вообще, все ребята очень помогают и всегда подсказывают, поздравили меня с дебютом после первой карты. Приятно работать в таком коллективе. Очень это ценю и всегда готов подставить им свое плечо!

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Dota2RuHub

– Ты писал, что впереди у тебя огромный объём работы. Расскажи поподробнее, как именно ты планируешь улучшать свои скиллы комментирования?

– В первую очередь это аналитические способности. Дота – очень динамичная игра, надо очень быстро обрабатывать большое количество информации и понимать, что из этого более важное, что – менее. Во время командных сражений способности летят во все стороны. А нужно не только понять всё происходящее, но и вычленить из этого самое важное, чтобы выдать это зрителю!



Для этого надо очень много смотреть Dota 2, играть в неё и слушать нашу студию аналитики. Аналитики у нас топовые (смеётся). Иногда даже делать заметки! Ничего страшного в том, что ты чего-то не знаешь – страшно, когда ты не хочешь учиться, тем более, когда это касается твоей профессии.

– Если видел, недавно в Twitter в очередной раз поднимали тему работы комментаторов. Как ты считаешь, каким должен быть кастер в Доте? Должен ли он топить за своих?

– У нас в любом спорте есть комментаторы, которые активно поддерживают наши команды во время эфира, и есть те, которые всегда сохраняют нейтралитет. Тут дело даже не в том, за кого топишь или не топишь ты, а в том, нравится ли это аудитории, ведь в конечном итоге мы работаем именно для зрителей!

Я не вижу ничего страшного в том, чтобы болеть за своих, когда речь идёт о матче СНГ-команды против команды из другого региона, но всё хорошо в меру. Если это не оговорено ни в каком регламенте, то, как я думаю, это остаётся на усмотрение студии и каждого конкретного комментатора.



– Что важнее – понимание игры или умение держать эфир?

– И то, и другое. Но Дота специфична, у игры очень высокий порог вхождения как для игроков, так и для комментатора. Здорово, если ты умеешь работать в эфире, но как ты сможешь рассказать о матче, если сам не понимаешь, что происходит на экране?



– Ставишь ли ты какие-то цели для себя в роли комментатора? Или для этого ещё рано?

– Естественно, иначе зачем это всё?! Если нет цели, то твоё существование превращается в дрейф. Цель – попасть на The International. Из менее очевидных – хочется привнести что-то своё в сообщество игры. Возможно, что-то связанное с воспитанием и направлением молодых умов. Ни для кого не секрет, что дота-комьюнити не самое дружелюбное, так вот хочется сделать его чуточку мягче и добрее. Всех обнял на этом моменте своими длинными руками (смеется).

– Насколько я понимаю, ты также намерен развивать Twitch. Что будет на стримах?

– Да, в последнее время стараюсь больше стримить, потихоньку набираю аудиторию на Twitch. Фишка канала в том, что он без негатива и на нём очень много общения, сама игра иногда даже уходит на второй план. Разговариваю со своими «тигрятами» (это я так подписчиков называю), делюсь опытом, что-то советую, травлю истории из спортивной и не только жизни.



Многие отмечают очень ламповую атмосферу и мне хотелось бы продолжать в том же духе. Хотя понимаю, что с ростом аудитории это будет делать сложнее. Я считаю, что если хочешь как-то повлиять на комьюнити – начни с себя. Что касается контента, пока в основном это Dota 2, сейчас самому очень кайф играть в неё. Иногда бывают другие игры, есть идеи на будущее.



– Скоро мэйджор и я не могу не спросить, что ты ждешь от турнира в Сингапуре?

– Начнём с того, что я этот турнир жду просто как событие, потому что это первый LAN-ивент по Dota 2 за долгое время. Жду много красивой и интересной Доты, каких-то новых стратегий и заготовок. В качестве одного из фаворитов выделил бы Team Secret. Ещё хочется посмотреть, как пройдут проверку на прочность Virtus.pro –ребята в очень хорошей форме, но всё-таки игры по Сети и LAN-турнир это вещи разные.



– Большое спасибо за интервью! Время для пожеланий своим подписчикам и нашим читателям.

– И вам большое спасибо за внимание! В первую очередь, следите за своим здоровьем, сезон сейчас такой – погода обманчива. Ну и старайтесь быть позитивными, живите на плюс-морали, негатива и так много вокруг. Увидимся там и на трансляциях RuHub! Всех обнял!