15 лучших инди-игр последнего десятилетия

Я очень люблю инди. Порой они привлекают моё (и не только моё) внимание гораздо сильнее ААА-блокбастеров с бюджетом в миллиарды долларов. Инди-игры могут позволить себе быть смелыми, они могут принести в индустрию крутую идею, они могут вызвать самые необычные эмоции. Они доказывают, что для создания шикарного продукта не нужна команда в 1000 человек и не нужны мешки с бабками. Нужны только вера и жажда сделать что-то отличное. О таких мы сегодня и поговорим — мы выбрали 15 лучших инди-игр, которые вышли за последнее десятилетие.

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Celeste

Дата выхода: 25 января 2018 года

Платформы: ПК / Switch / PS4 / Xbox One

Авторам платформера Celeste удалось сделать самое простое и одновременно сложное ядро геймплея. Главная героиня умеет делать ровно три вещи — прыгать, делать деш в указанном направлении и лазать по стенам. На базе этого ничтожно малого количества элементов авторы создали мощный набор уровней, которые не только проверят вас на прочность, но и расскажут милую и тёплую историю. Мастхев для всех любителей прыгать по платформам, не иначе.

Papers, Please

Дата выхода: 8 августа 2013 года

Платформы: ПК / iOS / PS Vita

Самая простая игра с точки зрения геймплея в нашем списке. Пользователь в роли сотрудника КПП должен определить, кто из приходящих беженцев достоин пройти через границу, а кого лучше развернуть назад. И приходится по-настоящему разбираться, не окажется ли эта милая девушка каким-нибудь шпионом или убийцей. Порой истории, которые рассказывают эти прихожане, залетают в память мощнее голливудских фильмов или бульварных романов.

Minecraft

Дата выхода: 17 мая 2009 года

Платформы: все платформы, начиная с Xbox 360 и PS3

В 2021 году сложно назвать Minecraft инди-продуктом, но начинала она свой путь именно с этой ступени. Это простая и одновременно невероятно глубокая игра, которая удовлетворяет одну из самых важных потребностей человека — необходимость в самореализации. Она свела с ума сотни миллионов людей и позволила создавать невероятные вещи. Minecraft это даже больше, чем просто игра. Это целая вселенная, которая разворачивается прямо на ваших глазах.

Hollow Knight

Дата выхода: 24 февраля 2017 года

Платформы: ПК / Switch / PS4 / Xbox One

Hollow Knight была создана ничтожно маленькой командой, которая жаждала выпустить необычную метроидванию. И у неё получилось — игра удостоилась самых высоких оценок. За динамичный игровой процесс, очаровывающую музыку и красивые локации с персонажами. Отдельно стоит отметить достаточно глубокую детализацию игрового мира — порой блуждать по нему можно часами и так и не найти нужный проход, а некоторые платформинговые секции станут настоящим тестом для ваших нервных клеток.

Katana Zero

Дата выхода: 18 апреля 2019 года

Платформы: ПК / Switch / Xbox One

2D-экшен о самурае с передозом дури стал одним из главных сюрпризов 2019 года. У игры есть несколько козырей, которые выгодно отличают её от других представителей жанра. Первая — геймплей. Это быстрое рубилово, где и противники, и главный герой умирают с удара. Только первых на экране может быть под 10 штук. Вторая — местный чёрный юмор и диалоги. Вы просто не сможете забыть некоторые фразы, потому что они качественно переведены на русский язык и сдобрены настолько отборным матом, что даже мужики за баней позавидуют.

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Cuphead

Дата выхода: 29 сентября 2017 года

Платформы: ПК / Switch / PS4 / Xbox One

Ещё один 2D-платформер, который уничтожит вас своей сложностью и динамичным геймплеем. Однако главное достоинство Cuphead — её графика. Во время игровой сессии не покидает ощущение, будто ты оказался в далёком детстве и смотришь классические мультфильмы Уолта Диснея. Все элементы окружения, все противники, все анимации — всё это отрисовано вручную и создавалось на протяжении долгих лет. Счастье, что Cuphead оказалась чертовски успешной в финансовом плане. Можно рассчитывать, что после серии DLC авторы даже выпустят сиквел. Однако играть в него, похоже, будут уже наши дети — настолько это долгий процесс.

Stardew Valley

Дата выхода: 26 февраля 2016 года

Платформы: ПК / Switch / PS4 / Xbox One / iOS / Android / PS Vita

Наверное, лучший симулятор фермера из всех возможных. От других Stardew Valley отличает процесс создания — её разработал всего один человек. Он сам нарисовал её, придумал к ней музыку, прописал диалоги и написал код. Эрик Барон трудился над ней целых пять лет, жил в нищете и на шее у своей девушки. На выходе получился небольшой инди-шедевр, который способен затянуть вас на очень долгое время. Просто потому что каждый элемент этой игры сделан с душой, и это чувствуется каждую секунду.

Super Meat Boy

Дата выхода: 20 октября 2010 года

Платформы: ПК / Xbox Live Arcade / PS Vita / Android / Wii U

Если вам не хватило Celeste и хочется ещё более лютого платформинга, то попробуйте Super Meat Boy. Это жёсткая игра, в которой нужно моментально реагировать на происходящее и буквально порхать над локацией словно бабочка. А жалить как пчела вас будут различные элементы окружения вроде циркулярных пил, остовов соли (мы играем за кусочек мяса, который не любит соль) и прочая дичь. По мере прохождения на уровнях появляются и другие препятствия вроде лавы, поэтому скучать вам точно не придется.

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Hades

Дата выхода: 17 сентября 2020 года

Платформы: ПК / Switch

Удивительно, но шедевр Supergiant Games мог не попасть в этот список. Я вспомнил о Hades только во время написания и не мог не добавить её просто из-за того, что это лучший рогалик на сегодняшний день. Визуальный стиль, прорисованный до мельчайших деталей, невероятный геймплей с бешеной динамикой — всё это о Hades. Но главное в ней — сюжет, который продолжает развиваться даже после полного прохождения. Не знаю, как у Supergiant получилось это, но в Hades не хочется прекращать играть даже спустя несколько прохождений.

Terraria

Дата выхода: 18 апреля 2011 года

Платформы: все платформы

В своё время Terraria получила ярлык «2D-Minecraft». Сходств было много — похожая графика, упор на строительство, возможность воплощать любую задумку в жизнь. Но со временем положение вещей изменилось. Теперь это огромный сборник контента, игровых механик и различных ситуаций, из которых игроку предстоит регулярно выпутываться. Даже сложно объяснить, к какому классу сейчас стоит относить «Террарию», но это нисколько не уменьшает её достоинств.

Inside

Дата выхода: 29 июня 2016 года

Платформы: ПК / Xbox One / PS4 / iOS

Одна из самых необычных игр последних лет, благодаря которой вы сможете совершить небольшое, но крайне запоминающееся путешествие. Главный герой — обычный мальчик — оказывается в центре необычных событий и должен найти им логическое объяснение. За время прохождения Inside несколько раз меняет ключевые механики и всё время подкидывает новые головоломки, над которыми придётся подумать. Ну а концовка… в общем, пройдите сами.

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Journey

Дата выхода: 13 марта 2012 года

Платформы: ПК / PS3 / PS4 / iOS

Journey представляет собой наполненное глубинными смыслами приключение, в котором игрок выступает в роли созерцателя. Здесь нет противников, нет боссфайтов, есть только игрок, пустыня и главная цель — добраться до определённого места. По пути предстоит рассматривать красочные песчаные барханы и слушать успокаивающую музыку. Journey подойдёт тем, кто давно не испытывал чего-то необычного от игр.

Limbo

Дата выхода: 21 июля 2010 года

Платформы: все платформы

С первого взгляда достаточно легко перепутать Limbo и Inside, поскольку они очень похожи визуальным стилем и геймплеем. Однако суть этой игры немного в другом. Если в Inside у главного героя не было какой-то конкретной цели, и он просто пытался выжить, то в Limbo у персонажа есть конечная цель — найти родную сестру. А вот путь, который ему предстоит пройти, можно трактовать по-разному. Игра породила множество фанатских теорий, некоторые игроки до сих пор спекулируют, что же происходит в ней. Попробуйте и вы, может, у вас будут свои догадки?

Hotline Miami

Дата выхода: 23 октября 2012 года

Платформы: ПК / PS3 / PS4 / PS Vita / Android / Switch / Xbox One

Hotline Miami представляет собой смесь из классических GTA и фильмов про Джона Уика. Это нашпигованное адреналином рубилово, где герой заходит на локацию и показывает, кто настоящий босс в этой качалке. Игра подойдет для любителей жёсткого мяса и динамичных экшенов.

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The Binding of Isaac

Дата выхода: 28 сентября 2011 года

Платформы: ПК

Эта игра объединяет в себе необычный сеттинг и историю, навеянную библейскими мотивами. Игрок в роли маленького мальчика (или серии других персонажей) исследует локации на предмет полезных предметов, сражается с противниками и боссами, а также совершенствуется. В The Binding of Isaac удачно объединены элементы рогалика и экшена. Строго рекомендуется.

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