«После победы писали, что мы команда одного турнира». Nafany — об успехах Gambit в CS:GO

После Intel Extreme Masters Katowice 2021 по CS:GO прошло время, да и страсти поутихли. Игроки Gambit Esports, которые вписали своё имя в историю, рассуждают о своей победе без излишних эмоций. А ведь подумать только: ещё в середине прошлого года состав выступал под тэгом Youngsters, в конце 2020-го уже находился в топ-20 мирового рейтинга по версии HLTV, а сейчас они чемпионы престижного турнира. «Чемпионат» подготовил большое интервью с Владиславом nafany Горшковым. Капитан Gambit подробно разобрал выступление ростера на IEM Katowicе, вспомнил проблемы последнего года и рассказал о старте своей карьеры.

Gambit Esports стала чемпионом IEM Katowice 2021, обыграв в финале Virtus.pro

– После финала Intel Extreme Masters Katowice 2021 прошло уже достаточно времени. Как спустя определённый период воспринимается победа?

– Сначала даже значимости этому не придал. Родители и родственники больше оценили наш успех. А вот спустя пару дней пришло осознание, что мы вписали себя в историю и выиграли IEM Katowice. Появилось клёвое ощущение, что добился чего-то стоящего.

– Когда завершился победный раунд, о чем подумал?

– Мы достаточно спокойно играли весь матч. Нервничать начали под конец встречи. Понимали, что один раунд до победы остается. Когда всё закончилось, сразу подумал: «О, круто. Мы выиграли крупный турнир. Нам привезут кубок». А до этого у нас один кубок только был с MSI Gaming Arena 2019, который завоевали в составе Gambit Youngsters.

Фото: HLTV

– Что происходило в игровой комнате после того, как матч завершился?

– Все закричали, начали радоваться, обниматься. Абай вроде бы даже прослезился. А до этого мы ведь всё время шутили, мол, вот завтра проиграем и поедем домой. Это заслуженная победа. Эмоции были соответствующие.

– Открывал личку после победы, читал комменты?

– Обычно отвечаю всем, кто мне пишет. Но сейчас к нам так много внимания, просто лавина сообщений. «Инстаграм» даже открывать не стал, а вот на своей фан-страничке «ВКонтакте» ещё периодически отписываюсь. Практически все поздравляли с победой. Но находились и те, кто писал, что мы команда одного турнира. Хотя если взглянуть на весь путь до финала IEM Katowice, то можно заметить, что соревнования выигрывались по нарастающей.

– Кто первый тебя поздравил?

– Все начали одновременно писать и звонить. Из-за того, что зрители видят трансляцию с задержкой, итоги матча они узнают через какое-то время. Помню, первым позвонил родителям: папа был рад, а мама плакала. Брат написал, что я красавчик.

Фото: Gambit Esports

«Gambit – ростер способный на большее»

– В команде ожидали такой результат до старта турнира?

– Масштабная работа к IEM Katowice стартовала после выхода из отпуска. Если бы плохо выступили, то дальше нас бы не звали на ивенты. Будем смотреть объективно, два года назад играли открытые квалификации, а нас никто знать не знал. Мы считались командой из ниоткуда. Поэтому и было важно засветиться, чтобы нас начали приглашать. Так в итоге и вышло. На сегодня прилетело где-то около пяти инвайтов. Но, если честно, не могу сказать, что на IEM Katowice ставили максимальные цели. На первом матче с EG мы перегорели: сильно волновались, были зажаты, боялись ошибаться, чтобы не уступить. В итоге именно поражением всё и закончилось.

Оказавшись в нижней сетке, каждый день готовились к поражению. Много шутили на эту тему. Максимально спокойно общались, не думали про свои ошибки. Давления на нас со стороны руководства организации и тренерского штаба не было. На IEM Katowice мы были командой-андердогом. Этим себя и успокаивали, что-то вроде: чем дальше зайдём, тем будет веселее. И по ходу турнира поставили себе цель – сыграть как можно больше матчей. Так в принципе и вышло.

– И всё же, как менялись цели по ходу турнира?

– Сначала хотелось выйти в плей-офф. Проиграв EG, решили просто играть. После матча с Heroic наша команда почувствовала волну эмоций и что нам надо побеждать. Потом посмотрели сетку плей-офф, а там все СНГ-команды. Считай, RMR турнир. И мы такие: ну ладно. Раз так, то можно попробовать выиграть.

Фото: Gambit Esports

– Чего ожидал от турнира лично для себя?

– Я не хотел занять последнее место. Для меня это было самое важное. Очень расстроился бы, если бы стали аутсайдерами IEM Katowice. В остальном: прогресс есть – надо стараться больше. Когда выиграли у mousesports, как раз, так и подумал.

Конечно, не только мы молодцы, хотя мы – абсолютные красавчики. Но наша команда сильно трайхардила весь этот турнир. И, возможно, больше всех. Сразу после финиша у многих коллективов начался отдых, а мы продолжили тренироваться. Не думаю, что IEM Katowice – это наш предел. Gambit – ростер способный на большее, мы можем закрепиться в топ-5 спокойно. Естественно при условии, что приложим к этому максимум усилий.

– Какая следующая задача?

– Ставим постепенные цели. Ближайший серьёзный ивент – это EPL, на котором для начала нужно выйти из группы. И здесь в приоритете выход с первого места, потому что так будет проще играть. Дальше нас ждут ещё соревнования, на которые Gambit уже приглашен. И на них тоже должны выступить не хуже. В общем, постепенно двигаемся и определяем цели.

«Gambit для Virtus.pro какие-то челики, которые вылезли с Тир-2»

– Вернёмся к IEM Katowice. С кем был самый тяжелый матч?

– С EG. Дальше матчи такими сложными не были. Но из победных определённо поединок с Heroic. Мне ни у кого не хотелось выиграть, как у них. Там игроки высокого уровня. Появилось желание показать им, что на Gambit уже надо обращать внимание и пришло время нас уважать.

– «Мы неровно дышим по отношению к ним». Ты сказал это как раз перед матчем с Heroic. О чём шла речь?

– У них не самый приятный геймплей. Против них в хорошем смысле достаточно противно играть. Вот, например, есть команды, которые носятся по карте и фигачат, потому что у них высокий AIM. Они уносят соперников, и для них на карте оппонентов просто не существует.

А есть коллективы, которые играют медленно, ползают везде, делают какие-то неприятные и нестандартные вещи. Это нельзя описать как-то иначе, кроме как противно. Стараемся выступать также. На IEM Katowice пытались вызвать у соперников аналогичное чувство. Поэтому победить Heroic было для нас важно.

– На твой взгляд, финал с Virtus.pro вы хорошо провели? Твои тиммейты говорили, что экономика подвела.

– Это одна из причин, но не основная. До матча не потренировались как надо. Нам просто могло бы не хватить сил на Bo5. И, скорее всего, так и произошло бы, потому что на Overpass мы уже запыхались. Поэтому это в итоге стало правильным решением.



На Vertigo очень сильно подруинил мужикам. YEKINDAR прямо возил меня по карте без шансов. Проснулся я только за «контров», а был уже такой достаточно плотный счёт. Не очень хотелось ошибаться: сначала играл более развязано, а потом более закрыто. А вот на других картах всё стало очень клёво: тимспик был чистый, колы давал грамотные, и там всей командой подключились. Мне очень понравилось происходящее.

Фото: HLTV

– YEKINDAR говорил, что вы с Virtus.pro тренировались с лета. Были предположения, что они переиграют или навяжут свои правила?

– Два года учились по их демкам, потому что всё-таки команда тир-1. Сегодня у нас больше понимания того, что они делают. И это преимущество. Мы же для «медведей» какие-то челики, которые вылезли с тир-2, но играем против них частенько. По факту нам более комфортно против их стиля, чем наоборот.

У нас хороший тренер. Когда он видит, что соперники знают больше положенного, то говорит: вы не играете это, а делаете так. Начинаю колить другие вещи, и, соответственно, тактика меняется.

– Leniniw сказал, что на трансляции у него возникло ощущение, будто VP вас испугались. Что вы чувствовали?

– Их волнение. Тот же Train они играли не как обычно. То есть не от своей тактики, а от нашей. Это было непонятно для меня. Но мы это приняли и начали делать прикольные штуки: у нас, например, второй «авик» мог появиться за атаку.

Конечно, будем честны. В некоторых моментах нам повезло, но мы же готовились с января. У нас был курс на IEM Katowice, и какие-то наработки только для этого ивента. Поэтому некоторых действий они просто не ждали.

– Возникали мысли, что надо дожимать, мы победили?

– Они появились в 15-м раунде. Там такой стресс начинался, все на взводе были. Лучше в тимспик в те моменты не попадать. Причём такое происходило на последней карте против всех команд.

В конце матча против VP поставили на паузу, я попросил мужиков сделать конкретный раунд, который придумал на ходу. Абай и Константин подключились. В итоге один кол сделали три человека. И все такие: офигеть – это рабочая тема. Вообще клёвый раунд получился.

– Вы ловили кураж на IEM Katowice?

– Нет, а вот до нового года поймали свою игру, поняли, что делать, чтобы побеждать, а потом ушли в отпуск. У нас была установка отдохнуть. Мы так и делали. Если я долго не тренируюсь, атрофируются рефлексы. В каких-то моментах не могу сделать правильный выбор или просто не идёт игра. Не получается нащупать нить.

Вот после Heroic ощутили связь с CS:GO. По ходу IEM Katowice смог полностью собраться. У меня было хорошее понимание того, что делают против нас, что нужно предпринять нам. На Inferno против Spirit и даже Heroic колил много за контров. Колы часто были очень правильные, хотя и не без ошибок. Сейчас в атаке до сих пор такое чувствую. Клёво играть, все кайфуют, все всё чувствуют.

Фото: HLTV

«Круто сделать свою эру, когда все смотрят демки и равняются на тебя»

– Чем удивил тебя IEM Katowice?

– Тем, что мы выиграли. А если серьёзно, то довольно жёстко взялись СНГ-команды. NaVi, Spirit, Virtus.pro всех знатно пинали. Наш регион очень порадовал. Совсем не представлялось, что все СНГ-коллективы так далеко пройдут. Думал, что кто-то да отвалится.

– Насколько для тебя этот турнир значим?

– Это IEM Katowice, турнир, который многие мечтают взять. Некоторые карьеру завершают, так и не став чемпионами IEM Katowice, а мы за два года добрались до этого титула. И наши никнеймы будут на кубке написаны. Это же реально круто. Но это не предел мечтаний. Не считаю клёвым выиграть один ивент. Вот если ещё пять таких выиграем, то все будут просто в восторге. Круто сделать свою эру, когда все смотрят демки и равняются на тебя. Вот это прямо 10 из 10.

– Что думаешь насчёт эры СНГ-команд?

– Об этом рано говорить. В онлайне всё иначе. Дома играть комфортнее, а на LAN-ивентах всё отвлекает. Вроде бы смотришь в монитор, а боковым зрением обращаешь внимание на зрителей. Так или иначе полного погружения в CS:GO нет. А дома или на буткемпе фокус только на крестике. Karrigan в подкасте HLTV сказал, что в онлайне все знают, чего ждать. Тут игра сводится к тому, что убьёшь – не убьёшь.

LAN-турниры показывают больше брешей в обороне или атаке команды. Ждём, когда они появятся. Вот если в офлайне продолжим так играть, тогда будет другой разговор. Было бы круто увидеть несколько команд нашего региона в топе и при этом на LAN-ивентах.

Фото: HLTV

– Как IEM Katowice повлиял на топ СНГ-коллективов?

– В мировом рейтинге четыре команды нашего региона в топ-10, что офигеть как много. Если брать отдельно расположение ростеров в нашем регионе, то ничего не изменилось. NaVi – первые, VP – вторые, а мы со «Спиритами» боремся за третье место. Но теперь однозначно за матчами СНГ-коллективов будет интереснее смотреть.

– Назови факторы успеха вашей команды.

– Качественный тимспик. Индивидуальная игра. Работа тренера, аналитика и менеджера – это сверхлюди. И Саня каждый день приезжал, Костя с Ваньком не спали до ночи. Им вообще отдельный респект. Они проделали столько аналитической работы, что, уверен, никто с ними не сравнится.

– На мэйджорах будет действовать запрет на тренеров в тимспике так же, как и на LAN-ивентах. У вас такой опыт был. Что скажешь?

– Это не так тяжело, как кажется, если можно поставить на паузу и что-то спросить. Иногда во время игры не до конца понимаешь, что происходит вокруг, а тренер это взгляд сверху. Когда посоветоваться нет возможности, это плохо. Константин и Ванек – это вообще гении, которые говорят правильные вещи. Но у нас и Абай может подсказать, и я не туплю последнее время. Думаю, всё будет хорошо.

«Приход Абая в Gambit многое изменил»

– В фан-группе ты как-то написал: «Самый провальный турнир от меня за последние полгода».

– Да, это было про Snow Sweet Snow. Но даже IEM Katowice можно считать таким, если смотреть с точки зрения статистики. Она падала из-за определённых игр на отдельных картах. Если их отсечь, цифры будут неплохие. Особенно для человека, который ходит первым и делает спейс. К тому же я капитан, но это вообще не отмазка. В целом, год для меня начался не с самого лучшего расклада. Сейчас, конечно, в принципе набрал форму.

– В своей группе всегда себя критикуешь и практически не хвалишь. Почему?

– Это желание стать лучше. Наверное, в команде делаю больше всех ошибок. У меня очень специфическая роль: часто хожу где-то первый, много рискую. Такой есть в каждом коллективе, но у кого-то, конечно, статистика выше.

Не принижаю свои заслуги. Я хороший игрок и капитан, делаю правильные вещи, но могу ещё лучше. Есть турниры, сыграй на которых я иначе, результат был бы другим. Это бы решило много проблем. Мне просто нужно больше стабильности и меньше ошибаться.

Фото: Starladder

– Ты максималист?

– Скорее реалист. Могу немного занизить свои заслуги, но чаще их завышаю. К тому же я достаточно сложный человек. Тиммейтам не позавидуешь.

– Что ты имеешь в виду?

– Сейчас это не сильно проявляется, но раньше был очень конфликтным. В принципе, я эмоциональный. И если не сдерживаться, то это может многим помешать.

На последних ивентах такого нет. Приход Абая многое изменил. Он неплохо меня успокаивает. Возможно, ошибаюсь, но вижу себя в очень молодом Абае. Его опыт мне очень сильно помог. Люблю поспорить, но Абай нашел подход, чтобы я больше слушал и меньше противоречил.

Вообще могу внести довольно много положительных эмоций. Например, кто-то берёт клатч, начинаю радостно кричать и моральная составляющая команды поднимается. Но бывает, когда расстраиваюсь и это даже без слов показываю. Могу вздохнуть не вовремя. Тиммейты это чувствуют. Вот над этим всем я работаю.

«Сейчас кайфую от той роли, которую выполняю»

– Начало 2020-го у вашего состава не очень задалось. Какую работу пришлось провести за последний год?

– Тогда у нас не было Абая, да и мы не заводились как машины. Хуже, чем в начале прошлого года, я никогда не играл. Февраль 2020-го будет сниться в кошмарах. Три Bo3 в день, квалы Flashpoint – это был самый худший экспириенс в мире. Тогда пошли слухи, что произойдут замены. Все понимали, что идёт к этому. В итоге руководство решило убрать supra и взять Абая. В результате всё стало супер. И это не потому, что supra был плохим. Просто нам не хватало опытного человека.

– Были мысли, что ты подпадёшь под корректировку состава?

– Руководство этого не скрывало. Нам прямо сказали, что у нас есть два суперстабильных человека и вы трое, которым надо выравнивать игру. Такая открытость – это очень хороший показатель. Потому что тебя не по-тихому увольняют, а предупреждают, мол, чел, начинай работать или останешься за бортом. В итоге я и Тимоха остались, а supra ушел.

Если бы меня убрали из команды, обиды бы не было. Каждый хочет быть лучшим в своем деле. Если тиммейты решат, что я слабое звено и им нужно усилиться, мне такая позиция будет ясна. Личное отношение к ним не изменится. Gambit дал мне столько положительных эмоций, сколько никто и никогда не дарил.

Вообще мы тогда делали много ошибок. У меня не было такого геймплея как сейчас, но лажал столько же. Тимохе interz не хватало уверенности. Этой проблемы больше нет.

Фото: Gambit Esports

– Как приход HObbit изменил команду?

– Когда Абай пришёл, стало в разы больше уверенности. Заколю какую-нибудь фигню, мужики поверят и всё сделают отлично. Раньше в аналогичной ситуации начались бы сомнения. Ещё с его возвращением моральная составляющая стала посильнее. Плюс Абай привнёс много тактических решений, которых до этого не было.

– Такой возрастной и опытный игрок – это, вероятно, плюс. Чему ты у него научился в индивидуальном плане?

– Наш состав собирался с нуля. Я был капитаном без опыта и примера. Меня лепили Константин groove, который был кэпом очень давно, и Ванек F_1N, который никогда им не был. Мне было тяжело понять это всё. Абай же очень много опыта передал и помог разграничить, что в капитанстве могу себе позволять, а что нет. Изначально его же и брали в команду на эту роль.

Когда наш тимспик условно делился на 30-30-30 и ещё 10% говорил Костя, то начинался балаган. Реально рынок. Поскольку я разговорчив и ребятам привычнее меня слышать, нашли другой вариант. Большую часть времени колю я, в случае необходимости Абай или любой игрок может меня переколить. Раньше к этому плохо относился, потому что не понимал, почему так происходит. Сейчас наверное повзрослел, осознал многое. Ведь тогда мне было 17 лет. Сегодня всё комфортно. И Абай может зафокуситься на свою игру и где-то промолчать, а у меня рот не закрывается, и могу всегда разговаривать.

– Тяжело быть ингейм-лидером?

– Когда был supra, я колил 70%, он 30. Когда пришёл Абай, то часть обязанностей взял на себя. Когда есть такой человек, становится проще колить. Сейчас кайфую от той роли, которую выполняю. Прямо супер, всё нравится. Конечно, где-то могу отвлечься, засмотреться. Но нынешний геймплей мне нравится. Агрессивный «контр-страйк», возможность колить, подсказки опытного тиммейта – сейчас самое лучшее время в моей жизни.

– Как изменила тебя роль ингейм-лидера с психологической позиции?

– Вряд ли сказывается капитанство. Скорее становлюсь старше, более опытным, мудрым. Научился молчать, хотя раньше из-за какой-нибудь флешки могли полчаса ругаться. Со мной очень часто были конфликты. Сейчас могу повздорить раз в полгода из-за чего-то серьёзного, что мы видим по-разному. Но и в этих спорах приходим к общему знаменателю, с лучшим исходом.

Фото: Gambit Esports

Родители не видели в киберспорте перспектив

– Как пришёл в CS:GO?

– В детстве приходилось делить комп с братом. И как-то он посадил меня играть против своего одноклассника, которому было 12 лет. Начал его побеждать, а тот ещё не поверил, что это я. Потом вышел CS:GO, где знакомился с людьми. Это вообще игра про общение. А я жил в городе Александров из Владимирской области. Там население 60 тыс. человек. Из них играли, может, пять. Поэтому писал на форумы в поисках команды.

– Как стал капитаном?

– Лет 10 назад не было такого понятия, как ингейм-лидер. Заходил на форумы Starladder и писал, что хочу попасть в команду. А потом играл праки с рандомными людьми. Вот так миксуясь, познакомился с pixel. От него научился азам капитанства. В следующих коллективах уже колил я.

Как-то sh1ro, с которым тоже пару раз играли, предложил поучаствовать в чемпионате России, где мы и выиграли. Потом собрался состав, которым чуть не вышли на Америку, но проиграли Vitality. И дальше нам написали из Gambit.

Тогда был ребёнком, который ничего не понимал. Сейчас неплохой капитан. И если открыть 30-ку лучших, то буду самым молодым ингейм-лидером. Так что у меня еще есть путь к топ-1.

– Как родители относились к твоему увлечению?

– Очень скептически. Они у меня во многом консервативны. Папа даже не разрешал про киберспорт по телевизору смотреть. После победы на чемпионате России отец стал гордиться мной. Он очень доволен тем, что из меня получилось. Мама тоже рада за меня. Они не видели перспектив в киберспорте. Мне было тяжело им что-то объяснять, но помог старший брат.

– Помнишь свои первые призовые?

– Мы выиграли любительский турнир от букмекерской конторы. Кстати, в финале нам проиграла команда стримера Славы Buster. Призовым фондом тогда были пять ножей, каждый в 25 тыс. российских рублей. Помню, скинулись с братом и купили компьютер, потому что до этого играл на технике, где было 60 FPS.

– На что потратишь призовые за IEM Katowice?

– Куплю себе квартиру. Копил на это дело долго. Определяюсь между Москвой и Питером, но больше привлекает последний.



Спасибо всем, кто нас поддерживает и кому мы небезразличны. Отдельная благодарность организации и стаффу. Такого отношения нет нигде. И рад, что у меня такие крутые тиммейты.