10 лучших файтингов прошлого десятилетия

Все мы любим файтинги, но каждый ценит их по-своему. Для кого-то это идеальный способ убить время с пацанами под кальян, а кто-то относится к ним серьёзно. Разучивает комбинации, ставит футсис, пытается играть на нейтрале. Не важно к какому классу людей вы относитесь — мы собрали десять лучших игр жанра, в которые вы точно сможете залипнуть надолго.

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Ultra Street Fighter IV

• Дата выхода: 3 июня 2014 года

• Платформы: PC / Arcade / PS3 / Xbox 360 / PS4

Бриллиантовая механика четвёртой части Street Fighter внесла игру в пантеон славы файтингов. Даже сейчас, спустя столько лет после релиза, она остаётся одним из самых вылизанных представителей жанра. Огромное количество возможностей для игры на нейтрале, широкий список персонажей, многоэтажные комбо за счёт отмены нормалов и спешалов за полоску метра — здесь есть всё, за что мы любим файтинги. Жаль, что онлайн уже не такой населённый, как раньше. Всё-таки на сцене уже давно главенствует пятая часть.

Street Fighter V

• Дата выхода: 16 февраля 2016 года

• Платформы: PC / PS4

А вот и она, кстати говоря. Что можно сказать про «пятёрку» сейчас, когда она уже находится на закате своего жизненного цикла? Начало у игры было ну прямо очень плохое — не все приняли обновлённые механики, на старте было мало героев, а сетевой код был просто отвратительным. За годы Capcom исправила очень многое. Серьёзно расширила ростер, в том числе новыми героями, улучшила неткод, организовала множество чемпионатов. В принципе, ключевое отличие пятой части от четвёртой — она более нубфрендли и может стать вашей отправной точкой в мир файтингов. А многим большего и не надо.

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Mortal Kombat 11

• Дата выхода: 23 апреля 2019 года

• Платформы: PC / PS4 / Xbox One / PS5 / Xbox Series X

К 11-й части Mortal Kombat разработчики ввели множество ключевых нововведений, которые сыграли игре на руку. Наличие Krushing Blow заставило геймеров лучше анализировать битву и подготавливать почву для мощных комбинаций, а идея перенести смертельный удар Fatal Blow на низкий порог здоровья открыла возможности для сокрушительных камбеков. Всё это — со знакомыми с детства героями, лёгким управлением и невероятной доступностью. Поставить нового персонажа в MK11 и выучить его азы можно буквально за час, что не может не радовать.

Injustice 2

• Дата выхода: 16 мая 2017 года

• Платформы: PC / PS4 / Xbox One

А вот и ближайший собрат «Мортал Комбата», ведь недаром их выпустила одна и та же студия. Файтинг про супергероев заведомо ждал успех, ведь кто из нас не размышлял в детстве, может ли Бэтмен набить рожу Супермену? Вместе с ними авторы наводнили ростер десятками других персонажей. Вся банда в сборе — и Бэтсемья с Красным Колпаком, и бойцы Лиги справедливости с Флешем и Чудо-женщиной, и даже все канонические злодеи на месте. А боёвка осталась такой же, что и в оригинале. За что, впрочем, игра словила немалый хейт — у некоторых героев, которые засветились в обеих частях, практически одинаковые приёмы и комбинации. Доплачивали мы, считай, за более привлекательную графику и другой набор персонажей.

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Super Smash Bros. Ultimate

• Дата выхода: 7 декабря 2018 года

• Платформы: Nintendo Switch

Титульный файтинг консолей Nintendo пользуется бешеной популярностью во всём мире, а сейчас она потихоньку заходит и в страны СНГ. Во многом благодаря релизу на Nintendo Switch, которая у нас расходится как горячие пирожки. Что можно сказать о «Смэше»? Это файтинг, в котором нет крови, нет зубодробительных комбинаций, нет фаталити. Что же в нём есть? Десятки бойцов из франшиз Nintendo и самая необычная механика битвы на сегодняшний день — для победы вам не нужно убить оппонента или вырвать его сердце. Нужно расшатать его полоску здоровья меткими выпадами и как следует отвесить под задницу, чтобы он улетел с арены — только в этом случае засчитывается матч поинт. И кто бы мог подумать, что настолько простой механизм буквально влюбит в себя миллионы людей?

Under Night In-Birth

• Дата выхода: 20 сентября 2012 года

• Платформы: PS3 / PS4 / PC / PS Vita / Nintendo Switch

Ну чё пацаны, аниме? Пусть вас не смущает или не смешит внешний вид этого файтинга, даже ненавистники японской анимации найдут в нём что-то стильное и привлекательное. А какая тут боёвка — ух! Динамика сражений в Under Night настолько высокая, что после очередного игрового вечера начинают натурально болеть пальцы. Попробуйте, если сознательно игнорировали этот шедевр всё это время.

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Tekken 7

• Дата выхода: 2 июня 2017 года

• Платформы: PC / Arcade / PS4 / Xbox One

Настоящий король файтингов в СНГ. Серьезно, у меня иногда складывается ощущение, что во дворе у пацанов было только два варианта — либо Tekken, либо Mortal Kombat. Третьего вообще не встречалось. Так уж получилось, что в моём дворе все пацаны рубились именно в Tekken. С годами механика игры стала ещё продуманней, чтобы в конце концов вылиться в седьмую часть. На данный момент это самый полный и самый совершённый «Теккен» из всех существующих. Будет странно, если вы заявите о своей любви к файтингам, но оговоритесь: «А вот Tekken не пробовал».

Dragon Ball FighterZ

• Дата выхода: 26 января 2018 года

• Платформы: PC / PS4 / Xbox One / Nintendo Switch

И ещё аниме, пацаны! На этот раз по франшизе Dragon Ball — со всеми культовыми персонажами и невероятным экшеном. Если боёвка Under Night показалась вам слишком медленной, а серьёзные файтинги вроде Tekken вы вообще не перевариваете, то есть вариант попробовать FighterZ. Это адреналиновое рубилово с очень глубокой боевой системой — даже спустя десятки часов у вас вряд ли пропадёт интерес к местным матчам и скримишам в онлайне.

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Ultimate Marvel vs Capcom 3

• Дата выхода: 15 ноября 2011 года

• Платформы: PC / PS4 / Xbox One / PS3 / Xbox 360 / PS Vita

Естественно, Marvel не могла остаться в стороне и отдать все лавры DC. Ведь в этой вселенной тоже есть супергерои, которых можно столкнуть лбами и проверить, может ли Капитан Америка навалять Железному человеку. И сюда же очень к месту пришли культовые герои Capcom вроде Рю из Street Fighter или Данте с Вергилием из Devil May Cry. Механика тоже отличается — здесь упор сделан на комбинации из тысяч ударов от троих бойцов одновременно. Свежий взгляд на привычные сражения и знакомые персонажи добавляют игре шарма.

Soulcalibur VI

• Дата выхода: 19 октября 2018 года

• Платформы: PC / PS4 / Xbox One

Было бы кощунством не добавить в этот список Soulcalibur VI, ведь в ней есть Геральт из Ривии! Ладно, не только из-за этого. Эта франшиза всегда отличалась от остальных представителей жанра механиками сражения — вместо кулаков каждый герой использует уникальный вид орудия. Помимо банальных мечей тут есть и совсем необычные образцы. Одна девушка, например, орудует палашом, который может превращаться в хлыст, а другой боец использует огромную косу.