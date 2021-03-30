Верните, как было! Худшие примеры редизайна в киберспорте

Эти случаи показывают, что иногда логотип команды лучше вообще не трогать.

Киберспорт – сфера молодая, но амбициозная. В попытках успеть за трендами спорта в индустрии развлечений команды жертвуют традициями и меняют свой стиль до неузнаваемости.

Не все подобные эксперименты заканчиваются удачно. Тем более что фанаты всегда относятся к переменам в любимом клубе с настороженностью. Сегодня мы вспомним самые известные примеры, когда в комьюнити с негативом принимали новый логотип или командный стиль.

Dignitas: в Древний Рим и назад за пару месяцев

Так, в ноябре 2018 года на редизайн решилась американская киберспортивная организация Dignitas. Место пучеглазого, но довольно милого маскота непонятного происхождения заняла угрюмая сова, а чёрно-жёлтые цвета стали более выраженными, чем когда-либо.

Удивлённым фанатам сообщили, что сова, как и слово «dignitas», ещё с момента основания команды отсылает к культуре Древнего Рима, а старый логотип просто сбивал всех с толку. Болельщиков такое объяснение не устроило. Они собирали подписи, спамили в соцсетях и даже отправляли в организацию письма с угрозами.

Через два месяца руководители Dignitas сдались и представили третий логотип. Он напоминал изначальный, но при этом яркие жёлто-чёрные цвета остались основой для стиля и формы клуба. Такой компромисс, кажется, устроил всех.

Evil Geniuses: веское слово легенды

Похожая история произошла с другим американским клубом. В декабре 2019 года Evil Geniuses представила новую форму и логотип под ярким лозунгом «Новое десятилетие зла». И если футболки и другие элементы стиля фанатам понравились, то незамысловатая надпись вместо вписанной в овал аббревиатуры EG неприятно удивила.

На следующий день к негодованию фанатов присоединился экс-глава Evil Geniuses. Он заявил, что был очень глуп, когда согласился продать клуб, но даже это ни в коем случае не оправдывает действия новых владельцев.

«Видимо, некоторые забыли, как и почему на свет появился клуб Evil Geniuses. Историю о том, как он достиг текущего положения. Люди, которые должны стоять на защите бренда и его наследия, давно не вспоминали путь EG. Хорошо бы преподать им урок истории», — сказал Алекс Гарфилд.

Вскоре после этого нынешний топ-менеджер клуба Филипп Арам выпустил ответный блог. Он заверил, что Evil Geniuses поторопилась представить обновлённый дизайн и вскоре вернёт знакомый логотип в новом стиле, а также попросил прощения. Обещание Арам сдержал, и в мае две знакомые буквы вернулись в соцсети.

Team Spirit: в чёрно-белых тонах

Пару месяцев назад на масштабные изменения решился менеджмент известной СНГ-организации. Раньше маскотом организации был симпатичный зелёный дракон, который обвивал название клуба. Цвета были довольно узнаваемы и нетипичны для киберспортивных организаций, которые намного чаще выбирают красные или синие оттенки.

С января сайт, соцсети и командная форма окрашены только в чёрный и белый. Логотипов и вовсе стало сразу два – надпись и дракон, в физиологии которого разобраться почти невозможно (это язык, лапа или что-то ещё?). Многие фанаты остались разочарованы преображением клуба.

Ninjas in Pyjamas: поосторожнее с цветами

Одна из старейших команд мира изменила лишь детали, но всё равно попала под критику болельщиков. Как и до 2021 года, в логотипе используется сюрикен в центре тёмного круга. Фигура просто стала немного другой, и к ней вопросов почти не возникло. А вот с цветами дизайнеры явно переборщили.

Кислотные и чёрные цвета вместо спокойных коричневых тонов были призваны привлечь к логотипу внимание. Но если линии на картинке смотрятся ещё терпимо, то после просмотра сайта или соцсетей Ninjas in Pyjamas быстро начинают болеть глаза. Дизайнеры шведского клуба это пока не исправили. А собираются ли?

Complexity Gaming: от простого к простому

Если быть честным, первые логотипы американского клуба тоже были не лучшим дизайнерским решением. Сначала их логотип был довольно длинным, чтобы уместить все эти буквы из первого слова в названии. Затем дизайнеры пытались играться со шрифтами. Но логотип стал выглядеть достойно лишь после того, как авторы оставили только две кривые линии.

В середине 2019 года клуб провёл полноценный ребрендинг. Основными цветами стали белый и синий, как у владельцев Complexity из футбольного клуба «Даллас Ковбойз». А овал заменили звездой, которая многим российским фанатам киберспорта напомнила логотип «Армии России».

Проще – не значит лучше

Вообще стремление киберспортивных клубов к минимализму можно понять. Уже есть успешные примеры из большого спорта, например, футбольный «Ювентус», к тому же на экранах мобильных устройств простые и яркие логотипы идентифицировать намного проще. И это можно сделать без особого ущерба, как Virtus.pro. Или хотя бы смело, как HellRaisers.

Молодая организация Vikin.gg появилась всего полтора года назад. Но уже успела поменять полюбившегося многим викинга на простое название, к тому же написанное одним из стандартных шрифтов. Выглядит халтурно, согласитесь?

Тем же путём пошла российская команда ROX. Игроки в Доту наверняка вспомнят звёздный состав организации с Solo и Dread, а также приятный глазу логотип. Ближе к эпохе League of Legends его решили осовременить, а цвета сменить на красные. Но вот решение заменить парня с клавиатурой на букву R нам совсем непонятно. Без контекста сразу и не разберёшь, что значит эта буква.

Путь к изменениям – не всегда плохо. Современные тренды требуют смелых и ярких решений. Но стоит помнить, что они должны быть продуманными: болельщики всегда чутко относятся к истории клуба и логично, что вправе требовать от руководства того же.