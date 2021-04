Вместо семейного психолога — обзор It Takes Two

В конце марта состоялся релиз It Takes Two, новой игры знаменитого Юсефа Фареса. Геймдизайнер не изменил своим традициям и вновь выдал тайтл, в котором на первом месте стоит кооперативный геймплей и возможность развлечь себя мини-играми. В одиночку эту игру в принципе не пройти, потому что в 95% случаев оба главных героя будут разделены сплит-скрином и действовать предстоит скоординированно.

По такому случаю я на протяжении нескольких дней устраивал забеги со своим хорошим другом под пенные напитки, а теперь спешу поделиться с вами своим впечатлением от процесса. Если хотите коротко — я готов назвать It Takes Two претендентом на звание лучшей игры 2021 года. Если хотите долго — приятного чтения.

Стоимость It Takes Two составляет 2499 рублей в Steam или Origin. В Microsoft Store игра продаётся за $ 39.99, а в PS Store — за 2899 рублей. Electronic Arts решила никак не защищать It Takes Two от взлома, что привело к появлению игры на торрентах в течение нескольких минут после релиза.

О семейных проблемах

Сюжет It Takes Two посвящён Коди и Мэй — паре, воспитывающей маленькую дочь Роуз. Так уж получилось, что семейный очаг дал трещину и мужчина с женщиной решили развестись. Не нужно быть семейным психологом, чтобы осознавать, насколько негативно это влияет на Роуз. Девочка переживает из-за разрыва и ссор родителей, часто плачет по ночам и нервничает в ожидании того дня, когда дома останется только один родитель. В порывах стресса она даже создала небольших кукол, назвав их именами своих родителей.



Наблюдая за конфликтами Коди и Мэй, Роуз машинально играла этими куклами и представляла, что в какой-то момент они перестанут ругаться. Однажды она нашла книгу известного семейного психолога, которая призвана помочь молодым парам с проблемами. По счастливой случайности она оказалась волшебной. Коди и Мэй превратились в кукол, а сама книга стала их наставником. Теперь паре (и вам вместе с ней) предстоит пройти сложный путь терапии, научиться доверять и поддерживать друг друга, а также снова поверить в любовь.

Завязка сюжета получилась очень простой, но сила сценаристов включается после нескольких стартовых глав. Первое время за Коди и Мэй физически неприятно наблюдать. Они постоянно ругаются и спорят, злобно подкалывают друг друга и стараются не помириться, а придумать способ снять заклятие и развестись окончательно. В некоторые моменты идеи и действия пары вызывают настоящее отвращение, и геймдизайнеры умело подчеркивают эти моменты с помощью геймплея.



Но ближе к середине лёд между ними начинает таять. Появляются милые комплименты, справедливые высказывания в адрес друг друга обретают силу и обратную связь, а новые испытания книги воспринимаются как должное, а не как необходимое.

Было бы кощунством с моей стороны рассказывать вам о концовке, да и я не вижу смысла — она настолько очевидна, что вы можете догадаться об этом самостоятельно. Важно то, как авторы подводят к ней и какими инструментами пользуются. И здесь включается главный талант Фареса — его умение окрашивать эмоциональные потуги игроков через геймплей.

О совместном преодолении трудностей

Теперь перейдём к самому главному — к игровому процессу. Как я уже сказал выше, в одиночку пройти It Takes Two не получится физически. Дело даже не в сплитскрине, а в самом подходе к геймплею. На каждом игровом этапе у Мэй и Коди будет различный набор инструментов, с помощью которого один герой должен помогать другому.



И здесь я хочу буквально в пол поклониться геймдизайнерам Hazelight Studios. Я никогда и ни в одной игре за свою жизнь не встречал такого количества игровых механик и такого разнообразия в геймплее. В каком-то интервью Фарес даже изъявил желание забиться с кем-нибудь на штуку баксов, что в этой игре ни на минуту не будет скучно. Фарес, забирай мои деньги, ты был прав.



Приведу лишь несколько примеров из начала игры. На одном уровне Мэй найдёт молот от молотка, а Коди получит в распоряжение несколько гвоздей. Из-за этого оба персонажа становятся пригодными для определённой задачи. Мэй с помощью молотка может разбивать стеклянные бутылки, а Коди способен метать гвозди и фиксировать объекты. Он также может создать путь для Мэй — закрепить несколько гвоздей над пропастью, чтобы Мэй с их помощью преодолела её. И все эти фишки придется по-разному комбинировать, чтобы решать загадки.

Дальше всё начинает развиваться ещё стремительнее. Появляются верёвки и скольжение по рельсам, аркадные перестрелки, когда один игрок должен залить оппонента едкой смесью, а второй — подорвать её. Потом будут уровни с самолётами, магнитами, подводными заплывами, поездками на разных животных. Есть даже эпизод, в котором игра становится диаблоидом — с камерой сверху, ультимейтами и комбинациями ударов.



Контекст геймплея всегда привязан к уровню, на котором происходит действие. В саду персонажи будут сражаться с осами и помогать белкам в партизанской войне. В детской комнате Роуз им предстоит летать на спиннерах, а затем сражаться с инопланетной обезьяной, которая следит за состоянием девочки. Здесь есть даже уровень в калейдоскопе — той самой штуке, которую мы подставляли к глазам и вращали, чтобы наблюдать за красивыми картинками.

О важности командной работы

Авторы умело играют не только с различными механиками, но и с измерениями. Стандартно игроки следят за персонажами от третьего лица с элементарным управлением — прыжок, двойной прыжок, рывок и спринт. В определённые моменты камера может уехать вверх или закрепиться на экране, перевернув геймплей. На другом уровне предстоит управлять одним самолётом. Один игрок станет пилотом, а второй вооружится пушкой. Загвоздка в том, что оппоненты нападают сзади, а препятствия предстоит уничтожать спереди — какофония криков гарантирована.

Геймплей разбавляется не только дополнительными прибамбасами или камерой, но и темпом. В первом участке пользователи просто исследуют окружение и ищут предметы, чтобы найти нужные части пазла. Во втором они убегают от какой-нибудь нечисти или решают платформинговые загадки на время, а в третьем — сражаются с оппонентами.



Ещё один важный элемент геймплея — мини-игры. Их здесь несколько десятков, и они раскиданы по всем уровням. Все они нацелены на соревнования между Коди и Мэй. В такие моменты можно отключить в себе инстинкт помогать ближнему и как следует развлечься. Например, предложат сыграть в охоту на кротов, где этим самым кротом будет Коди. Или закидывать шарики в кольца на время и очки. Или перетягивание каната — победит обладатель самого быстрого пальца (и это единственная игра, в которой я превзошёл своего товарища).

Вывод: It Takes Two определённо получит место в зале славы видеоигр. Она развлекает на протяжении всех 20 часов прохождения, поднимает важные темы взаимоотношений и постоянно удивляет своим разнообразием. Строго рекомендую попробовать всем, у кого есть друзья-геймеры. Это идеальная игра для двоих!