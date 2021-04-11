В России вышла книга о Кодзиме. Она приоткрывает дверь в мир великого создателя игр

Если вы хоть немного увлекаетесь играми, то наверняка хоть раз слышали о Хидео Кодзиме. Во многом благодаря этому человеку возник феномен авторских игр. Фанаты называют его гением так часто, что это слово превратилось в мем. Его игры разбирают на целые диссертации и изучают буквально под микроскопом. Он сумел идеально совместить приёмы из двух разных областей – игр и кинематографа. А его творения – это настоящее искусство с философским смыслом. Забрасывать красивыми эпитетами и комплиментами этого человека можно бесконечно долго. Однако сегодня мы бы хотели рассказать не о том, какой Хидео классный, а рассказать о его книге, которая недавно появилась в России. Издательство «Питер» перевело это произведение на русский язык, выпустив под названием «Гены гения». Только не нужно воспринимать это, как хвастовство. Хидео не считает себя гением и выбор такого названия – это лишь очередная попытка посмеяться над самим собой. Так о чём эта книга и стоит ли её рекомендовать для чтения?

Стоимость этой книги на разных площадках – от 700 рублей до 1000 рублей.

Это не автобиография и не учебник по геймдизайну

Если вы хотели узнать о биографии геймдизайнера или прочитать о его успехах и провалах, то, возможно, эта книга вас расстроит. В ней Хидео почти ничего не говорит о своей работе, а много говорит о своих родных и близких, часто вспоминает о прошлом и неоднократно поднимает тему отцов и детей. Хидео очень часто оставался наедине с собой. Он рассказал, как приходил в пустой дом без родителей. Его папа умер слишком рано, а мама целые сутки напролёт была занята работой. Но Хидео не замкнулся в себе, и в этом ему помогли книги и фильмы, которые нашли отклик в его душе и стали настоящим лекарством от одиночества.

Тогда о чём эта книга?

В этой книге много раз говорится о мемах, но не подумайте, что Хидео вдруг решил собрать все мемы о себе в большой сборник. Тем более, что в книге говорится не о тех мемах, о которых вы, может быть, подумали. Что такое мемы в понимании простого обывателя? Говоря простыми словами, это эмоции, передаваемые по сети. Какие-то смешные изображения с соответствующей надписью. А для Хидео мемы – это любимые книги, фильмы и музыка.

Фильмами Хидео заразил папа, любовь к музыке пришла, благодаря мелодиям и саундтрекам, играющим в телевизоре, а книги… Несмотря на то, что все члены семьи Хидео любили читать книги, он смог их усвоить, только приложив определённые усилия.

Он пишет в своей книге: «Все члены моей семьи любили читать, поэтому дома можно было найти самые разные издания. Комнаты папы, мамы и старшего брата были завалены произведениями на любой вкус. Те, что не помещались на стеллажи, мы относили на чердак, где их иногда подъедали настоящие книжные черви. Я же был абсолютно нечитающим ребёнком. Это не изменилось даже в последних классах начальной школы. Чтения не было в моей повседневной жизни».

Когда Хидео перешёл в пятый класс начальной школы, тогда пошла мода на частные курсы, и Хидео тоже начал посещать дополнительные занятия. Он пишет, что ему просто нравилось раз в неделю садиться на поезд или автобус и примерно час ехать до соседнего города. В городе Икэда, где он ходил на частные курсы, был большой книжный магазин. А там, где он жил, не было ничего подобного. Геймдизайнер вспоминает:

«Поначалу я не хотел в него заходить. Возможно, я просто наслаждался новыми возможностями, которые обычно появляются у подростков во время прогулки по незнакомому городу. В конце концов школьник, не любивший читать, начал периодически укрываться в этом тёплом книжном магазине. Однажды я заметил, что каждый раз по дороге домой захожу в магазин. После частных курсов я прощался с друзьями и бежал в букинистическую лавку напротив станции. Возможно, я думал, что если буду стоять там с заинтересованным видом, то скорее смогу войти в мир взрослых.

С тех пор я полюбил книжные магазины. Они источник информации, в них легко узнать о современных тенденциях, просто посмотрев на полки. Поэтому я до сих пор захожу в книжный каждый день. Я делаю это без задней мысли. Книжные магазины стали для меня местом встречи. Тогда я полностью погрузился в букинистику и произведения о Коломбо. Я прочитал второй и первый сезоны и с нетерпением ждал нового. В то время о моём любимом инспекторе выпускали по одной книге в месяц, но я всё равно ходил в книжный каждую неделю».

Хидео считает, что если бы он тогда не поехал на эти частные курсы, то, возможно, так и не полюбил бы чтение. Что он бы жил, не зная таких прекрасных историй о различных людях и эпохах. Что он бы не работал (и не смог состояться) в игровой индустрии.

Почему тебе должно это быть интересно?

С этой книгой нужно обязательно познакомиться тем, кто хотя бы раз после прохождения игр Кодзимы задумывался о философском смысле и идеях, заключённых в его проектах. Кто хотел бы проникнуться моментами жизни великого геймдизайнера. Для кого-то его сборник покажется кратким пересказом его любимых произведений, а для кого-то – целой энциклопедией его жизни. Хидео не просто пересказал то, что он смотрел, слушал и читал, он дал возможность читателям понять, что находится внутри его.

Можно ли воспринимать его сборник, как совет что прочитать и посмотреть? Наверное, всё-таки нет, чем да. Большинство приведённых им произведений на русском языке вы всё равно не найдёте. Да, некоторые мировые шедевры он, конечно, упомянул, но вы наверняка знали о их существовании и без него. Смысл книги не в том, чтобы посоветовать людям, что прочитать и посмотреть. Смысл книги в том, чтобы узнать, что подтолкнуло знаменитого разработчика игр на создание своих произведений.

Кодзима мог бы написать очередную биографию о себе. Мог бы рассказать какие-то интересные истории, которые произошли с ним во время разработки игр. Но он выбрал более сложный путь и рассказал о себе через свои любимые произведения. Причём сделал это так пронзительно и откровенно, что ты словно побывал в шкуре его близкого друга или дорогого ему человека.