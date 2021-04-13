10 самых лёгких боссов в видеоиграх

Обычно босс представляет из себя сурового и крепкого оппонента, который проверяет игрока на прочность и испытывает его навыки. Однако есть и исключения. Порой боссы в играх бывают не просто лёгкими, а невероятно лёгкими. О таких мы сегодня и поговорим.

10 самых крутых боссов из видеоигр Встреча с ними — настоящее испытание.

10 самых крутых боссов из видеоигр. Часть 2 Каждый из них способен доставить тебе массу проблем.

Ведьма Хемвика из Bloodborne

Видео опубликовано на YouTube-канале Blood Raven.

Bloodborne славится своими невероятно тяжёлыми боссами и весьма неприветливым геймплеем для казуалов. Почти каждый оппонент в экшене может завалить главного героя за несколько ударов, а крупные противники — и подавно. Но как минимум один босс отличается от остальных — ведьма Хемвика, которую можно найти примерно на первой трети прохождения. Это хромая и сутулая бабка, которая просто перемещается по замкнутой локации и ложится буквально за несколько ударов. Проблемы может доставить разве что её клон, но в большинстве случаев она просто не доживает до его появления.

The End из Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Видео опубликовано на YouTube-канале Shirrako.

Достаточно интересный и трудный босс, если не знать один секрет. Этот дед-снайпер невероятно круто стреляет и способен потрепать нервы игрокам, но его можно легко одолеть, воспользовавшись его возрастом. Если сохраниться перед боем с ним и перевести дату на консоли на пару недель вперёд, то дед просто умрёт от старости и вам засчитают победу.

Папу Папу из Crash Bandicoot

Видео опубликовано на YouTube-канале Ruby Rogers.

Наверное, один из самых простых боссов в видеоиграх вообще. Папуас встречается с Крэшем на небольшой замкнутой арене и вооружается дубиной. Все его атаки проходят с очень большой задержкой, да и в целом двигается неандерталец ну как-то слишком медленно. Достаточно забайтить его на удар, обойти и сделать наскок на хребет. Одолеть его совсем не составляет труда.

Доппелгангер из Devil May Cry 3

Один из последних боссов, который встретится Данте. Однако это не делает его сложным. Поединок проходит в комнате без источников света, и в темноте Доппелгангер неуязвим. Чтобы заставить его воспринимать удары, нужно зажечь в комнате свет, сделав несколько ударов по расположенным на площадке битвы «глазам». После этого босс откроется для нескольких ударов. Повторять до победного.

Видео опубликовано на YouTube-канале Dante's Flashes.

Дидакт из Halo 4

Видео опубликовано на YouTube-канале OnyxRampage.

Финальный босс эпической саги, до которого Мастер Чиф долго и упорно добирается на протяжении всей сюжетной кампании оказывается… простым Quicktime-ивентом. Вы серьёзно, 343 Industries? Сделать финальное сражение с главным антагонистом простым симулятором нажимания на кнопки? Это не просто лёгкий босс, а невероятно лёгкий. Проиграть эту битву невозможно физически, потому что от игрока не требуется вообще ничего — знай себе дави на нужную клавишу и смотри кат-сцену. Чудесное решение.

Раис из Dying Light

Видео опубликовано на YouTube-канале 4K no HUD Gameplay.

Не отходя от кассы — ещё один QTE-босс. Основная сложность (если можно так сказать) битвы с Раисом заключается в необходимости добраться до него. В этот момент игроку нужно включить все свои навыки паркура и безошибочно забраться на верх высокой постройки, а потом… посмотреть несколько кат-сцен и понажимать на нужные кнопки. Как хорошо, что мода на это мракобесие уже давно закончилась.

Шокер из Ultimate Spider-Man

Видео опубликовано на YouTube-канале MrFearSpidey.

Ещё один довольно смешной босс, но здесь хотя бы обошлось без QTE! Даже не знаю, почему авторы игры решили слить именитого злодея таким образом. Чтобы победить его, Человеку-пауку достаточно всего четыре раза выстрелить в него паутиной, чтобы вызвать замыкание в шоковых перчатках. Ни уворотов, ни ударов, ни каких-то выкрутасов — вообще ничего не нужно.

Профессор Накаяма из Borderlands 2

Видео опубликовано на YouTube-канале Kuka Сhannel.

Если бы существовал рейтинг по самым нелепым смертям в видеоиграх, то этот чел наверняка занял бы в нём первое место. Сначала Накаяма натравливает на игрока достаточно мощную тварь — Джанкенштейна, а затем появляется перед ним собственной персоной. Профессор толкает мощную речь, обещает стереть главного героя в порошок, расщепить на атомы… а затем спотыкается и кубарем летит вниз по лестнице, параллельно ломая шею. Пам-пам — и босс убит.

Смерть из Dante's Inferno

Видео опубликовано на YouTube-канале xGxwMaKaVeLix.

Старуха с косой станет первым серьёзным оппонентом, которого повстречает Данте. Однако костлявой не стоит рассчитывать на лёгкую прогулку — разработчики сделали битву с ней настолько простой, что одолеть её не составит никакого труда. Все атаки Смерти легко считываются, увернуться от них проще простого, а сама она умирает буквально за несколько удачных комбинаций.

Джинроку из Ghost of Tsushima

Видео опубликовано на YouTube-канале TapTap.

Наверное, самый забавный оппонент в Ghost of Tsushima. Во время странствий по Цусиме главный герой встретит небольшую общину женщин, которые ухаживают за «самураем», пережившим битву. Однако Дзин сразу вычислит в нём шарлатана, который украл броню другого доблестного воина и выдал себя за члена одного из самурайских кланов. Как только бедолага узнает, что его раскрыли, он сначала пустится в бега, а затем вызовет главного героя на дуэль. Спустя считанные секунды после её начала шарлатан упадет на колени и взвоет о пощаде. Вот такой вот горе-самурай.