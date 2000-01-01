8 лучших тяжёлых танков 10 уровня в World of Tanks
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60TP Lewandowskiego
Польский тяжёлый танк с шикарной альфой в 750 урона и отличной лобовой броней. Танк максимально прост в освоении. Заходит как опытным игрокам, так и новичкам.
Super Conqueror
Британский тяжёлый танк с быстрым сведением и перезарядкой, хорошими углами вертикальной наводки, приличным обзором и броней. Комфортный танк, который не потерял актуальности даже спустя время.
Kranvagn
Шведский тяжёлый танк с барабаном на 3 снаряда. Каждый снаряд наносит 440 урона, а перезарядка барабана составляет 20 сек. Правда, придётся смириться с плохим бронепробитием.
Е-100
Немецкий тяжёлый танк, броню которого недавно улучшили. У него отличные борта с экранами, две хорошие пушки на выбор и комфортная ветка для прокачки.
WZ-111 5A
Китайский тяжёлый танк с хорошей альфой в 490 и быстрой перезарядкой, отличной динамикой и скоростью. Всё хорошо, если закрыть глаза на его частые криты.
ИС-4
Советский тяжёлый танк, который долгое время пылился в ангарах игроков, пока авторы игры не улучшили его в одном из патчей. У него отличная динамика, броня и экраны, но плохая точность.
Т110Е5
Американский тяжёлый танк, который подойдёт всем. Это подвижный тяж, который быстро перезаряжается и точно стреляет. Но его слабое место неизменно — командирская башенка.
Объект 277
Советский тяжёлый танк, который может похвастаться приличной динамикой и скоростью, альфой в 490 и высоким пробитием. Единственный большой минус этого танка — отвратительные углы склонения орудия.
8 лучших тяжёлых танков 10 уровня в World of Tanks
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