10 игр, в которые мы с радостью будем играть на PS5

Пока на белоснежной консоли играть не во что, но это затишье будет нарушено уже совсем скоро.

Хотя PS5 вышла аж пять месяцев назад — она до сих пор не до конца оправдала свою покупку. Всё дело в отсутствии мощных эксклюзивов на старте. Хвалёная Demon’s Souls на проверку оказалась простым бенчмарком, а Spider-Man: Miles Morales вышла и на PS4, поэтому эксклюзивность тут очень натянутая. Однако у PS5 будет ещё много времени оправдать своё существование отличными ААА-играми, которые сейчас создаются в стенах PlayStation Studios и сторонними студиями. О таких мы сегодня и поговорим — мы выбрали десять игр, которые будет обязан купить любой обладатель белоснежной консоли. Все они выйдут в ближайшие два года.

Самые ожидаемые игры 2021 года. Часть 1 Ожидание второй части «Сталкера» уже сводит с ума, но игра вполне может проехать мимо 2021-го.

Самые ожидаемые игры 2021 года. Часть 2 Много новых незнакомых имён и драматическое завершение трилогии про лысого агента.

Returnal

• Дата выхода: 30 апреля 2021 года

• Платформы: эксклюзивно для PlayStation 5

Шутер от студии Housemarque — самый ближайший эксклюзив PS5, который выйдет уже 30 апреля. В нём игрокам предстоит стать девушкой по имени Селена и выбраться с загадочной планеты, населённой опасными монстрами. По геймплею Returnal будет агрессивным шутером от третьего лица с механиками рогалика. Если Селену настигнет смерть, то на планете пройдёт загадочный цикл, из-за которого уже известные локации поменяются, а монстры возродятся. Игра будет использовать все фишки геймпада DualSense и навороченной SSD приставки.

Resident Evil Village

• Дата выхода: 7 мая 2021 года

• Платформы: PS4 / PS5 / ПК / Xbox One / Xbox Series

Новая Resident Evil внушает огромный, прямо-таки маниакальный оптимизм. По сути, это продолжение успешных идей из Resident Evil 7 вперемешку со всеми особенностями Resident Evil 4, которую мы все любим. Тут и деревня с замком, и упор на перестрелки, и несколько злодеев во главе с обворожительной Леди Димитреску. Даже отдельные механики будто взяты из культовой игры Синдзи Миками — от возможности прокачивать оружие до создания импровизированных баррикад внутри зданий. Да и релиз уже не за горами — 7 мая 2021 года.

Ratchet & Clank: Rift Apart

• Дата выхода: 11 июня 2021 года

• Платформы: эксклюзивно для PlayStation 5

Сиквел Ratchet & Clank появится на прилавках уже в начале лета. Именно он станет полноценным ААА-тайтлом от внутренней студии Sony, разработанным специально под архитектуру PS5. Пока что по трейлерам видно, что авторы серьёзно абьюзят сверхбыстрый SSD консоли. Рэтчет сможет буквально в мгновение ока (и без загрузок) прыгать между мирами с помощью порталов. Скорее всего, ближе к релизу Sony проведёт ещё одну крупную презентацию, на которой поделится новыми подробностями. Игра выйдет 11 июня только на PS5.

Final Fantasy XVI

• Дата выхода: неизвестно

• Платформы: эксклюзивно для PlayStation 5

Следующая часть культовой франшизы вновь заглянет в средневековье. Как и в прошлых частях серии, здесь будет уникальный сюжет, повествующий о древних королевствах и источнике магической силы. Судя по трейлерам, игра ещё сильнее делает упор на боевую систему в стиле классических экшенов от третьего лица на манер Devil May Cry или God of War. Детальных подробностей об игре нет, но они должны появиться в 2021 году. Дата релиза пока неизвестна, однако она может быть не за горами. По информации Джейсона Шрайера, работа над игрой идёт уже четыре года, поэтому она появится «намного раньше, чем вы думаете».

God of War Ragnarok

• Дата выхода: 2021

• Платформы: эксклюзивно для PlayStation 5

Следующая часть замечательной God of War от Santa Monica Studios — главное оправдание купить PS5 прямо сейчас и набраться побольше терпения. Продолжение приключений Кратоса было анонсировано ещё в конце 2020 года с прицелом на релиз в 2021-м, однако этого может и не случиться. В феврале известный инсайдер Джейсон Шрайер недвусмысленно намекнул, что релиз игры может задержаться до 2022-го. Каких-либо подробностей об игре до сих пор нет — Sony до сих пор показала только короткий тизер.

GhostWire: Tokyo

• Дата выхода: октябрь 2021 года

• Платформы: PlayStation 5 / ПК

Новая игра Синдзи Миками выглядит как минимум интригующей, как максимум — одним из самых ожидаемых релизов осени 2021 года. Это хоррор от первого лица с элементами мистики, а местом действия станет сам Токио. У игрока будет набор из различных видов оружия и паранормальных способностей, с помощью которых ему предстоит сразиться с монстрами из японских мифов и городских легенд. Экшен отличается ярким визуальным стилем и саундтреком, накачанным эмбиентами и электроникой. Игра будет консольным эксклюзивом PS5, однако появится и на ПК.

Horizon Forbidden West

• Дата выхода: 2-я половина 2021 года

• Платформы: PlayStation 5 / PlayStation 4

Продолжение одного из ключевых эксклюзивов PS4. Следующая часть Horizon забросит Элой на западное побережье США, где девушке предстоит встретиться с новыми опасностями. На этот раз масштабы станут ещё больше, а геймплей разнообразится подводными уровнями. Других подробностей об игре мало, зато мы точно знаем, что она выйдет до конца 2021 года. Да, если у вас нет PS5, то в какой-то мере можно не переживать — заявлена версия и для PS4.

Dying Light 2

• Дата выхода: неизвестно

• Платформы: ПК / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series

Многострадальная Dying Light 2 находится в разработке уже долгое время, и с момента анонса её авторы провели всего две крупные демонстрации. Вторая, надо сказать, вышла достаточно эффектной. Красивый паркур с крюком-кошкой, динамичные погони, агрессивные схватки на ближней дистанции с видом от первого лица — эта игра буквально кричит о своей крутости. Однако последние расследования игровых журналистов вызывают внутри небольшую тревогу о состоянии экшена и о его скором релизе. Впрочем, в начале 2021 года Techland пообещала поделиться новыми подробностями уже в ближайшее время, поэтому будем надеяться на чудо и скорый релиз.

Marvel’s Spider-Man 2

• Дата выхода: неизвестно

• Платформы: PlayStation 5 / PlayStation 4 (?)

Полноценный сиквел Marvel’s Spider-Man находится в разработке уже продолжительное время, о чём свидетельствуют различные сливы и инсайды. Анонса до сих пор не было, однако игра, без всяких преувеличений, будет бомбовой. Выводы можно сделать хотя бы из утечки 2020 года, в которой содержались подробности геймплея. В игре якобы наконец-то появится чёрный костюм и возможность переключать его на лету, а также злодеи в лице Венома и Карнажа. Insomniac Games вряд ли потратила много времени на создание Miles Morales, поскольку она разработана на тех же ассетах и движке. На релиз в 2021 году вряд ли стоит рассчитывать, но вот на анонс — вполне.

Forspoken

• Дата выхода: 2022

• Платформы: ПК / PlayStation 5

Forspoken (ранее известная как Project Athia) представляет собой экшен от третьего лица. Игра была анонсирована на презентации PS5, однако тогда о ней было известно примерно ничего. Сейчас же информации появилось чуть больше. Судя по одному из расширенных трейлеров, в игре будет большой открытый мир, а главной героине предстоит сражаться с чудовищами с помощью магии. Релиз игры ожидается в 2022 году на PS5 и, возможно, ПК.