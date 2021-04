Half-Life 3, GTA 6 и новая Uncharted — игры, анонса которых мы уже заждались

Современная индустрия просто не может обойтись без игровых инсайдеров. Благодаря сливам у разработчиков появляется возможность оценить ожидания геймеров, чтобы вовремя внести корректировки в проект или же продолжить развивать его в выбранном направлении. Да, не все инсайды сбываются, но чаще всего они правдоподобны — так как исходят от авторитетных журналистов. Игроки уже знают, какие тайтлы сейчас находятся в разработке — так почему бы, наконец, не анонсировать их? Мы выбрали 11 анонсов, которые все уже заждались.

GTA 6

GTA 5 вышла в 2013 году… вдумайтесь в это число, это произошло восемь лет назад! Неужели всё это время Rockstar Games ничего не делала? Да, у неё всё ещё есть два мультиплеерных тайтла — GTA Online и Red Dead Online, которые нужно поддерживать и пилить контент. Есть и Red Dead Redemption 2, которую выпустили в 2018 году. Даже если взять в расчёт время, которое команда была целиком занята вестерном, то остаётся ещё три года, когда студия могла бы заниматься шестой частью культовой криминальной саги.



Например, в начале января 2021 года СМИ распространили слухи о том, что одним из главных героев шестой части станет женщина. Rockstar Games даже в какой-то период разрабатывала Bully 2 и отменила работу над ней, чтобы бросить все силы на GTA 6. Однако это же Rockstar Games, которая делает свои продукты годами. Не удивимся, если и в этом и даже в следующем году анонса не будет. Но ведь хочется.

Titanfall 3

У меня есть строгое убеждение, что Respawn Entertainment сейчас готовит новую часть Titanfall или хотя бы всё чаще и чаще возвращается к её обсуждению. Благодаря успеху Apex Legends авторы получили дополнительные деньги и смогли расширить состав своей команды, а Винс Зампелла (создатель студии и один из авторов Call of Duty) уже стал одним из ключевых людей в Electronic Arts.



Масла в огонь подливает и недавний анонс нового героя в Apex Legends. Им станет девушка, способная вызывать Титана, прямо как в Titanfall. После представления героини онлайн второй части шутера взлетел до небес, что в лишний раз показывает заинтересованность аудитории в новой части франшизы. Если EA устроит текущий расклад и общий хайп, то зелёный свет на третью Titanfall может быть дан. Если уже не дан.

Marvel's Spider-Man 2

Уже ни для кого не секрет, что сейчас Insomniac Games занимается сиквелом «Человека-паука» для PS5. Miles Morales тоже мог стать эксклюзивом новой консоли, но в итоге Sony решила отдать его и обладателям PS4, чтобы сгладить переход между поколениями. Однако с момента выхода PS5 прошло почти полгода, уже можно не церемониться и бомбово анонсировать вторую часть, тем более что концовка оригинала и некие сливы позволяют примерно представить, что там будет.

В первую очередь, конечно же, ожидается костюм симбиота с возможностью переключаться между ним и каноническим нажатием на кнопку. Механика уже была в Web of Shadows и крайне неплохо показала себя. Ничего удивительного, что Insomniac Games решила позаимствовать её.

Battlefield 6

А вот анонс новой Battlefield стоит ждать уже очень скоро! Об этом прямым текстом сказала сама DICE, к которой подключились DICE LA и Criterion Games. Гоночная студия так и вовсе перенесла релиз следующей Need for Speed ради того, чтобы помочь своим коллегам. По информации инсайдеров, анонс новой Battlefield ожидается уже в мае, а её релиз, предположительно, состоится осенью — в привычном для шутера окне.



О чём будет сама игра и что в ней будет? Тут инсайдов хватает, однако многие из них кажутся вполне правдоподобными, особенно на фоне успехов ближайшего конкурента в лице Call of Duty. Поговаривают, что в игре будет отдельный бесплатный режим, прогрессия через боевой пропуск и самые масштабные сражения в истории серии. Один инсайдер докинул, что во время битвы будут случаться природные катаклизмы вроде торнадо, которые будут влиять на геймплей.

Ремейк Resident Evil 4

О разработке ремейка культовой Resident Evil 4 сейчас не знает только ленивый. Первые инсайды появились ещё в 2020 году, а затем неоднократно подтверждались как разными деятелями индустрии, так и некоторыми манёврами Capcom. Очевидно, что компания захочет продолжить свою эпопею ремейков и поставить на новые рельсы и другие топовые Resident Evil. И самый ближайший кандидат — четвёртая часть.



Согласно последним слухам от начала января 2021 года, у ремейка сменилась команда разработчиков. Предыдущие авторы якобы не хотели кардинально менять геймплей, чтобы сохранить верность оригиналу. Capcom это, видимо, не понравилось. По мнению руководства, игра должна не просто копировать саму себя, а обладать свежим взглядом на некоторые вещи и отличаться от предшественника. В любом случае остаётся только ждать и надеяться на лучшее.

Новая Uncharted

В апреле Джейсон Шрайер залил нормальное количество информации о происходящем во внутренних студиях Sony. Утечка была обоснована тем, что Bend Studio не разрешила сделать сиквел Days Gone. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что сейчас Sony разрабатывает новую Uncharted. Naughty Dog стоят у руля разработки, но кто им помогает — неизвестно.

Ремейк первой The Last of Us

Есть у издателя планы и на The Last of Us. Сейчас игра тоже разрабатывается силами Naughty Dog. По слухам, основой ремейка оригинальной игры будет обновлённый движок и механики, которые появились во второй части. Неизвестно, как именно Sony адаптирует некоторые игровые ситуации, но сама идея понятна и имеет право на жизнь. В какой-то момент компания просто начнёт продавать бандл из обеих частей The Last of Us на PS5 — это выгодно и для неё, и для фанатов, которые захотят перепройти игры или приобщиться к ним.

Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic

Всё тот же Шрайер порадовал и фанатов «Звёздных войн». Журналист выяснил, что сейчас малоизвестная студия Aspyr Media разрабатывает ремейк оригинальной Star Wars: Knights of the Old Republic, которую так горячо любит аудитория. Бюджет у проекта обещается нехилый — целых $ 70 млн. Предположительно, раньше наступления 2023 года не стоит ждать даже не релиз, а простой анонс. Ведь именно в этом году у Electronic Arts закончатся права на создание игр по франшизе.

Mafia 4

Сейчас Hangar 13 почти наверняка корпит над новой Mafia. После удачного ремейка оригинальной части разработчики просто обязаны поймать вдохновение и выдать эпичную игру. Буквально в середине апреля на форумах появились некоторые утечки касательно будущего тайтла. Главных героев якобы будет два, один из них — коп, который проворачивает криминальные схемы в сфере азартных игр. Второй протагонист — судья, который разбирается с делами бандитов. Учитывая общий настрой серии, вряд ли он делает это только постукиванием молоточка в зале суда.

Новая Silent Hill

Начало 2021 года отметилось огромным количеством слухов о новой Silent Hill. Сначала говорили, что ей занимается сам Хидео Кодзима, но это сразу же опровергли. Потом композитор серии — легендарный Акира Ямаока — очень недвусмысленно намекнул в интервью, что в ближайшее время будет анонсирована игра, которую ждут фанаты. То интервью сразу удалили, а Konami развела руки и крикнула: «Мы не при делах!».



Согласно самым последним инсайдам, игру могут анонсировать уже летом 2021 года. И есть вероятность, что Konami готовит как минимум два тайтла — один из них будет совершенно новой игрой от «известной японской студии», а второй станет перезапуском всей франшизы.

Half-Life 3

С момента релиза Half-Life 2 прошло 17 лет. Чуваки, вдумайтесь — семнадцать лет! За это время можно успеть получить высшее образование, завести семью, развестись и уехать на Бали торговать кокосами. А Гейб всё ждёт. Однако франшиза Half-Life как таковая жива. Из-за успеха Alyx в Valve поняли, что мы всё ещё ждём новые игры серии и наконец-то хотим узнать, чем же всё закончится. Тем более, что концовка VR-тайтла практически прямо говорит о продолжении. Остаётся надеяться, что для этого не придётся ждать ещё 17 лет.