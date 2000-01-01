10 самых сильных персонажей во вселенной Mortal Kombat
Настоящая элита «Смертельной Битвы» — боги, колдуны и просто мощные воины.
Рейден
Он много раз избивал Шао Кана, уничтожал орды приспешников Кроники и чуть не убил Скорпиона. На его стороне божественные силы, а сам он — величайший Бог Грома и защитник Земного Царства.
Шао Кан
Император Внешнего Мира и главный злодей серии обладает невероятной силой, способен поглощать души противников и крошить врагов на мелкие кусочки при помощи Молота Гнева.
Шан Цунг
Могущественный колдун и ученик Шао Кана. Император Внешнего Мира научил его поглощать души живых существ, принимая их облик и копируя их способности и знания.
Шиннок
Могущественный и мстительный падший Старший Бог, который предал свои идеалы и стал воплощением зла. Умеет имитировать силы других бойцов и открывать адские порталы.
Лю Кан
Является величайшим бойцом Земного Царства и обладает невероятной ловкостью и силой. Несколько раз спасал Землю от беды и побеждал Горо, Шанг Цунга, Шиннока и даже Шао Кана.
Кроника
Властительница времени и мать двух Старших богов — Шиннока и Цетрион. Может одним щелчком пальца сделать так, что любой герой серии умрёт и больше никогда не появится на свет.
Ермак
Бессмертный воин, который состоит из тысячи мёртвых душ эденийских воинов, поэтому обладает невероятной силой телекинеза и умеет телепортироваться и перемещаться между разными Царствами.
Фуджин
Бог ветра. Существует версия, что Фуджин является младшим братом Рейдена, но официального подтверждения этой информации нет. Как и свой брат, защищает Земное Царство от тёмных сил.
Цетрион
Могущественный Старший бог, способный управлять стихиями, парить в воздухе, управлять своим размером, вырастая даже за пределы планеты, и свободно телепортироваться между мирами.
Онага
Шао Кан боялся вступить с ним в бой и предпринял несколько попыток его отравить. Главная особенность Онаги — сверхчеловеческая сила, неуязвимость для магии и возможность воскрешать мёртвых.
10 самых сильных персонажей во вселенной Mortal Kombat
Читайте также