А можно просто пройти мимо? 10 самых страшных боссов из видеоигр

В видеоиграх у босса всегда есть одна основная задача — он должен протестировать игрока на прочность и проверить, чему он научился за прошедший уровень. Но иногда к ней добавляются дополнительные функции. Например, испугать игрока. Да так, чтобы он вжался в кресло и боялся пикнуть, а также начал истерически бегать по комнате и пытаться спрятаться от этого чудовища. Мы выбрали десять боссов, которые с блеском справились с этим условием.

10 самых лёгких боссов в видеоиграх Эти злые и жестокие существа оказываются на деле не такими уж и страшными.

Buzzsaw Stalker из The Evil Within 2

Эта дама с бензопилами появится несколько раз во время прохождения, но первую встречу с ней вы не забудете никогда. Она огромная, с густой чёрной шевелюрой и несколькими головами, а в правой руке у неё красуется здоровая бензопила. И страшно даже не в тот момент, когда вы видите её. Стоит вам развернуться, чтобы начать убегать, как она начинает смеяться. Ты бежишь и буквально чувствуешь её шаги за своей спиной, её не по-детски пугающий смех и лязг железа.

Видео опубликовано на YouTube-канале MortisDux.

Obscura из The Evil Within 2

Есть в The Evil Within 2 и другой противник, встреча с которым ставит волосы дыбом. Это Обскура — странный гибрид из балерины на трёх ногах с торчащими из конечностей гвоздями и камерой вместо головы. Она, в отличие от сталкера с бензопилой, нагоняет жуть не за счёт своих звуков или смеха (хотя от её звуков тоже не по себе), а за счёт своих анимаций. Подобно танцовщице, монстр двигается очень изящно, но при этом быстро и устрашающе.

Видео опубликовано на YouTube-канале Boss Fight Database.

Nemesis из Resident Evil 3

Устрашающий мутант из третьей части Resident Evil собрал в себя всё, за что его стоит бояться. Он здоровый, быстро передвигается, его невозможно убить и он может убить главную героиню за считаные секунды. Избавиться за один раз от него не получится — он будет преследовать Джилл на протяжении всего сюжета и в том числе станет финальным боссом. Во время последней битвы мутант примет свою истинную форму и предстанет огромным куском биомассы.

Видео опубликовано на YouTube-канале Boss Fight Database.

Piggsy из Manhunt

Человек-свин из Manhunt, наверное, самый старичок в нашей подборке, однако от боя с ним страшно до сих пор. Сражение происходит в закрытых и тёмных помещениях, где он может выбраться практически из любого угла. Особенно сильно нервишки шалят во время визга, который он издаёт во время поиска главного героя.

Видео опубликовано на YouTube-канале Willzyyy.

U-3 из Resident Evil 4

Леон Кеннеди повстречает U-3 во второй половине игры. Этот монстр не отличается особо высокой сложностью боя, но прочно закрепляется в памяти благодаря своему внешнему виду. Паукообразный скорпион с длинным туловищем, но вполне человекообразным бюстом и головой, изо рта которой красуется нереально длинный язык. А во время второй фазы боя у него ещё и вырастает дополнительный отросток в виде червя с пастью и клешнями. В общем, сложно описать словами, насколько дизайнерам пришлось постараться во время создания этого босса.

Видео опубликовано на YouTube-канале Shirrako.

Ведьмы из The Witcher 3: Wild Hunt

Во время странствий в поисках Цири ведьмаку Геральту предстоит встретиться с болотными ведьмами и каждая из них — страшила, каких свет не видывал. Самая здоровая носит плетёное ведро на лице (явно не просто так) и красуется большими кусками висящего мяса. Другая отличается от сестры гиперболизированными руками и мешком на животе, из которой торчит третья. Ну а финальная вроде бы и не прячет лицо, но лучше бы тоже носила повязку — на одном из её глазу красуется сетка из отверстий, что явно не понравится трипофобам.

Видео опубликовано на YouTube-канале R B.

Змея из Sekiro: Shadows Die Twice

Гигантская рептилия надолго въедается в память за счёт своего, как бы это ни было странно, размера. Она живёт в огромном ущелье и питается неопытными шиноби, одним из которых вполне может стать и сам Волк, если не будет вести себя тихо. А когда эта змея появляется на экране, то тебе хочется вести себя тихо! И даже не из-за того, что она может ваншотнуть, а потому что тебе не хочется лишний раз привлекать к себе внимание столь огромной и мерзкой твари. Даже находиться рядом с ней неприятно, ибо от её рыка кровь стынет в жилах.

Видео опубликовано на YouTube-канале Boss Fight Database.

Крысиный король из The Last of Us Part II

Из двух героинь TLOU Part II именно Эбби не повезло столкнуться с, пожалуй, самым страшным мутантом сиквела. Он застанет её врасплох во время исследования парковки под больницей, а затем вынудит сражаться с ним насмерть. Мало того, что убить чудовище достаточно трудно, оно ещё и нереально страшное. Это жуткий симбиоз из нескольких человеческих тел, каждое из которых орёт и машет руками. Босс добавляет нервозности в том числе благодаря своей сложности — стоит ему добраться до Эбби, и ей моментально наступит конец.

Видео опубликовано на YouTube-канале Boss Fight Database.

Пирамидоголовый из Silent Hill

Гуманоидный неуязвимый мутант из Silent Hill стал одной из визитных карточек всей франшизы — и далеко не просто так. Konami удалось придумать одного из самых впечатляющих противников за всю историю видеоигр. Чудовище будто нарочно передвигается крайне медленно, неся за собой тяжёлый мясницкий меч, которым можно зарезать даже слона. Ну а на голове красуется массивный железный колпак, прикрывающий личность мутанта.

Видео опубликовано на YouTube-канале Bits & Beats.

Маргарет Бейкер из Resident Evil 7

Хранительница домашнего очага семьи Бейкеров вознамерится убить Итана где-то в середине игры, и бой с ней вызывает настоящее отвращение. Старуха атакует внезапно, умеет ползать по потолку и стенам, а в качестве основного оружия использует насекомых. Появляются они, скажем так, не из самого лицеприятного места, которое очень приятно расстреливать из дробовика. Да и сама она двигается словно какой-то жук, только здоровый и очень крикливый.

Видео опубликовано на YouTube-канале Boss Fight Database.