Хардкорная красота. 5 причин поиграть в Returnal

30 марта на прилавки легла Returnal — новая игра от Housemarque, которая с ноги зашла на ААА-рынок. Но команда сделала это в своём стиле, с динамичным и не щадящим геймплеем, всеми возможностями PS5 и другими маркетинговыми приколами. Но мы тут не за этим. Давайте без лишней лирики — пять причин, почему Returnal должна быть у вас, если вы обладатель PS5.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

1. Это первый полноценный эксклюзив PS5 за полгода

И не надо мне сейчас тыкать в Demon’s Souls и Spider-Man: Miles Morales. Вторая вообще была кроссгенной, а первая представляет собой ту же самую игру с выкрученной на максимум графикой. Это крутые и дорогие игры, я не спорю. Но когда консоль начинает свой путь в мир со всего двух с половиной тайтлов (я учитываю и Astro’s Playroom, вшитую в каждую консоль) — это ненормально. На протяжении полугода (!) на PS5 было просто не во что играть.

На Returnal, по сути, лежала ответственная задача. Возможно, самая ответственная из всех. Sony должна была показать, что вы не зря купили её консоль, дать вам нужный уровень впечатлений и продать приставку ещё большему числу ваших друзей. Получилось ли это у Returnal? Судя по оценкам прессы и количеству зрителей на трансляциях — более чем. Тем более что тут вам и все фишки с SSD, и красивый мир с графикой уровня кино, и звуки всяких страшных монстров нормальные. Но главное во всём этом — геймпад DualSense.

2. Returnal дарит офигенный опыт от геймплея за счёт геймпада PS5

Astro’s Playroom стала своеобразным порталом в другой мир для тех, кому надоели привычные вибрации в геймпадах. Здесь я просто не могу не сказать, что инженеры Sony сотворили маленькое чудо — DualSense буквально напичкан технологиями. Это очень круто влияет на геймплей и дарит новые ощущения. Но мы говорим про небольшой инди-проект, созданный для демонстрации возможностей геймпада. А что же в других играх? И вот тут на сцену выходит Returnal.

Первый же эпизод с дождём заставит вас остановиться и внимательно слушать свои руки. Геймпад будет вибрировать в такт каждой капле, которая падает на шлем главной героини. Дальше в дело вступает стрельба — левый триггер активно сопротивляется при нажатии, чтобы персонаж активировал режим прицеливания. Но если приложить чуток усилия и вдолбить поглубже, то будет альтернативный режим стрельбы. И это всего два примера, коих в игре масса.

3. Сплав нескольких жанров

Returnal — агрессивный и беспощадный экшен от третьего лица. Housemarque раньше такого не делала. Если посмотреть в портфолио разработчика, то там сплошь и рядом сайд-скроллеры и другие подобные игры. Но в Returnal угадывается его почерк. В студии очень любят заваливать экран тоннами вражеских снарядов и вообще не позволять игроку расслабиться ни на секунду. В отличие от большинства эксклюзивов PS4 и PS5, в Returnal вас не будут облизывать. Вас будут уничтожать, жестоко и беспощадно, если вы не привыкнете к местному темпу и геймплею.

И это круто! Это первая со времён Bloodborne игра, которая бросает вам вызов. Но она делает это очень изящно и понятно, не пытается обманывать вас мимикой или какими-то ловушками. Она просто выбрасывает на вас топлу мощных монстров и даёт возможность веселиться с ними сколько влезет. Да, экшен можно раскритиковать за высокий барьер входа, но если преодолеть его — перед вами откроется одна из лучших игр 2021 года.

4. Механики «рогалика» прижились отлично

Сюжет Returnal развивается на отдалённой планете, с которой главной героине нужно выбраться. Загвоздка в том, что каждая смерть Селены приводит к изменению реальности вокруг. Игрок снова оказывается на своём корабле, а окружающее пространство резко меняется. Вот у тебя был уровень в горах, а спустя одну смерть они внезапно исчезают, и вот ты уже сражаешься в зелёной степи.

Эта же механика вплетена и в контекст. Во время странствий Селена встретит свои собственные мёртвые тела — это следы её прошлого забега. Сюжетные вставки тоже активно абьюзят происходящее вокруг, поэтому готовьтесь к интересным открытиям.

5. Сражения с боссами круче, чем в Dark Souls

В конце каждого уровня Селену будет ждать босс. Помните мои тексты про самых крутых боссов в видеоиграх? Если бы Returnal вышла до того, как я писал их, то каждый встречающийся главарь был бы достоин попасть в эти списки.

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10 самых крутых боссов из видеоигр. Часть 2 Каждый из них способен доставить тебе массу проблем.

Не буду рассказывать обо всех, акцентирую внимание на одном. Селена встретит его на болоте, и он представляет собой композитора, который играет на живом органе из деревьев. Маэстро не только исполняет пробирающую до души мелодию, но и заливает экран мириадами снарядов, заставляя игрока двигаться безостановочно.