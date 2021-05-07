От «Брата 2» до «Ночного дозора». 5 худших игр по русским фильмам начала 2000-х

В начале 2000-х видеоигры завоевали нашу страну. Домашних ПК становилось всё больше, аудитория виртуальных развлечений росла, а спрос, как мы знаем, рождает предложение. Увы, далеко не всегда отечественные разработчики были заинтересованы в том, чтобы сделать качественную игру уровня Max Payne или Deus Ex. Чаще ими двигала банальная жажда наживы.

Многие наверняка вспомнят прилавки с броскими и привлекательными картинками на дисках. Во многих случаях за ними скрывался очередной ужас, в который было невозможно играть. Вылеты, баги – игрушка отправлялась в ящик, но было поздно. Цель достигнута: ваши деньги уходили к расторопным игроделам, которые готовились менять модельки и выпускать ещё пару-тройку игр на том же движке.

Топ лучших игр, созданных на постсоветском пространстве Когда-то отечественный игропром умел делать шедевры.

Такими почти всегда оказывались и видеоигры по мотивам известных фильмов. Кинокомпания получала дополнительные деньги, а разработчики – знакомых героев для обложки. Содержание игры потраченным деньгам, увы, почти никогда не соответствовало. «Чемпионат» вспоминает самые яркие примеры трэшовых российских игр по фильмам.

Фото: instagram.com/nashi2000e

«Брат 2: Обратно в Америку»

Самым первым фильмом, который стал основой для игры, стал боевик Алексея Балабанова. Лицензию приобрела компания «Руссобит-М», и в конце 2000 года в Москве состоялась официальная презентация с участием главных актёров и звёзд эстрады. Разработчики обещали проработанный трёхмерный мир, более 500 часов геймплея и вставки из оригинального фильма.



Они действительно там были, хотя сюжет игры по сути продолжал события второго фильма, и моменты из «Брата 2» не соответствовали сюжету. Ещё голоса актёров можно было изредка услышать в диалогах: авторы просто нарезали их из фильма. На этом работа со звуком заканчивалась, фоновой музыки просто не было. С графикой, судя по этим кадрам, работа даже не начиналась.

Помимо обязательных для российской игры того времени багов и вылетов, «Обратно в Америку» радовала отсутствием оптимизации. Движок собственного производства работал только на старых системах, и то с большим трудом.



Геймплей, как ни странно, тоже похвалить нельзя. Игре больше подходит жанр «стелс», чем «шутер». Заметив Багрова, враги моментально заканчивали ваше прохождение с одного выстрела. Но если игрок знал секрет, выбирал нужные углы или просто полз мимо – боты сразу теряли весь интеллект. Оставалось только справиться с ужасной физикой движения и стрельбы.

«Бумер. Сорванные башни»

Игра по «Брату» была действительно ужасной, и даже авансы некоторых игровых журналистов (мол, наша первая игра по фильму) не спасли её репутацию в сообществе геймеров. Однако сами разработчики провалом своё детище не считали и даже смогли заработать. Как иначе объяснить, что вскоре игр по фильмам стало только больше?



Например, «Бумер» стал основой для автосимулятора и шутера в одном флаконе. Разработчики не обманули: в игре действительно можно было ехать из точки А в точку B по тёмной дороге. Иногда по пути машину пытались догнать враги, по которым стреляли ваши братки. И квинтэссенция удовольствия: временами давали пострелять и вам, пока за рулём сидел кто-то другой.

На этом развлечения в игре заканчивались (ну, кому-то ещё заходили сортирные шутки в озвучке Гоблина и довольные «гы-гы» при попадании). Максимально топорную физику дополняла никакая графика: коллеги сравнивали модельки врагов с «раскрашенными ярмарочными петрушками», а окружение на спор рисовали за сутки.



Самое забавное, что созданный для этой игры движок Dagor Engine ещё не раз и не два порадовал российских геймеров. На нём вышли другие поделки студии Gaijin Entertainment, среди которых «Жмурки» и «LADA Racing Club». Любопытно, что сейчас компания чувствует себя отлично и поддерживает довольно неплохой шутер Enlisted на новой версии Dagor Engine.

«Параграф 78»

Эта игра Gaijin Entertainment тоже вышла на этом движке, не зря же его делали? Отличие лишь в том, что «Параграф 78», как и фильм, был очень плох. Зато популярен. Видимо, это было достойной причиной сделать игровую адаптацию боевика с Гошей Куценко.



В ходе очередного уровня авторы развлекались как могли и придумывали самые безумные повороты. Хорошо, что видеовставки затем возвращали сюжет в чувство (насколько это было возможно). Героя кидают то в горы к боевикам, то в бункер Минобороны, где против нас и правды уже готов сразиться спецназ. Лучше бы вам не видеть тот отрезок игры, когда у авторов закончились моменты из фильма.



Игра гордо носит название «тактического шутера», что выражается в трёх бессмертных союзниках, способных при желании пройти игру без вас. Анимации современники сравнивали с Counter-Strike, и не в пользу российской игры. При этом вышел «Параграф 78» в 2007-м.

«Бой с тенью»

Чуть раньше в прокат вышел успешный фильм про трудную судьбу российского боксера. И, само собой, отечественные разработчики не могли оставить нас без классной игры. Нашего ответа файтингам а-ля Mortal Kombat и горячо любимым beat-em-up типа Fighting Force в одном флаконе.



Получилось как всегда. Если пропускать моменты из фильмов, то игру можно пройти за 30 минут. Если будете смотреть отрывки из «Боя с тенью» – в два раза больше. На протяжении этого времени нужно поочерёдно жать на две кнопки с ударами. Комбинации почему-то работают намного хуже. Даже двигаться почти не нужно, за вас всё сделает автонаведение.



Графику коллеги с натяжкой называли неплохой, зато ни одно прохождение не обходилось без багов. Пропадали индикаторы здоровья, главный герой постоянно проваливался в ринг, а после рестарта уровня противники получали навык альтруиста и отказывались сражаться с вами. С каждой секундой играть становилось всё неприятнее и скучнее.

«Ночной Дозор Racing»

Успех «Дозоров» тоже привлёк внимание разработчиков, но в этот раз им удалось приятно удивить геймеров. Nival выпустила по каждому фильму по тактической ролевой игре. Они получили высокие оценки от журналистов и приятные отзывы игроков. Однако в 2005 году была выпущена ещё одна адаптация – гоночная игра по вселенной.



Творение Psycho Craft Studio ничем не отличается от других экшен-игр того времени и этой подборки. Физика авто отсутствовала, разгон с нуля до максимума занимал секунду времени, столкновение с соперником заставляло взлетать обе тачки в небо так же, как кочки или барьеры по краям трассы.



А ещё авторы зачем-то сделали игру командной, три на три. Интеллектом союзников никто не озадачился, поэтому у вас было пять врагов, которые мешались на пути и вам, и друг другу. О графике тоже вспоминать не хочется. «Ночной Дозор Racing» спасал только звук, но это явно не то, что хочется получить от видеоигры.

При желании можно вспомнить и другие трэш-игры по российским фильмам. «Антикиллер», «Чёрная молния», «Волкодав», «Тарас Бульба» и десятки других – в них не было ни графики, ни физики, ни намёка на старания авторов. На протяжении нескольких лет разработчики без зазрения совести рубили деньги на поклонниках российского кино. Хорошо, что в эпоху Интернета сделать это стало намного труднее.