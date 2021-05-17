Девушки киберспортсменов. С кем встречаются русскоязычные игроки в Dota 2 и CS:GO

Образ киберспортсменов как зашуганных социопатов с неприятной внешностью остался в прошлом. Сейчас лучшие игроки в видеоигры зарабатывают десятки тысяч долларов в месяц и следят за собой – такие парни могут легко найти себе прекрасную спутницу жизни. «Чемпионат» рассказывает о самых известных избранницах СНГ-киберспортсменов по дисциплинам Dota 2 и CS:GO. Некоторые из девушек могут быть хорошо знакомы любителям киберспорта.

«Пусть лучше у меня болит задница, чем будет травма головы» Игроки, комментаторы, аналитики и просто поклонники — о том, можно ли совмещать киберспорт, спорт и здоровый образ жизни.

Арина Ahrinyan Бердникова – девушка s1mple

Лучший снайпер в истории Counter-Strike Александр s1mple Костылев последние полгода встречается с одной из самых популярных стримерш русскоязычного сегмента Twitch. Общаться Александр и Арина начали прошлой осенью, и с тех пор регулярно появляются слухи об их расставании, но в действительности s1mple до сих пор появляется на стримах девушки, а сама Ahrinyan уже живёт в Киеве.

Видео опубликовано на YouTube-канале zMoCS.

Дарья Шарипова – жена electronic

Другой игрок NAVI по CS:GO к 22 годам уже успел жениться и даже стать отцом прекрасной дочки. Избранница Дениса Шарипова с киберспортом не связана, но посещает турниры и иногда играет с мужем в CS:GO в его личных трансляциях.

Виктория Кот – жена VANSKOR

Опытнейший российский саппорт по Dota 2 выступает в Team Empire и находится в отношениях с известной косплеершей. Виктория уже несколько лет пробует новые образы – от Трисс из «Ведьмака» до персонажей из League of Legends и известных фильмов. Ну и без Доты не обошлось.

Анна Березина – жена Solo

Спутница другого российского капитана, напротив, с киберспортом почти не связана. Анна прекрасно понимает специфику профессии и старается не мешать Алексею во время тренировок и игр, а вот на стримах жена Solo периодически появляется.

Алика Хасенова – жена Hobbit

Как-то так вышло, что лидер мирового рейтинга по CS:GO связал свою судьбу с девушкой, которая всегда предпочитала Dota 2. Увлекаться играми Алика начала ещё в детстве. Она играла в Warcraft и Diablo, а в какой-то момент даже вела личные стримы. Свадьбу девушка и игрок Gambit сыграли сразу после победы Абая на мейджоре в 2017-м. Теперь Алика посвятила себя семейным заботам.

«Медовый месяц проведём на буткемпе перед DreamHack Malmo» После победы на PGL Krakow Major Абай «HObbit» Хасенов сыграл свадьбу, на которую приехала практически вся команда Gambit Esports.

Анастасия Кузовкина – девушка RodjER

Девушка саппорта Natus Vincere оказывает Владимиру полную поддержку. Она тоже играет в Dota 2, проводит личные трансляции на Twitch и даже роли выбирает такие же, как парень. А также помогает RodjER вести социальные сети.

Екатерина Корбут – девушка God

Один из самых опытных игроков в СНГ по Dota 2 Сергей G Брагин сейчас является капитаном EXTREMUM, а поддерживает его известная косплеерша из Питера catiecosplay. Неудивительно, что многие образы Екатерины связаны с героями Dota 2 – Lina, Templar Assassin и Windranger.

Лидия Хвастунова – жена 9pasha

Успел жениться и Павел Хвастунов, ещё один игрок легендарного состава Virtus.pro по Dota 2. Он продолжает карьеру в миксе Prosti Esli, а его спутница поддерживает его во всех начинаниях.

Мария Inverno Гунина – жена NoFear

Год назад известный российский игрок в Dota 2 скрепил свои отношения с профессиональным менеджером. В 2019-м они представляли один клуб – Winstrike. Сейчас всё изменилось: Саша играет за B8, Мария работает в шведской The Alliance. Но разве это может помешать?

Татьяна Sindi Грачёва – девушка n0rb3r7

Ещё один случай, когда можно сказать, что девушка популярнее парня. Давид с переменным успехом выступает на тир-2 турнирах по CS:GO и сейчас играет в k23, в то время как его избранница – одна из самых популярных стримерш в СНГ, состоит в 89squad и успела попробовать себя в роли директора киберспортивного клуба Hard Legion.