Девушки киберспортсменов. С кем встречаются русскоязычные игроки в Dota 2 и CS:GO

Образ киберспортсменов как зашуганных социопатов с неприятной внешностью остался в прошлом. Сейчас лучшие игроки в видеоигры зарабатывают десятки тысяч долларов в месяц и следят за собой – такие парни могут легко найти себе прекрасную спутницу жизни. «Чемпионат» рассказывает о самых известных избранницах СНГ-киберспортсменов по дисциплинам Dota 2 и CS:GO. Некоторые из девушек могут быть хорошо знакомы любителям киберспорта.
Арина Ahrinyan Бердникова – девушка s1mple
Лучший снайпер в истории Counter-Strike Александр s1mple Костылев последние полгода встречается с одной из самых популярных стримерш русскоязычного сегмента Twitch. Общаться Александр и Арина начали прошлой осенью, и с тех пор регулярно появляются слухи об их расставании, но в действительности s1mple до сих пор появляется на стримах девушки, а сама Ahrinyan уже живёт в Киеве.
Видео опубликовано на YouTube-канале zMoCS.
Дарья Шарипова – жена electronic
Другой игрок NAVI по CS:GO к 22 годам уже успел жениться и даже стать отцом прекрасной дочки. Избранница Дениса Шарипова с киберспортом не связана, но посещает турниры и иногда играет с мужем в CS:GO в его личных трансляциях.
Виктория Кот – жена VANSKOR
Опытнейший российский саппорт по Dota 2 выступает в Team Empire и находится в отношениях с известной косплеершей. Виктория уже несколько лет пробует новые образы – от Трисс из «Ведьмака» до персонажей из League of Legends и известных фильмов. Ну и без Доты не обошлось.
Анна Березина – жена Solo
Спутница другого российского капитана, напротив, с киберспортом почти не связана. Анна прекрасно понимает специфику профессии и старается не мешать Алексею во время тренировок и игр, а вот на стримах жена Solo периодически появляется.
Алика Хасенова – жена Hobbit
Как-то так вышло, что лидер мирового рейтинга по CS:GO связал свою судьбу с девушкой, которая всегда предпочитала Dota 2. Увлекаться играми Алика начала ещё в детстве. Она играла в Warcraft и Diablo, а в какой-то момент даже вела личные стримы. Свадьбу девушка и игрок Gambit сыграли сразу после победы Абая на мейджоре в 2017-м. Теперь Алика посвятила себя семейным заботам.
Анастасия Кузовкина – девушка RodjER
Девушка саппорта Natus Vincere оказывает Владимиру полную поддержку. Она тоже играет в Dota 2, проводит личные трансляции на Twitch и даже роли выбирает такие же, как парень. А также помогает RodjER вести социальные сети.
Екатерина Корбут – девушка God
Один из самых опытных игроков в СНГ по Dota 2 Сергей G Брагин сейчас является капитаном EXTREMUM, а поддерживает его известная косплеерша из Питера catiecosplay. Неудивительно, что многие образы Екатерины связаны с героями Dota 2 – Lina, Templar Assassin и Windranger.
Лидия Хвастунова – жена 9pasha
Успел жениться и Павел Хвастунов, ещё один игрок легендарного состава Virtus.pro по Dota 2. Он продолжает карьеру в миксе Prosti Esli, а его спутница поддерживает его во всех начинаниях.
Мария Inverno Гунина – жена NoFear
Год назад известный российский игрок в Dota 2 скрепил свои отношения с профессиональным менеджером. В 2019-м они представляли один клуб – Winstrike. Сейчас всё изменилось: Саша играет за B8, Мария работает в шведской The Alliance. Но разве это может помешать?
Татьяна Sindi Грачёва – девушка n0rb3r7
Ещё один случай, когда можно сказать, что девушка популярнее парня. Давид с переменным успехом выступает на тир-2 турнирах по CS:GO и сейчас играет в k23, в то время как его избранница – одна из самых популярных стримерш в СНГ, состоит в 89squad и успела попробовать себя в роли директора киберспортивного клуба Hard Legion.
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