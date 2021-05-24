Побывали на тренировочной базе сборной России по FIFA. Это не подготовка, а просто сказка

«Чемпионат» побывал в Санкт-Петербурге на сборах национальной команды по FIFA. Мы провели два дня с лучшими киберфутболистами России, которые удостоились чести представлять страну на квалификационном этапе Кубка Наций, победив на чемпионате России. Задача была одна — отобраться в основной этап чемпионата, который пройдёт в Копенгагене. Для этого нужно было занять одно из четырёх мест в своей группе, чтобы выйти в плей-офф квалификационного этапа. Первые две строчки в группе гарантировали попадание в верхнюю часть сетки, остальные две — в нижнюю часть. Для успешной квалификации на главный турнир нужно было выйти из группы и пройти один раунд в верхней части сетки или два раунда в нижней части.

К сожалению, наша команда не смогла миновать групповой этап и расположилась на пятом месте в своей группе. Причём занявшие четвёртое место итальянцы набрали такое же количество очков, сколько и наши игроки, но по дополнительным показателям в плей-офф квалификации вышли именно итальянцы. Это были первые подобные сборы, организованные Российским футбольным союзом для игроков национальной команды по FIFA. Мы посмотрели, как игроки готовились к ответственным стартам, оценили организацию и уровень сборов и остались в восторге от увиденного.

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Игрок Сборной России по FIFA — Роберт Ufenok Фахретдинов Фото: «Чемпионат»

Сборы проходили в питерском спортивном комплексе NOVA. Почему именно Санкт-Петербург и эта арена? По словам менеджера сборной по FIFA Андрея Катырина, при выборе города организаторы отталкивались от специфики FIFA:

«Точный и быстрый коннект в этой игре решает. Поэтому старались выбрать место, которое было бы максимально приближено к Европе. Рассматривали в качестве базы такое место, где были бы предоставлены все условия и для игры, и для релаксации, и для поддержания физической формы», — говорит он.

Спортивный комплекс NOVA в Санкт-Петербурге Фото: «Чемпионат»

Если вас смутило слово «релаксация», то не подумайте, что у ребят было много времени для развлечений и отдыха. Вокруг центра, где тренировались игроки, в пешей доступности не было ни одного крупного торгового центра. К тому же это место находилось не только далеко от центра Питера, но и от ближайшего метро. На дорогу до центральной части города в загруженное время уходило в среднем около часа, что, согласитесь, немало. Зато от отеля, где проживали игроки, до тренировочной базы можно было дойти неторопливым шагом буквально за 10-15 минут. «Отдалённость делает своё дело и добавляет свой тон. Чем дальше от центра, тем меньше искушений», — считает Андрей.

Менеджер Сборной России по FIFA — Андрей Катырин Фото: «Чемпионат»

Игроки питались в ресторане, который находился в 100 метрах от комплекса. Естественно, всё питание и проживание оплачивалось организаторами сборов. Внутри компьютерного центра стояли большие коробки с напитками. Минеральная вода, обычная вода, Coca-Cola и Schweppes, энергетические напитки, Powerade — всё это было в каких-то нескончаемых количествах.

Киберспортивная арена внутри самого комплекса Фото: «Чемпионат»

Также игрокам предоставлялся полный комплект формы сборной России. Такой же комплект формы выдаётся футболистам. То есть, если бы вы встретили киберспортсменов на улице, то подумали бы, что перед вами не игроки в FIFA, а футболисты молодёжной или юношеской сборной.

Игроки Сборной России по FIFA — Роберт Ufenok Фахретдинов (в красном) и Андрей Timon Гурьев Фото: «Чемпионат»

Время игроков было расписано, но соблюдать график не всегда представлялось возможным. Что-то приходилось сдвигать, что-то отменять из-за изменившегося времени матчей. Наивно думать, что профессиональные киберспортсмены безвылазно сидят за приставкой и отходят лишь на сон и приём пищи. Нет, это вовсе не так. Игроки сборной — Роберт Ufenok Фахретдинов и Андрей Timon Гурьев — находятся в хорошей физической форме и, если что, не прочь попинать мяч на футбольном поле, поплавать в бассейне (благо он был) или позаниматься в фитнес-зале. Физические нагрузки были, скорее, по желанию, эдаким тонизирующим дополнением к монотонным и долгим тренировкам за монитором.

Игроки Сборной России по FIFA и персонал команды играют в футбол на искусственном газоне Фото: «Чемпионат»

Ещё в графике киберспортсменов было выделено время для спа-процедур. Ритуал включал в себя такие расслабляющие процедуры, как массаж с медитативной музыкой и травяные чаи. Также игроки могли воспользоваться финской или русской баней и посидеть в кедровой бочке.

Игроки Сборной России по FIFA на обязательных спа-процедурах Фото: «Чемпионат»

Тренировочный процесс состоял из нескольких спарринг-матчей. После чего игроки садились и разбирали некоторые моменты с киберфутбольным тренером Романом Айзиным. Роман работает с киберспортивной организацией forZe x Spartak и на время был командирован в сборную, чтобы помочь ребятам разобрать свои ошибки. Он рассказал нам о своей роли в сборной:

«Киберфутбол можно сравнить с большим теннисом. Наш спорт — это индивидуальная игра. И каждый игрок работает либо индивидуально, либо с тренером, либо со своей командой. У этого спорта есть свои особенности. И в сборной за такой короткий срок (сборы длились ровно неделю. — Прим. «Чемпионата.) сложно проработать с игроком все компоненты игры, наработать какие-то новые вещи, пофиксить какие-то слабые стороны. Поэтому здесь мы с ребятами взаимодействовали так: я помогал им с организационной точки зрения, помогал собирать на тренировочных играх информацию извне, которую они могли не всегда увидеть. И в режиме диалога разбирали их ошибки. В FIFA тренер — это, прежде всего, помощник. Он должен усиливать игрока и помогать ему развиваться, а не навязывать свою игру. Потому что самое главное в игре — это ментальная составляющая игрока и его мышление».

Тренер Сборной России — Роман Айзин Фото: «Чемпионат»

Помимо тренера, на сборах присутствовал ещё один человек, участие которого в игровом процессе могут позволить далеко не все киберспортивные организации или клубы. С игроками сборной работал спортивный психолог Феликс Шифрин, который рассказал о специфике работы с киберфутболистами:

«У меня есть стандартная программа ментальных навыков. Есть ментальные навыки, которые тебе помогают выступать эффективнее. Это, в том числе, подсказки, как увеличить точность внимания, как обрести уверенность в себе и её не потерять, как справиться с психологическим давлением, как доверять себе. Я пытался донести это до игроков через инициативы тренера. Роберт и Андрей — очень опытные игроки. Они имеют свой системный подход при подготовке к турнирам. И, естественно, за столь короткий промежуток времени спортивный психолог что-то кардинально поменять не успеет. Поэтому ты можешь работать только в связке с тренером команды. И точечные инициативные вещи, которые не получались, мы с ним разбирали. Но мы не навязывались игрокам. Мы включались, если у игроков была своя инициатива. Мешать игрокам или говорить им что-то под руку ни в коем случае нельзя».

Сборная России по FIFA готовится к спарринг-матчам Фото: «Чемпионат»

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Да, в конечном итоге ребята не смогли отобраться на главный турнир, и в причинах этой неудачи ещё предстоит разобраться. Но такие сборы — вещь, однозначно, крутая и очень нужная. Чтобы игроки смогли со временем прогрессировать и бороться на равных с европейскими топовыми сборными, такие акции не должны быть одноразовыми. Если каждый раз сборная России будет собираться на тренировочной базе, а не готовиться к ответственным чемпионатам у себя дома, то, во-первых, пропадёт проблема некачественного интернет-соединения и плохого пинга. А во-вторых, сформируется точный план подготовки, исходя из пожеланий самих киберспортсменов.