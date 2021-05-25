Причины любить и ненавидеть ремастер трилогии Mass Effect

14 мая на улице фанатов Mass Effect случился настоящий праздник. До релиза наконец-то добралось издание Legendary Edition, которое содержит в себе ремастеры всех трёх игр. BioWare полностью обновила геймплей первой части и внесла несколько графических улучшений. Однако и без проблем комплект не обошёлся. Разбираемся, за что любить Legendary Edition, а за что ненавидеть. Небольшой спойлер: первого намного больше.

Журналисты оценили PS4-версию ремастера трилогии Mass Effect на Metacritic в 87 баллов, а игроки – в 6,7 балла из 10. PC-издание получило от журналистов 86 баллов. От игроков – 5,1 балла. Xbox One версию СМИ оценили в 89 баллов, игроки – в 6,7 балла. Исходя из русскоязычных рецензий на Metacritic, отсутствие англоязычной озвучки – главная причина недовольства. Низкий рейтинг никак не связан с качеством самой игры.

Причина любить: в первую часть Mass Effect теперь можно спокойно играть без истерик

Среди всей трилогии именно оригинальная состарилась хуже всего. Графика не выдерживала никакой критики, а управление, боевая система и механики Мако (транспортное средство, на котором вы исследуете планеты. — Прим. «Чемпионата») вызывали настоящую боль. Ремастер исправил эти проблемы.



Теперь в игре приемлемая стрельба, приятная картинка и новые визуальные эффекты. Помимо этого, Мако можно управлять без желания умереть, а предметы удобно сортируются в инвентаре. Улучшенная версия вообще много что взяла из последующих частей, поэтому тут можно не переживать.

Причина ненавидеть: в оригинальной Mass Effect нельзя включить оригинальную озвучку с русскими субтитрами

Помните, что в расширенном издании оригинальной игры была русская локализация и что она была просто чудовищной? Ни один актёр не играл убедительно, интонации всё время менялись, а голоса не подходили персонажам. В общем, это было настолько убого, что лучше бы не было вообще. И это критиковал каждый русскоязычный фанат серии.



И теперь, спустя столько лет, встаёт вопрос — зачем BioWare решила тащить её в ремастер? Неужели за такое количество времени нельзя было сделать всё заранее, сделать как надо? Масла в огонь подливает и другая странность. В игре нельзя включить оригинальную озвучку и русские субтитры. Либо полная локализация, либо вообще без перевода. Если у вас проблемы с английским, то вам предстоит пройти через парочку кругов ада. Надеюсь, что BioWare исправит это недоразумение в одном из следующих патчей.

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И самое смешное, что вторая и третья части, как и раньше, идут только с оригинальной озвучкой, но субтитры будут русскими. Почему не сделать так с первой — если честно, мне совершенно непонятно.

Причина любить и ненавидеть: картинка стала значительно лучше, но пропала кое-какая изюминка

BioWare конкретно прошлась по всей графике трилогии. Сильнее всего, конечно, досталось первой части. Разработчики изменили столько всего, что это займёт примерно пару абзацев в этом тексте. Новые текстуры, эффекты, источники освещения, анимации, фильтры, постэффекты — изменилось всё.



Однако кое-что из игры исчезло. В оригинальных играх был особенный фильтр, с которым картинка выглядела немного размыто, из-за чего создавался эффект интерактивного фильма. Вы же помните, что Mass Effect неспроста сравнивают со Star Wars? Обе франшизы представляют собой космические оперы, за которыми в первую очередь интересно наблюдать. А в ME ещё и участвовать в событиях. Из-за новых текстур кат-сцены стали выглядеть более люксово, но менее атмосферно. Ну а про лицевую анимацию вы уже наверняка насмотрелись в YouTube — не всегда такое омоложение заканчивается хорошо.

Причина любить: это 150 часов контента

Несомненным плюсом ремастера стали сами игры. С момента завершения трилогии прошло столько лет, что сейчас они предстанут возможностью вновь пережить приключения капитана Шепарда, но в удобной обёртке. Учитывая всю прелесть истории, кроме концовки, это уже дорогого стоит.

Причина любить: можно адекватно играть на новых консолях

Важный плюс в современном мире, где от мощного компа часто отказываются в пользу Series X или PS5. А раньше было больно. Пониженное разрешение, 30 FPS, долгие загрузки на PS4 и Xbox One — лучше уж играть на ПК. А вот теперь этой проблемы нет. Сейчас на новых консолях игра работает в 60 FPS и с увеличенным разрешением вплоть до 4К на Xbox Series X и PS5.



Даже несмотря на странности в графике и ужасную локализацию в оригинале, Legendary Edition — один из главных релизов 2021 года. Это не только триумфальное возвращение Шепарда и вызывалка старческих слёз. Это идеальная возможность познакомиться с замечательной серией игр для тех, кто по каким-то причинам пропустил её в молодости или просто не успел оценить.