«Мало кто верит в Акбара так, как мы». Вспоминаем три периода SoNNeikO в NAVI и ждём новый

Вчера вечером Natus Vincere объявила о двух заменах в составе по Dota 2. Вместе с No[o]ne в команду пришёл опытный капитан Акбар SoNNeikO Бутаев – это его четвёртое появление в составе клуба. «Чемпионат» вспоминает предыдущие отрезки SoNNeikO в NAVI, чтобы понять, куда постоянно пропадал саппорт и почему он каждый раз возвращается в клуб.

Новость по теме No[o]ne и SoNNeikO покинули состав AS Monaco Gambit и стали игроками NAVI

Акт I: апрель 2015 – ноябрь 2016

Первый сезон после ухода Puppey и KuroKy складывался для «рождённых побеждать» не слишком удачно. Клуб был вынужден искать двух новых саппортов и рискнул, выбрав молодых VANSKOR и fng. Совсем неопытный Артём Баршак уже осенью покинул клуб, но Goblak усилить состав не смог. В апреле NAVI взяла другого молодого саппорта из Power Rangers – SoNNeikO.

На The International 2015 Акбар был не лидером, а рядовым исполнителем – на фоне возвращения Artstyle решение выглядело логичным. Но на самом ивенте NAVI не выиграла ни одной серии и заслуженно заняла 13-16 место.

На Artstyle спустили всех собак после ошибок на Dazzle в последней карте, и в сентябре Ивана отправили в окончательный запас. SoNNeikO помарок не допускал и в составе на новый сезон занял место капитана.

В течение всего сезона 2015/16 Natus Vincere испытывала большие проблемы, но весной, как показалось, команда нашла свою игру. Молодой капитан вывел коллектив в финал домашнего StarLadder и протащил в топ-8 мейджора в Маниле. Состав удивлял интересными стратегиями, ощущался интересный стиль. Перед самым Интом SoNNeikO и Ко принесли клубу важный трофей, но на The International 2016 неожиданно провалились. Тогда многие посчитали, что Акбар зря раскрыл все стратегии раньше времени.



Осенью SoNNeikO покинул NAVI в первый раз. Менеджер состава caff отмечал проблемы с коммуникацией у игроков: «Было какое-то неудовлетворение, у кого-то были проблемы с игрой, кому-то не нравился стиль, подход. Это были больше не конфликты, а обычные рабочие моменты. Но проблема в том, что эти моменты не обсуждались между ребятами».

Акт II: апрель 2017 – февраль 2018

Через полгода Акбар Бутаев вновь оказался в жёлто-чёрной форме. Нынешний наставник Team Liquid Роман rmN- Палей с ролью лидера не справился и спасать положение перед The International вызвался SoNNeikO. Намёки на хорошую игру появились быстро, но перестроиться команда не успела.



Зато к новому сезону NAVI подошла во всеоружие. Легионеров заменили талантливые Crystallize и RodjER, игра коллектива стала агрессивной и очень яркой. В регионе команда уступала только золотому составу Virtus.pro, здорово играла против соперников из другого региона, но затем RodjER неожиданно ушёл в Virtus.pro, заменив Lil. Через два дня коллектив покинул и Акбар.



«Я всегда верил в Акбара и был одним из инициаторов его возвращения. Видно, что в этот раз он уже повзрослел, поумнел, но всё ещё есть отголоски тех проблем, с которыми мы сталкивались ранее», – сокрушался тогда CEO клуба Евгений Золотарёв. «Команда весьма негативно настроена по отношению к нему. Я предлагал ему ещё раз подумать о своих действиях, переосмыслить что-то, поговорить с ребятами… Он сказал, что этого делать не будет».

Акт III: сентябрь 2018 – октябрь 2019

Спустя ещё полгода NAVI вновь подписала контракт с Акбаром. При этом SoNNeikO получил полную свободу действий и собирал состав сам – из старого ростера остался только керри, но зато у капитана не должно было возникнуть конфликтов с другими игроками. «Мы никогда не сомневались в таланте и лидерских качествах Акбара. Самые светлые периоды NAVI в последние годы были связаны именно с ним», – отмечали в клубе.



Сезон команда провела средне, но по крайней мере стабильно. Отобрались на The International и неплохо смотрелись на самом чемпионате. Только вот результат подвёл – опять 13-16 место, хотя на фоне провала Virtus.pro многие считали, что у состава есть перспективы. Вину за обидное поражение в матче на вылет SoNNeikO взял на себя. «Пойти бить трон – это был мой колл. Я очень люблю свой коллектив, простите меня», – написал тогда игрок.



Но после этого саппорт провёл в клубе только два месяца. Как оказалось, очередная серия конфликтов возникла сразу после The International. Тогда клубу удалось сохранить ростер – заменили только Blizzy на 9pasha из Virtus.pro. Однако на дистанции проблемы дали о себе знать. Выбирая между коллективом и капитаном, в NAVI решили выбрать коллектив.

«Мало кто верит в Акбара настолько сильно, насколько верим мы, тем не менее, и в парнях из собранного за этот период состава мы также видим огромный потенциал и считаем, что при более гибком подходе к лидерству его будет легче раскрыть», – откровенничал руководитель Natus Vincere после третьего ухода Акбара из команды.

Акт IV: май 2021 – ???

И в клубе NAVI, и за его пределами SoNNeikO получил репутацию бескомпромиссного капитана, который не терпит проблем. Решает их саппорт просто: либо выгоняет из команды несогласных с его позицией, либо уходит сам, если таких слишком много. По крайней мере, так это выглядит со стороны.



Об этом же говорит аналитик Ярослав Кузнецов: «Абсолютно все составы с этим товарищем заканчивались на том, что товарища кикали или он сам выпиливался, потому что, видите ли, ему там что-то (или кто-то) не нравится».

Немногие оценили и действия Акбара в AS Monaco Gambit, которую он покинул для перехода в NAVI. Напомним, команда прошла в wild-card мейджора в Киеве. Глобальный турнир стартует через две недели, и на нём Gambit предстоит сыграть совершенно неподготовленными и с двумя заменами. Впрочем, сам Акбар свои действия объясняет спокойно:

«После трёх поражений на старте сезона я уведомил организацию и тиммейтов, что больше не верю в успех этого ростера и хочу его покинуть. Мы договорились доиграть сезон в этом составе, и нам удалось отобраться на мейджор. Но даже несмотря на готовность остальных сторон продолжить работу, я решил отказаться от участия в мейджоре».



Наверное, можно говорить о том, что NAVI наступила на те же грабли в четвёртый раз и подписали бомбу замедленного действия вместо капитана. Велика вероятность, что Акбар покинет состав после первых же трудностей. Шанс Natus Vincere лишь в том, что это произойдёт не так скоро – хотя бы после квалификации на The International.



Что будет после The International 10 (и что будет, если NAVI провалят отбор) – на эти вопросы сейчас не готовы ответить ни клуб, ни сами киберспортсмены. Хотя ответ на все проблемы в СНГ-Доте, кажется, всегда один.