Главные игры июня 2021 года
Мультяшный эксклюзив PS5 и шутер в мире Warhammer 40000.
Necromunda Hired Gun (1 июня на ПК, PS5, PS4, Xbox One и Xbox Series)
Линейный шутер от первого лица, выполненный в духе классических шутеров начала 2000-х, с коридорами, подземельями и роботизированными врагами в мире Warhammer 40000.
World of Warcraft: Burning Crusade Classic (1 июня на ПК)
Классическая версия Burning Crusade — это воссозданный мир игры в его исходном виде на момент выхода дополнения в январе 2007 года. Причём для запуска этой версии будет достаточно одной подписки.
The Elder Scrolls Online Gates of Oblivion (1 июня на ПК, 8 июня на консолях)
Дополнение к многопользовательской ролевой игре во вселенной Elder Scrolls, посвящённое Вратам Обливиона. Игроков ждёт более 30 часов основного сюжета и возможность исследовать регионы Тамриэля.
Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (4 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Тактический шутер и сиквел предыдущей части. Вы — снайпер-одиночка, и ваша задача уничтожать цели на самых дальних дистанциях. Авторы расширили арсенал оружия и методы уничтожения противников.
Ratchet & Clank: Rift Apart (11 июня на PS5)
Продолжение первой игры о Рэтчете и Кланке. Игра выйдет только на PS5 и будет использовать все особенности новой консоли, начиная от тактильной отдачи контроллера и заканчивая мгновенными загрузками.
Dark Alliance (22 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Кооперативный экшен с элементами ролевой игры в фэнтезийной вселенной Dungeons & Dragons. Это захватывающее приключение, наполненное фактурными монстрами и известными персонажами.
Главные игры июня 2021 года
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