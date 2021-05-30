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Как хорошо ты знаешь игры, которые вышли в прошлом десятилетии — The Witcher 3, Skyrim, GTA 5, The Last of Us и другие

Тест. Как хорошо ты знаком с играми прошлого десятилетия?
Равиль Зиганьшин
Как хорошо ты знаешь игры
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Ещё свежи ощущения от них, вышли они будто вчера.

Время не щадит никого. Этот принцип можно отнести к чему угодно, но только не к играм. Они наоборот настаиваются и с годами становятся только лучше. Даже сейчас, согласитесь, вы бы вряд ли отказались поиграть часок в Super Mario, погонять демонов в старенькой версии DOOM или сразиться за ресурсы в Heroes of Might and Magic 3. В прошлое всегда приятно вернуться, за примером не требуется ходить далеко, только вспомните недавний перезапуск World of Warcraft. На одном лишь Twitch количество одновременных зрителей, желающих понаблюдать за классическим Азеротом, перевалило за миллион человек! Да, эти шедевры прошли проверку временем, но и многие игры из теста без всяких сомнений встанут в один ряд с этими легендарными играми. Давайте попробуем освежить память и вспомним игры прошлого десятилетия. Кстати, в чертогах разума не придётся копаться глубоко, многие из них вышли совсем недавно.

Тест. Как хорошо ты знаком с играми 2000-х? Тест. Как хорошо ты знаком с играми 2000-х?
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