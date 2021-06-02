Праздник Доты в Киеве. Аниме-ивент с участием лучших команд мира

Сегодня, 2 июня, в Киеве начался турнир WePlay AniMajor по Dota 2. Это последний глобальный ивент перед чемпионатом мира The International – на протяжении двух недель лучшие команды шести региональных лиг будут бороться за престижный трофей, призовой фонд в $ 500 тыс. и путёвки на главный старт сезона в Стокгольме.

Перед стартом ивента «Чемпионат» традиционно делится ожиданиями и рассказывает, почему стоит выделить немного свободного времени и включить трансляцию одного из немногих LAN-турниров в эру пандемии.

Лучший ивент из возможных?

Столица Украины принимает мэйджор по Dota 2 второй раз в истории. The Kiev Major 2017 запомнился нам ярким противостоянием OG и Virtus.pro в финале, успехом российской команды в частности и крутой атмосферой. Увы, в этот раз СНГ-болельщики не смогут понаблюдать за своими кумирами вживую: из-за коронавируса турнир пройдёт без зрителей.

Однако отличия от предыдущего ивента в Сингапуре есть, и довольно серьёзные. На прошлом мэйджоре команды (многие – с заменами) приехали за пару дней до старта и 90% времени проводили в своих комнатах, там же ели и тренировались. Сейчас участников удалось доставить заранее, и только один игрок не смог вылететь в Киев из-за положительного теста на COVID-19. Все они могут ходить по отелю и общаться, будут играть на сцене: это намного больше похоже на привычные ивенты прошлого.

Организацию турнира доверили холдингу WePlay, который успел зарекомендовать себя с лучшей стороны. Чемпионаты или трансляции от этой компании всегда проходят в необычной обстановке, что только добавляет изюминки шоу. Сеттинг, будь то детективное агентство, пляж или лаборатория, всегда заходит «на ура».

В этот раз за основу взяли тему аниме, что прослеживается в названии – AniMajor. Теперь болельщики шоу-программу ждут не меньше, чем матчи команд: какие костюмы, ролики и другие сюрпризы подготовили организаторы, представить невозможно. Но нет сомнений, что это будет круто и весело.

Битва за The International

В реалиях пандемии каждый глобальный ивент – это большое событие для киберспорта. Кроме того, профессиональный сезон Dota 2 теперь почти целиком проходит в режиме онлайн: команды два месяца играют с соперниками своего региона, чтобы потом за десять дней показать все свои наработки на мэйджоре.

В прошлый раз международные матчи преподнесли немало сюрпризов. Например, команда из Перу Thunder Predator неожиданно заняла 5-6-е место, хотя Южная Америка всегда считалась слабым регионом. А безоговорочный лидер СНГ Virtus.pro выглядел блекло и смог выиграть всего один матч. Что будет в Киеве – сказать наверняка почти невозможно.

Однако в глобальном плане AniMajor важен, скорее, не сам по себе, а как тропинка к The International 10. Это последняя возможность заработать очки и попасть в топ-12 лучших команд мира, чтобы получить гарантированное приглашение на чемпионат мира. Иначе придётся играть в квалификации.

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Кроме того, чемпион этого мейджора заработает лишь $ 200 тыс. На The International 10 призовой фонд в 80 раз больше! Если распределение призовых не изменится, то 16 из 18 команд на The International заработают как минимум в три раза больше, чем на AniMajor.

Поэтому некоторые команды рассматривают ивент в Киеве как этап подготовки к чемпионату мира. Например, Secret и Evil Geniuses уже обеспечили себе место на The International и, по слухам, не хотят показывать все лучшие заготовки, чтобы оставить их до августа.

Другим же командам ещё предстоит побороться за заветный инвайт. Больше всего шансов у Alliance и Team Aster, но такие команды, как Vici Gaming и Team Liquid, ещё могут изменить состав участников The International. Всего на восемь слотов претендуют 16 клубов, из которых 14 примут участие в ивенте в Киеве.

Зелёным выделены команды, которые обеспечили себе участие в главном турнире года.

Формат и участники

Турнир будет разделён на три этапа. В первом сыграют команды, которые заняли в своих региональных лигах 3-4-е места. Им предстоит провести мини-турнир. Однако по по составу участников уайлд-кард не уступает групповому этапу или плей-офф. Грозные Team Secret, китайские гранды Vici Gaming и Invictus Gaming, а также обновлённый состав Nigma, в которой считают, что после перехода Игоря iLTW Филатова команда находится в лучшей форме.

В такой ситуации Execration из Азии и российский клуб AS Monaco Gambit, который перед самым турниром потерял двух сильных игроков, выглядят аутсайдерами. Хотя сюрпризов исключать не стоит, но представить их на 1-2-м месте группы уайлд-кард очень непросто. Матчи пройдут 2 и 3 июня.

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Вторая стадия AniMajor запланирована на 4-7 июня. Лучшие команды уайлд-кард и команды, которые заняли топ-2 места в своих лигах, сыграют в групповом турнире. По его итогам две команды отправятся в верхнюю сетку плей-офф (даёт право на одно поражение), ещё четыре – в нижнюю.

Фото: Gambit Esports

Особого внимания заслуживает молодая команда Spirit из России, для которой турнир станет дебютным в этом составе. Ребята здорово отыграли в своём регионе, но не имеют опыта на LAN-ивентах. А ведь в соперниках будут мировые лидеры Evil Geniuses и PSG.LGD, а также Team Liquid, которая находится в отличной форме. Непростыми будут матчи против TNC Predator и beastcoast.

В матчах на вылет сыграют 12 клубов, в том числе чемпионы своих регионов. C 9 по 13 июня будут разыграны призовые деньги и очки. На этом этапе в борьбу включится лучшая команда СНГ Virtus.pro, а также китайские Team Aster и The Alliance, которые неожиданно провалили прошлый глобальный турнир. Компанию им составят NoPing, T1 и Quincy Crew.

Ожидание AniMajor стоило того. Лучшие команды мира готовы показать свою лучшую игру в Киеве, а организаторы дополнят яркие матчи интересной программой. Мы уверены: от просмотра турнира будет сложно оторваться.