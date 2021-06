10 известных игровых серий, которые пора возродить

Современная игровая индустрия насчитывает десятки актуальных и всем известных франшиз. Все знакомы с Кратосом из God of War, ассасинами из Assassin’s Creed или ежегодным Супербоулом в виде Call of Duty. Но в то же время есть те игровые серии, которые давно забыты всеми. Разработчиками, издателями, иногда даже фанатами — всем на них плевать. А зря! Мы вспомнили десять игровых франшиз, которые давно пора возродить.

Splinter Cell

И начинаем сразу с больного. Ubisoft, верните уже Splinter Cell! Последняя игра франшизы с подзаголовком Blacklist вышла в 2013-м. То есть, восемь лет назад! И о ней до сих пор ничего не слышно. Только Ив Гиймо во время очередного вопроса от журналиста или на созвоне инвесторов выдаст что-то вроде «Ой да мы помним о ней, клёвая была серия, да». И что в итоге? Ничего. За все последние годы культовый шпион Сэм Фишер светил фирменными очками во всех франшизах Ubisoft. В Far Cry: New Dawn (можно было получить его костюм), в Rainbow Six Siege (оперативник Zero) и даже в Ghost Recon (элитный боец). Но отдельной игры всё нет и нет. Ubisoft, ну хватит а?

StarCraft

Современную Blizzard хочется пинать за многое, в том числе за подзабытые игровые серии, которые мы любили в детстве. И среди них всегда выделялась именно StarCraft. Культовая стратегия с тремя совершенно не похожими друг на друга расами, кристально выверенным балансом и огромной базой фанатов по всему миру. И мало того, что Blizzard изначально огорчила фанатов распилом сиквела на три отдельные части, так ещё и последняя из них вышла целых шесть лет назад. А ведь задел на камбэк есть, студии из Анахайма сейчас как никогда важно возвращать доверие фанатов. Может, сделать это через новую StarCraft, а не через повторное маринование фанатов World of Warcraft?

Dead Space

В своё время Dead Space стала одной из самых страшных игр. Она пугала до дрожи благодаря блестящей работе над деталями и атмосфере, собранной по кусочкам из дизайна, музыки и аудиоряда. Сиквел развил успех оригинала и просто стал маст-хэв игрой для всех любителей качественных хорроров и экшенов. А вот третья часть загубила франшизу из-за множества неправильных решений, в том числе кооператива, вследствие чего игра показала плохие продажи и оценки. И что сделала ЕА? Правильно, закрыла студию-разработчика и забила на серию. А ведь сейчас идеальное время, чтобы вернуться к этому — ЕА снова полюбила одиночные игры. Смотрим на провал Anthem, успех Fallen Order и слухи, что в Dragon Age 4 вообще не будет мультиплеера. Лучшего момента возродить культовую франшизу о космосе просто не придумать.

Medal of Honor

В последнее время на шутерной арене осталось очень мало заметных франшиз, особенно в жанре классических шутеров. Одни Call of Duty да Battlefield. А раньше в этих рядах была как минимум Medal of Honor. В период с 2002 по 2012 год по ней вышло целых 14 игр. Франшиза канула в забвение из-за откровенно неудачной Warfighter, вышедшей в 2012-м. Журналисты поставили игре низкие оценки, а фанаты не оценили слабые геймплейные механики. Учитывая, что сейчас у Electronic Arts есть Battlefield, Apex Legends и Titanfall, вряд ли стоит ожидать возвращения Medal of Honor, но с другой стороны — почему бы нет? Эта франшиза явно достойна большего, чем переиздание в виде VR-тайтла.

Burnout

Удивительно, но это ещё одна серия, которая умерла под гнётом Electronic Arts. Причём причины смерти Burnout не совсем понятны — все любили эту франшизу благодаря нереальному драйву, эффектным авариям и аркадному, простому геймплею. Да, частично EA можно понять, нет смысла распыляться гонками, когда у тебя есть Need for Speed. Но ведь прошло много времени! С момента выхода последней Burnout с подзаголовком Crash прошло целых десять лет. Фанаты наверняка будут довольны хотя бы ремастерам Takedown или Revenge, не говоря уже о полноценном ремейке или номерной части.

Dino Crisis

На волне успеха Resident Evil компания Capcom решила развить идеи хоррора в несколько другом антураже. Так получилась Dino Crisis — по факту та же самая RE, но только про динозавров. Оригинал вышел в 99-м, а сиквел увидел свет спустя всего год. После этого с шагом в один год на свет появились Dino Stalker и Dino Crisis 3, однако им не удалось повторить успех двух первых частей. Однако первые две части собрали вокруг себя достаточно внушительную фанбазу, которая до сих пор просит у Capcom ремейк или полноценный перезапуск. И спрашивается — а почему бы нет? Динамичных и интересных игр про динозавров сейчас нет совсем, да и не настолько себя изжила эта тема, её никто толком не развил. Учитывая тот опыт, который японцы набили за прошедшие 20 лет, получиться может весьма неплохо. Осталось только решиться.

Warcraft

Вернёмся к Blizzard и её забытым сериям. Думаю, вы поймёте, если я не буду учитывать Warcraft 3: Reforged — переизданию Reign of Chaos и The Frozen Throne на новом движке в принципе можно было не выходить и ничего плохого или хорошего бы не случилось. Сейчас Warcraft ассоциируется исключительно с WoW, а ведь когда-то это была культовая серия стратегий с невероятным геймплеем и увлекательным сюжетом. И да, The Frozen Throne вышла 18 лет назад — за это время один человек успел стать совершеннолетним!

Resistance

Шутерная мини-франшиза от Insomniac Games была одной из самых значимых для PS3. За период жизненного цикла консоли разработчики выпустили три части, каждая из которых добилась значительных успехов среди аудитории и журналистов. Если задавать прямой вопрос, почему бы не воскресить Resistance, то можно получить встречный — есть ли на PS4 или PS5 эксклюзивный шутер от первого лица? За исключением Killzone: Shadow Fall — нет. Буквально недавно Герман Хульст, глава PlayStation Studios, заявил о 25 разных играх, находящихся в разработке. Почему бы не вернуть к жизни серию, которая долгое время весьма неплохо себя чувствовала на PS3?

Left 4 Dead

Опережая вопрос, почему в этом тексте нет Half-Life, — по ней буквально недавно вышла шедевральная Alyx, а в Valve уже не первый месяц говорят о готовности вновь взяться за франшизу. Так что приключения Гордона Фримена не заброшены, но чёрт его знает, когда выйдет следующая часть. А вот Left 4 Dead, кажется, забыта окончательно. Революционный для своего времени зомби-шутер протянул всего несколько лет и загнулся на второй части. То ли Гейб реально не умеет считать до трёх, то ли у команды были внутренние причины. Но это не отменяет факта — Left 4 Dead собрала огромное число фанатов, которые ждут продолжения. И, видимо, в ближайшее время нам придётся довольствоваться разве что Back 4 Blood, которая вот-вот выйдет.

Legacy of Kain

Этот экшен от третьего лица в стилистике тёмного фэнтези уже практически забыт современным поколением геймеров, и совершенно незаслуженно. В своё время это была культовая серия. За конфликтом Каина и Разиэля наблюдали тысячи человек. По сути, игра представляла собой динамичный боевик с большим количеством разнообразных механик и немного абсурдным по сегодняшним меркам сюжетом о вампирах и древних преданиях. У меня есть ощущение, что ремейк или перезапуск этой франшизы точно привлёк бы к себе внимание. Как минимум — из-за необычной стилистики. Как максимум — из-за олдов, которые до сих пор помнят оторванные крылья Разиэля.