Каких героев не хватает в Mortal Kombat 11

Количество наших любимых героев в серии Mortal Kombat регулярно растёт. Если в девятой части NetherRealm возвращала серию к истокам, то уже с десятой в файтинге начали появляться нестандартные персонажи. Кесси Кейдж, Джеки Бриггс, Ди’Вора и так далее — новички, без которых франшизу уже сложно представить. В 2019 году отгремела Mortal Kombat 11, в которой многие культовые персонажи вернулись в список бойцов. Однако некоторых героев мы в ней всё-таки не досчитались. Каких? Давайте разберёмся вместе.

Смоук

Культовый дымовой ниндзя часто заглядывал в Mortal Kombat. В 9-й части он предстал перед нами в образе человека, как если бы его не похитил клан Лин Куэй. А уже в MKX ниндзя перевоплотился в киборга, но не растерял свои фишки вроде телепорта, дымовых бомб и гарпуна, «как у Скорпиона». В то же время в любой части геймплей за Смоука был невероятно увлекательным — он может обыграть оппонента с помощью внезапного прыжка из-под пола или сделать мощную комбу через бомбы. На механику MK11 он бы лёг идеально.

Сайракс и Сектор

И раз уж мы подняли тему киборгов, то нельзя простить NetherRealm отсутствие в МК11 знаменитых Сектора и Сайракса. Красный и жёлтый роботы стали любимцами фанатов ещё со времён Mortal Kombat 3 и практически никогда не покидали список бойцов. А в МК9 и МКХ у них разнообразили геймплей. Сайракс стал специалистом по ловушкам благодаря своим хитрым бомбам и другим устройствам. Сектор же всегда отличался более действенными и эффективными средствами ведения боя — огнемётом, ракетами и телепортом.

Рептилия

Ещё один не менее известный ниндзя, но в этот раз — прихвостень Шао Кана. Кислотный боец предпочитает использовать предельно грязные приёмы в бою вроде быстрого подката и невидимости. И все знают, что никто не сравнится с ним по комбо благодаря его кислотным шарам. В МКХ его навыки развились ещё сильнее — он научился заливать кислотой экран и замедлять время. Потенциал у героя огромный, поэтому его потеря — большое упущение.

Кенши

Знаменитый самурай-телепат был в предыдущих частях Mortal Kombat. В девятке он умел толкаться плечами и всячески вести бой на дистанции, а в десятке ему привили навыки демона и другие прикольные штуки. Кенши всегда выделялся своими методами ведения битвы. Он заставлял противника играть по своим правилам и жестоко наказывал, если тот думал сопротивляться. Потрясающий персонаж, которому наверняка можно напридумывать ещё кучу приёмов и внести если не в МК11, то хотя бы в следующую часть.

Ермак

Красный ниндзя появился в Mortal Kombat из-за ошибки — эту историю наверняка знают все. В первой части файтинга у Скорпиона мог случиться баг, из-за которого он перекрашивался в красный цвет, а его имя прописывалось как Error Macro. И вот так сообщество придумало бордового ниндзя по имени Ермак. И разработчики подхватили это! Персонаж заглянул в МК9 и МКХ, но почему-то почти полностью проигнорировал 11-ю часть. А зря!

Куан Чи

Лысый колдун нечасто появлялся в серии, но успел заглянуть во многие части и в том числе забрался в ростеры MK9 и MKX. Благодаря богатым данным играть за него всегда было интересно. Он мог забафать себя или ослабить соперника, а потом провести хитрые атаки с помощью своих чар. В МКХ он и вовсе стал одним из самых популярных героев для компететива. Так почему же он не появился в 11-й части? Потому что умер в десятой? Камон, там половина ростера умерла, и почему бы не возродить колдуна — непонятно.

Шиннок

Ну и раз мы вспомнили одного колдуна, почему бы не захватить другого? Согласно лору, Шиннок пал от рук Кесси Кейдж в финале МКХ, но, как я сказал выше, в МК11 это не оправдание. У Шиннока всегда был интересный набор приёмов с упором на потусторонние силы, что он прекрасно показал в десятой части. А в 11-й ему можно было бы напридумывать вагон и целую тележку различных способностей на все случаи жизни.

Хищник

Я не самый большой фанат гостевых персонажей вроде Фредди Крюгера или Джейсона Вурхиса, но Хищник мне нравился. У NetherRealm получилось перенести культового антагониста боевиков на арену Mortal Kombat Х. В бою он использовал все фишки из кино, будь то копьё или метательные диски с наплечной пушкой. В «десятке» персонаж раскрылся на максимум и обрёл армию фанатов как среди обычных игроков, так и среди киберспортсменов. Поэтому его присутствие в 11-й части точно бы никого не обидело.

Горо

Если уж выбирать босса, которого хочется видеть играбельным персонажем в М11, то пусть это будет Горо. В десятой части героя раскрыли с крутой стороны, превратив в частично тупого громилу с банальными, но мощными атаками. И он бы наверняка отлично смотрелся в 11-й части. Но тут у фанатов есть хотя бы одна отдушина — с последними DLC в игре появилась Шива, которая неплохо заменяет своего четырёхрукого коллегу.

Таня

Из всех женских персонажей именно Таня всегда удостаивалась наименьшего внимания. Именно поэтому лично меня очень обрадовало её появление в Mortal Kombat X. Тем более и геймплей у неё был интересный! Она умела манипулировать огнём и заставлять противника двигаться, дабы не угодить в мощную ловушку. В другом стиле она доставала нагинату — уникальный вид оружия, представляющий собой копьё с клинком на конце. Мне кажется, под флоу 11-й части она бы зашла идеально.