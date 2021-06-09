7 интриг плей-офф WePlay AniMajor 2021 по Dota 2

Сегодня в Киеве стартовала решающая стадия мэйджор-турнира WePlay AniMajor с призовым фондом в $ 500 тыс. Шесть лучших клубов группового этапа играют с чемпионами региональных дивизионов, чтобы определить сильнейшую команду в Dota 2. «Чемпионат» рассказывает, за кем следить интереснее всего.
В какой форме игроки Evil Geniuses?
Сильнейшая американская команда на этом турнире выглядит очень бледно. В отдельных матчах Таль Fly Айзик и его партнёры показывают высокий уровень, но в других допускают глупые ошибки. Такое нельзя списать даже на подготовку к чемпионату мира The International, куда «злые гении» уже точно едут.
Сейчас EG в шаге от вылета и рискует провалить турнир. В плане морали это не очень страшно для таких опытных игроков, но точно вызовет вопросы у специалистов и фанатов. Действительно ли Evil Geniuses входит в число лучших команд мира и сможет ли навязать борьбу текущим грандам?
Справятся ли Team Spirit с волнением?
Вторая команда Восточной Европы дебютирует на турнире такого уровня. Из пяти игроков только капитан Ярослав Miposhka Найдёнов имеет опыт выступления на ивентах мирового уровня, и это сразу вызывало опасения. Как и предполагалось, российский коллектив играет очень осторожно и почти не рискует. Иногда это работает, но чаще только мешает добиваться результата.
Команда провела несколько удачных игр на групповой стадии и выиграла невероятный матч против Team Liquid за право остаться в турнире. Но в плей-офф для победы одной стабильности будет мало. Хочется верить, что низкие ожидания болельщиков от молодой команды снимут груз ответственности и позволят игрокам действовать свободнее и ярче.
Что покажет команда из Перу?
На прошлом мэйджоре слабейший на бумаге мировой регион был представлен всего лишь одной командой. Тогда в Сингапуре Thunder Predator удивили всех, катком прошлись по групповому этапу и смогли занять 5-6-е место, но в этом сезоне не прошли даже квалификацию в Южной Америке.
Теперь дивизион представляет NoPing e-sports. У команды интересный стиль, основанный на агрессии четырёх игроков ради комфортной игры пятого. За такими играми как минимум интересно наблюдать, но зрители вправе ожидать от бешеных перуанцев новых чудес в плане результатов.
Пройдёт ли Nigma на The International?
Российский керри Игорь iLTW Филатов действительно усилил команду KuroKy. Европейский коллектив смог выбраться из мясорубки уайлд-кард и уверенно прошёл групповую стадию. Теперь Nigma выглядит одним из фаворитов и может заработать не только деньги и титул, но и рейтинговые очки. Кажется, что оказаться на турнире с призовым более $ 40 млн даже важнее, чем попасть в призы сейчас.
Попасть в топ-12 и сразу получить слот на чемпионат мира The International было бы очень круто – иначе придётся играть в сложнейшей региональной квалификации. Nigma, так же, как и Vici, TNC Predator и ряд других клубов, пока находится в роли догоняющих. Но удачное выступление может всё изменить.
Фото: Evil Geniuses, Virtus.pro, iG и Team Secret уже обеспечили себе участие на The International 10
Насколько лучше стала Virtus.pro?
На первом мэйджоре VP неожиданно провалилась, одержав лишь одну победу в трёх матчах. Теперь история рискует повториться: «медведи» весь сезон доминировали в СНГ, но нет никакой уверенности, что команда Виталия Save Мельника сможет побороться за победу.
Изменилось лишь одно – в Сингапуре команда получила бесценный опыт. Возможно, коллектив смог провести работу над ошибками и теперь станет ещё сильнее. К тому же на молодую российскую команду больше не давит груз ответственности: Virtus.pro уже вышли на TI10, да и ожидания болельщиков в этот раз немного снижены.
Нашла ли ошибки The Alliance?
Провалился на Singapore Major 2021 и коллектив из Швеции. Пятёрка Густава s4 Магнуссона не выиграла ни одного матча, но после такого фиаско смогла пересобраться и стала лучшей в Европе. Может быть, тот ивент был просто неприятной случайностью?
На бумаге у команды отличные шансы доказать это на мэйджоре. The Alliance выглядит ярко и интересно, это слаженный и стабильный коллектив, который знает, как обыгрывать лучшие команды Старого Света. Осталось найти ключик к стилю представителей других регионов.
Кто станет чемпионом?
Достаточно банальный вопрос, но определить главного претендента на титул прямо сейчас невероятно сложно. Никого не удивит, например, победа любой китайской команды – будь то Team Aster, PSG.LGD или победителей уайлд-кард Vici Gaming. Крайне сильны европейские гранды, среди которых Nigma и The Alliance, может удивить EG. К тому же не стоит исключать сюрпризов: шансы на успех (и довольно неплохие!) есть у Virtus.pro, TNC Predator и ряда других команд.
Расписание матчей плей-офф WePlay AniMajor 2021
9 июня, среда (четвертьфинал верхней сетки)
- 12:00*. Team Aster (Китай) – T1 (Азия) 0:2 (матч завершён)
- 15:00. The Alliance (Швеция) – PSG.LGD (Китай) 0:1 (матч идёт)
- 18:00. Virtus.pro (Россия) – Nigma (Европа)
- 21:00. Quincy Crew (США) – NoPing (Южная Америка)
10 июня, четверг (нижняя сетка, матчи на вылет)
- 12:00. Vici Gaming (Китай) – проигравший VP/Nigma (матч 1)
- 15:00. Team Spirit (Россия) – проигравший Alliance/LGD (матч 2)
- 18:00. TNC Predator (Филиппины) – проигравший Aster/T1 (матч 3)
- 21:00. Evil Geniuses (США) – проигравший QC/NoPing (матч 4)
11 июня, пятница
Полуфинал верхней сетки
- 12:00. Победитель VP/Nigma – победитель Alliance/LGD
- 15:00. Победитель Aster/T1 – победитель QC/NoPing
Второй раунд нижней сетки
- 18:00. Победитель матча 1 – Победитель матча 2
- 21:00. Победитель матча 3 – Победитель матча 4
12 июня, суббота
- 12:00. Третий раунд нижней сетки
- 15:00. Третий раунд нижней сетки
- 18:00. Финал верхней сетки
- 21:00. Четвёртый раунд нижней сетки
13 июня, воскресенье
- 16:00. Финал нижней сетки
- 20:00. Гранд-финал (до трёх побед)
* время начала матчей – московское (UTC +3).
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