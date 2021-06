Без надежды на GTA 6, но с надеждой на геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2. Что покажут на Е3 2021

Уже на этой неделе начнётся целый каскад различных игровых выставок, главной из которых конечно же будет Е3 2021. На мероприятии выступят почти все именитые разработчики и издатели — от Microsoft и Ubisoft до какой-нибудь Devolver Digital. Sony вновь решила пропустить праздник и проведёт свою конференцию, но и без неё будет что посмотреть. По этому поводу мы собрали список из компаний и самых ожидаемых демонстраций.

Официальная русскоязычная трансляция будет организована в социальной сети «ВКонтакте». Церемония открытия выставки состоится 12 июня, а основные презентации пройдут с 13 по 15 июня.

Ubisoft (12 июня 22:00 мск)

Французский издатель привезёт на Е3 очень мощный патронташ игр и представит его на Ubisoft Forward. Самая ожидаемая, вне всяких сомнений, — Far Cry 6. Дебютная демонстрация шутера прошла отлично. Складывается ощущение, что французы проработали вообще все ошибки пятой части и напичкали шестую новыми крутыми штуками. Чего стоят только ручной крокодил и целая страна в качестве игрового мира.



Будут новости и о следующей Rainbow Six с подзаголовком Extraction. Это кооперативный шутер, где оперативники из Siege будут мочить мутантов и пытаться выбраться из опасной зоны. Игра выглядит многообещающе, остаётся только надеяться, что Ubisoft придумала, как развивать её после релиза. Впрочем, после успеха Siege сомневаться в этом не приходится.



Ну и куда же без других именитых франшиз издателя. На трансляции стоит ожидать подробности о дополнениях для Assassin’s Creed Valhalla, новый контент для Siege, For Honor, Watch Dogs: Legion, Brawlhalla и много чего ещё.



Стримы: YouTube, Twitch.

Devolver Digital (12 июня 23:30 мск)

Самый импозантный издатель всех времен тоже заглянет на Е3 и даже проведёт свою конференцию. Одна проблема — в этот раз совсем непонятно, что именно он покажет. Из видных игр у него пока представлена только Shadow Warrior 3, авторы которой совсем недавно начали шмалять трейлерами и скриншотами.



О других громких анонсах Devolver Digital не сообщала. Разве что фанаты Hotline Miami смогут наконец-то дождаться полноценную третью часть. Но все мы знаем, что этот издатель умеет удивлять, поэтому к его конференции стоит отнестись с некими ожиданиями.



Стримы: Twitch.

Microsoft и Bethesda (13 июня 20:00 мск)

Ожидания от презентации Microsoft в 2021 году как никогда высоки. За прошедший год компания успела купить ещё несколько студий и затратила рекордное количество денег на полное поглощение Bethesda и других студий ZeniMax Media. Поэтому количество игр обещает быть запредельным. Стоит ожидать геймплей Halo Infinite, анонсы или демонстрации тайтлов от внутренних студий вроде Playground Games, Obsidian Entertainment и многих других. Может, и S.T.A.L.K.E.R. 2 заглянет, кто его знает?



Bethesda тоже может вывалить целую тьму анонсов. Гвоздем программы должна стать Starfield — новая космическая RPG, о которой пока известно примерно ничего. Кроме этого, стоит ждать новых подробностей о GhostWire Tokyo, Deathloop и многих других тайтлов.



Стримы: YouTube, Twitch.

Square Enix (13 июня 22:15 мск)

Японский издатель держит в загашнике несколько козырей, о которых пока не хочет рассказывать. Однако ожидания от этой презентации тоже находятся на высоком уровне. Чего только стоит Final Fantasy XVI, которая была анонсирована в прошлом году. Интернет также наполнен слухами о ещё одной «Финалке», которая якобы будет похожей на Dark Souls.



В сухом остатке нас точно ждут подробности о новом контенте для Marvel’s Avengers и Outriders, новости о франшизе Life is Strange и ещё одна презентация Babylon’s Fall. Если кто-то забыл, это экшен от третьего лица, который студия Platinum Games изготавливает специально по заказу Square Enix.



Стримы: Twitch.

Take-Two (14 июня 20:15 мск)

Титулованный издатель и владелец GTA тоже заглянет на Е3, но совсем непонятно, что он туда привезёт. Конечно, можно поддаться влажным мечтам и притвориться, что именно в этом году анонсируют GTA 6, но верится в это с трудом. Take-Two прекрасно понимает, что может анонсировать её когда угодно и всё равно собрать огромные тонны хайпа. Поэтому остаётся надеяться на 2K Games, которая может показать новую Borderlands или полноценно анонсировать следующую BioShock.



Стримы: пока непонятно.

Capcom (15 июня 0:30 мск)

Японский издатель вообще не анонсировал лайнап своей конференции, но мы можем примерно представить, о чём пойдёт речь. Вряд ли стоит ожидать информации о следующей Resident Evil, поскольку Village вышла только недавно. А вот о Devil May Cry, Monster Hunter или каким-то другим франшизам — вполне.



Стримы: пока непонятно.

Nintendo (15 июня 19:00 мск)

Nintendo, по доброй традиции, закроет выставку Е3 своим выступлением. В трансляции Direct издатель пообещал рассказать о новых играх для Switch. Большая часть из них выйдет до конца 2021 года. Что же покажет Nintendo? Вариантов очень много, начиная с The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 и Bayonetta 3 и заканчивая новыми играми по франшизам Pokemon, Splatoon, Mario и многим другим. Вариантов у японцев очень много.



Стримы: Twitch.

Electronic Arts (22 июля)

А вот EA решила изменить своим принципам. Если раньше американский издатель открывал Е3, то теперь его презентация пройдет аж через месяц после окончания выставки. Время начала стрима пока неизвестно. Что ожидать? Много информации о Battlefield 6, дебютный трейлер которой показали 9 июня, про следующие части спортивных симуляторов и, возможно, новую игру по франшизе Dead Space. Если инсайдеры не врут, конечно.



Стримы: Twitch.