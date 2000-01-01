Самые красивые версии геймпадов для PlayStation 5
Стильно, модно, а где-то даже олдскульно. Привет, Fallout!
The Last of Us
Несмотря на появление сиквела, именно первая часть остаётся для многих искренним и добрым воспоминанием. Такой геймпад будет напоминать о пережитом приключении Джоэла и Элли.
Death Stranding
Концепция отсылает к Death Stranding. Сдержанные цвета корпуса дополнены яркими оранжевыми деталями. А малыш BB внимательно наблюдает за нами из контроллера.
Cyberpunk 2077
Дизайн геймпада PS5 от BossLogic, вдохновлённый Cyberpunk 2077, отлично передаёт дух игры. Коричневый корпус будто сделан из кожи, а пуля не даст забыть, что мы говорим о Найт-Сити.
Nuka-Cola из Fallout
Контроллер сделан в стиле популярного напитка серии Fallout — Nuka-Cola. Автор для соответствия лору даже состарил его — будто геймпад пережил воздействие ядерных осадков.
Spider-Man: Miles Morales
Супергеройский контроллер, передающий дух игры Человек-паук: Майлз Моралес. Контроллер обладает блестящими вставками в виде паутины, а в центре написана фраза «Будь собой».
Bloodborne
Белый цвет контроллера не совсем соответствует тёмной и мрачной эстетике этой вселенной. Но благодаря светлым тонам художник смог подчеркнуть загадочных и жутких созданий.
Ретро-стиль
С таким дизайном все ветераны PlayStation, вероятно, вспомнят своё детство и ударятся в ностальгию. И всё-таки не зря говорят: красота — в простоте.
Little Nightmares 2
А этот геймпад оформлен в стиле хоррора Little Nightmares. Да он как будто сделан из дерева!
God of War
Фанат Кратоса представил, а как бы выглядел контроллер в стиле игры God of War. А посмотрите, как оформлены кнопки — фантастика!
Far Cry 6
Новый шутер во вселенной Far Cry ещё не вышел, но мы уже знаем, что он будет ярким и красочным. Таким же, как этот контроллер.
Horizon: Forbidden West
Основной темой для оформления этого геймпада стала природа, ведь в игровой вселенной Horizon природа завоевала руины забытых цивилизаций, а остатки человечества вынуждены жить в примитивных племенах.
Самые красивые версии геймпадов для PlayStation 5
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