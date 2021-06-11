Огромные торнадо и самые большие карты в истории — всё, что мы знаем о Battlefield 2042

В начале июня DICE и Electronic Arts наконец-то анонсировали Battlefield 6 — вернее, Battlefield 2042. Именно так называется следующая часть масштабного шутера. Разработчики выпустили дебютный трейлер, рассказали о геймплее, контенте первого года, классах, игровых механиках и многом другом. Демонстрация игрового процесса состоится 13 июня. Мы собрали всю информацию об игре в одном месте.

Видео опубликовано на YouTube-канале Battlefield.

События происходят в недалёком будущем

Оно, мягко говоря, не очень солнечное. Из-за изменений климата на планете наступил глобальный кризис, который привёл к истощению ресурсов, топлива и продовольствия. США начинает конфликтовать с Россией из-за сложившейся ситуации. Фактически, государства начинают воевать. Климатический кризис повлиял на всех — жители многих стран были вынуждены покинуть свои земли и отправиться на поиск лучшей жизни. В конце концов они присоединятся к тем или иным государствам и будут воевать за их интересы.



В описании лора четко проглядываются проблемы и страхи современного общества, однако в них нет никакого заявления. В DICE решили выбрать этот временной период только ради геймплея и оправдания некоторых игровых механик. Дизайн-директор DICE Даниэль Берлин отметил, что выбранный промежуток позволяет охватить весь мир и показать масштабные сражения.

Сюжетной кампании и королевской битвы в игре не будет

DICE отошла от экспериментов и делает чисто мультиплеерный экшен без каких-то кампаний и прочего. В студии просто хотят сделать то, что «получается лучше всего». Однако сюжет в шутере будет — его основными драйверами стали игровые классы, которые именуются «Специалистами».



У каждого из них будет своя предыстория и свой взгляд на мир. DICE планирует вводить новых героев постепенно, и все они будут открывать частичку общего лора игры. При этом разработчики снова подчеркнули, что игра не выступает каким-то политическим высказыванием и не пытается обратить внимание общества на современные экологические проблемы.



Во время беседы с журналистами у представителя DICE спросили, стоит ли ожидать бесплатную вариацию Battlefield 2042 (по аналогии с Call of Duty: Warzone). На это сотрудник компании ответил «оставайтесь на связи».

В Battlefield 2042 обещают самые масштабные карты за всю историю франшизы

На старте в игре будет семь больших локаций. Действие каждой разворачивается в определённом регионе и сопровождается природными катаклизмами. Это тоже новинка для Battlefield. Прямо посреди сражения может возникнуть огромный смерч или песчаная буря, которая повлияет на игровой процесс. В дебютном трейлере, например, показали мощное торнадо — оно разрушило несколько зданий и засосало сразу несколько человек.



У каждой карты будет своя «природная особенность». Пройдёмся по ним.

Orbital (Франция). Местом действия станет космодром, на котором вот-вот запустится ракета. Про конкретно природные катаклизмы не очень понятно, но сам запуск наверняка скажется на игровом процессе — это показали в трейлере.

Hourglass (Катар). Игрокам предстоит вести бой в «песчаных» условиях. Участников матча будет накрывать песчаная буря, а неаккуратные бойцы рискуют утонуть в зыбучих песках.

Kaleidoscope (Южная Корея). Карта с масштабными боями на улицах современного города с большими небоскрёбами. Игроки смогут вести сражения как на поверхности, так и на крышах зданий. Между ними можно передвигаться с помощью натянутых тросов или посредством вингсьюта.

Manifest (Сингапур). Действие развернётся на острове Брани, поэтому игроков будут ждать тропические смерчи. Вероятно, именно один такой смерч показали в дебютном трейлере.

Discarded (Индия). Бои развернутся на побережье города Аланг. Во время матча будут возникать мощные бури.

Breakaway (Антарктида). Из описания ясно, что сражения будут вестись в условиях экстремальных морозов. Непонятно, как это повлияет на геймплей.

Renewal (Египет). На карте будет огромная стена, с помощью которой богатые отделили себя от бедных. Обещаются бои в экстремальных условиях и большие ворота, что бы это ни значило.



Насколько большими будут карты? Самой большой будет «Разрыв», примерно 5,9 квадратных километров. Это сопоставимо с размерами Vikendi из PUBG на скриншоте ниже. Остальные будут чуть поменьше. В неглобальных режимах эта карта тоже будет, но не целиком, а лишь некоторые её части. Каждая такая часть сопоставима по размерам с локациями из Battlefield 3.

При этом на каждую карту разрешат добавить ботов. Таким образом, в DICE хотят облегчить условия для новичков, которые только знакомятся с серией. Вероятно, можно будет играть в одиночестве со 127 болванчиками. Так игроки смогут опробовать новый для себя вид оружия или лучше изучить локацию.



Важно сразу отметить: на ПК, PS5 и Xbox Series на картах смогут одновременно находиться до 128 игроков. На консолях предыдущего поколения общее количество участников сократится до 64, поскольку большего старые приставки просто не вывозят. Более того — размер игровых локаций на PS4 и Xbox One будет урезан, дабы не нагружать системы.

Десять специалистов на старте и мгновенная кастомизация

К релизу в игре будет десять специалистов. Пока что DICE рассказала только о четырёх из них. У каждого есть свой уникальный гаджет и пассивный талант, который называют «Чертой характера».

Вебстер Маккей. Это штурмовик, который специализируется на быстром передвижении по картам и оперативных боевых действиях. У него есть крюк-кошка, с помощью которого можно быстро залетать на здания. В качестве таланта у него повышенная скорость перемещения. В общем, идеальный класс для любителей играть в одиночку и заходить к врагам с тыла.

Мария Фальк. Девушка умеет лечить напарников с помощью специального пистолета S21 Syrette — достаточно выстрелить в раненого союзника, и он получит порцию здоровья. Плюс с Фальк в отряде практически невозможно умереть, она может поднимать тиммейтов с полным здоровьем и, скорее всего, быстрее остальных специалистов.

Пётр «Борис» Гусковский. Мужчина стал мастером позиционной войны. Он обладает тяжёлым вооружением и умеет устанавливать защитные турели разных видов. С их помощью игроки смогут защищать стратегически важные позиции или точки, которые несут очки.

Викус Ван Дэйл. Боец изображён в маскировочном костюме, поэтому, вероятно, будет первоклассным разведчиком. В качестве основной способности у него дрон, который летает по локации и подсвечивает противников. А с помощью своего таланта он может определять локацию оппонента, когда тот двигается.



При этом любому специалисту можно выбрать любой вид оружия. DICE не ограничивает игроков в выборе, поэтому ничто не помешает медику взять пулемёт и выйти на передовую. В DICE сразу отметили, что все пушки похожи на реальные аналоги и откровенно футуристичных образцов в игре не будет.



Каждую пушку можно кастомизировать прямо во время боя, как в серии Crysis. За это будет отвечать специальное меню под названием Plus. Журналистам показали, как механика работает в игре. Во время поездки на лифте боец за считанные секунды поменял ствол своего автомата на более короткий, установил коллиматорный прицел и изменил тип боеприпасов. Таким образом, игрок подготовился к бою на близкой дистанции.



Будут и другие способности, которые, скорее всего, открываются по мере участия в матче. Игроки смогут вызывать роботизированных собак, увешанных пулемётами, или дрона, который расстреливает противников. О других видах подобных навыков пока не рассказали.

Три мультиплеерных режима на старте — каждый называют «отдельной игрой»

Пока что в DICE говорят только о трёх режимах в мультиплеере, однако в каждом из них будут отдельные виды сражений и условий ведения боя. Да и то, конкретными подробностями поделились только об одном.



«Тотальная война». Режим включает в себя изменённые варианты «Захвата», «Прорыва» и других производных с захватом точек. В зависимости от карты будут меняться условия боя — в дело вступают смерчи и прочие природные радости. Именно в этих режимах на картах смогут сойтись до 128 игроков.



«Опасная зона». В этом режиме бои будут сосредоточены на кооперации с напарниками и командных действиях. DICE утверждает, что это новый опыт для серии и в целом для онлайн-шутеров, но подробности не сообщила. Лишь отметила, что это не типичная королевская битва, а что-то другое.



Третий режим под пока неанонсированным названием разрабатывается в DICE LA — это студия, которую возглавляет Винс Зампелла. Все фанаты шутеров знают этого мужика, он сделал Titanfall, Apex Legends и несколько наших любимых Call of Duty. Информацией об этом режиме пообещали поделиться позже.

Игру планируют поддерживать годами

DICE уже распланировала поддержку игры на первый год. Новый контент будет появляться сезонами, каждый будет длиться около трёх месяцев. Со стартом нового сезона в игру будут добавлять новый боевой пропуск с платным и бесплатным контентом, специалистом и картой. Таким образом, за первый год в игре появятся четыре новых класса и локации.

При этом в DICE подчеркнули, что контент будет не только косметическим, но и геймплейным, однако доступ к нему смогут получить абсолютно все игроки даже без доната.

Будут два типа пропусков: боевой и сезонный. Первый боевой пропуск планируют обновлять каждые три месяца, второй — каждый год. Можно либо покупать боевые по очереди (в случае если вы приобретёте базовое издание шутера), либо сразу купить издание Gold или Ultimate, которое сразу оснащено пропуском с контентом на первый год. Плюс у игры уже открылись предварительные заказы, за оформление которых также положены бонусы.

Релиз Battlefield 2042 состоится 22 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Обладатели премиальных изданий смогут начать играть на несколько дней раньше, к этому же числу относятся подписчики EA Play Pro — их допустят к игре уже 15-го числа.