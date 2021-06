Некстген наконец дошёл — обзор Ratchet & Clank: Rift Apart

Если честно, я не придумал, с чего бы мне начать эту рецензию. Давайте расскажу интересную вещь о журналистике и вообще работе с текстом. Сейчас вы читаете «лид» — это первый и самый главный абзац материала, который задает тон всему тексту и должен вызвать у читателя эксайтмент. То есть заинтересовать его, возбудить и замотивировать прочитать всё до конца.

Вот примерно такой я видел Ratchet & Clank: Rift Apart во время всех демонстраций — это полноценный лид PS5 и один из первых эксклюзивов, который должен заставить вас купить белоснежную консоль. Справится ли он с этим? Давайте разберёмся.

Отложенный отдых

Сюжет игры начинается спустя несколько лет после окончания Ratchet & Clank: Into the Nexus. Все злодеи побеждены, зло уничтожено и наши герои Рэтчет и Кланк проводят время в лучах славы. О них говорят на улицах, их симпатичные мордашки бликуют на рекламных щитах, в их честь устраивают праздники.



Но им это… не очень по душе. Рэтчет всё ещё не считает себя достойным героем и переживает из-за факта, что он — единственный ломбакс во вселенной. Поэтому Кланк решил поддержать друга и создал Измеренитель — специальное устройство, которое открывает доступ к другим измерениям. С его помощью друзья планировали отправиться на поиски других ломбаксов. И, так уж получилось, что оно попало в руки злодея доктора Нефариуса. Он использует силу гаджета и создаёт разлом в другой мир, куда засасывает не только его самого, но и наших героев.



И попали они, мягко говоря, в не самый радужный мир. Там местный Нефариус уже давно правитель галактики и главный узурпатор всей вселенной — он буквально подмял под себя всё вокруг и угнетает мирных жителей. Однако мы прекрасно знаем, что всегда будут те, кто не согласен с режимом, и одним из таких повстанцев стала Ривет. Это девушка-ломбакс, альтернативная версия Рэтчета из этой вселенной.

По прибытию в эту вселенную Рэтчет и Кланк разделяются. Ломбакс оказывается в каком-то отстойнике и с ужасом осознаёт действительность, а миниатюрный робот ломается и становится фактически беспомощным, но его находит Ривет.



И это — всё, что я скажу о сюжете Ratchet & Clank: Rift Apart. Нет, он не хватает звёзд с неба и не станет объектом изучения у опытных сценаристов. Видно, что общий градус серьёзности вырос, но не сильно. Авторы намного лучше раскрыли как новых, так и уже знакомых нам героев, умело наваливают драму (дозированно) и разбавляют даже самые едкие ситуации колкими шуточками.



Мне больше всего хочется сравнить Rift Apart с качественным мультфильмом Pixar. И дело тут не только в графике, а в подаче сюжета и общему настроению. Здесь поднимаются точно такие же темы — умение прощать, стараться не только ради себя, но и близких, не бояться переступать через личные страхи и переживания. И это, как мне кажется, наилучшая опция для подобной игры. От неё веет добротой и пониманием, что даже из самой сложной ситуации можно найти выход.

Ураганное мочилово и арсенал как из Матрицы

Ну давайте уже закроем тему с сюжетом и перейдем к самому главному — к геймплею. Как вообще играется Rift Apart? Точно также, как и ремейк Ratchet & Clank 2016 года выпуска.



Рэтчет и Ривет в основном сражаются с противниками на различных аренах с использованием обширного арсенала, а Кланк решает загадки в потусторонних аномалиях. При этом герои до сих пор прыгают по платформам, разбивают ящики с сотнями маленьких болтов и ищут камни, за которые можно прокачивать оружие.



Просто теперь у игры есть множество надстроек, начиная от небольших открытых локаций с разными точками интереса и заканчивая возможностью быстро перелететь из одной точки в другую через разлом в измерении. Добавилась возможность сделать потусторонний рывок, который временно делает героя неуязвимым, и скрытые области с аномалиями, где можно найти новые элементы брони.

Экшен-часть Rift Apart значительно быстрее и агрессивней предшественницы. Враги накидываются буквально толпами, не стесняются зажимать в углу и расстреливать из дальнобойных орудий издалека. Иногда игра бережно запирает вас в одной комнате и даёт возможность вдоволь наиграться с противниками. Но при этом боевая механика предельно простая и похожа чуть ли не на то, что было ещё в самой первой Ratchet & Clank. Несмотря на все надстройки, игрок всё равно перемещается слева направо, перепрыгивает нижние атаки и делает деш в ответ на вражеские выпады. Если вы ждёте чего-то необычного, то здесь этого не будет, всё по классике.



Пушек игре не просто много, а очень много. Есть как стандартные образцы вроде пистолета, дробовика и ракетницы, так и необычные варианты. Мой любимый — агрессивный гриб, который расстреливает противников. А если прокачать его на максимум, то их будет два! Есть снайперская винтовка со встроенным слоумо во



время прицеливания; лейка, опутывающая противников лозой; граната, вызывающая отряд ручных роботов; лучевая пушка, в которой надо сначала зарядить залп, а затем выстрелить.

Каждый вид оружия при этом прокачивается по знакомой фанатам механике, чем чаще используешь, тем быстрее улучшаешь. На пятом уровне у каждого ствола появляется дополнительная фишка. Например, дробовик из двуствольного превращается в четырехствольный, а к каждому залпу из лучевой пушки добавляется взрыв.

Да, насчёт залпов. Игра использует все возможности контроллера DualSence и лучше всего это раскрывается во время перестрелок с врагами. Геймпад агрессивно вибрирует во время очередей из минигана или залпа из дробовика, а нажатие на курок с разной силой даёт разный результат. Например, возьмём тот же шотган. Если нажать триггер наполовину, то выстрелит только один ствол. Если вдавить до конца — жахнет сразу из двух. И такое, за редкими исключениями, проявляется в каждой пушке. С арсеналом интересно экспериментировать, а его разнообразие держит в тонусе до самого конца игры.



Отдельно хочется отметить погони — в игре, прямо как в Spider-Man, есть эпизоды с преследованием одной конкретной цели (или побегом от другой). И они выполнены суперкруто, с шикарной режиссурой и массовыми разрушениями всего вокруг. От таких моментов действительно захватывает дух и появляется желание отвесить низкий поклон в адрес Insomniac Games.

Помимо Рэтчета и Ривет, ещё несколько раз предстоит сыграть за Кланка. Ему, как и в прошлой части, уготована часть с головоломками, но на этот раз действие происходит в потусторонних аномалиях. В них робот должен построить безопасный путь для бесконечного числа своих воплощений, используя различные шары с энергией. Один из них увеличивает скорость передвижения копий, другой делает их тяжелее, а третий — легче. Загадки интересные и заставляют подумать, но если вам лень — их можно пропустить через меню паузы.



Ещё в игре есть несколько эпизодов, когда предстоит играть за миниатюрного паучка, который может залезть внутрь программы и уничтожить вирусы. И у него, на удивление, тоже есть небольшая сюжетная линия, которую вы будете наблюдать от первой встречи и до финальной «битвы».

Глазом моргнуть не успеешь

С технической стороной Rift Apart всё ровно то, чего ждешь от эксклюзива внутренней студии. Вернее, тут ты вообще ничего и никогда не ждёшь. Загрузка после смерти — чуть меньше секунды. Включение из стартового меню — три секунды. Переключение между реальностями — мгновенное, миллисекунды. Тут есть целые уровни, где окружающая реальность может меняться по щелчку пальца, и всё это происходит мгновенно. Я не знаю другой игры, которая лучше всего бы показывала возможности SSD в PS5.



При этом графика в Rift Apart замечательная, это одна из самых красивых игр, что я вообще когда-либо видел. Особенно если играть в графическом режиме с разрешением 4К. Одна проблема — счётчик FPS тогда закрепится на 30 кадрах, а мне это не очень нравится, поэтому я играл в другой модификации. Но разницу можно заметить только если придирчиво вглядываться и проводить аналогии. Чего я, естественно, не делал, ибо Rift Apart даже при режиме производительности выдаёт настолько детализированную и сочную картинку, что её можно перепутать с дорогим CGI-мультфильмом.



Новомодный звук от Tempest Engine я проверить не смог, поскольку фирменных наушников у меня нет. Впрочем, коллеги из других изданий отметили его качество и по-настоящему кайфанули.

***



Так стоит ли покупать Rift Apart? И вот тут я не могу дать однозначный ответ, потому что это фактически та же самая игра, что и 20 лет назад, только прокаченная с помощью железа PS5. Замечательный внешний вид, продвинутый звук и быстрые загрузки здесь соседствуют с очень старомодным и простым геймплеем, который не вызывает откровений. Я ни в коем случае не говорю, что это плохо — просто это стоит учитывать.



А что же до лично моего мнения, то скажу так: я невероятно кайфанул. В общей сложности я потратил на прохождение примерно 20 часов и не пожалел ни одной потраченной минуты. Это дорогое, масштабное приключение с большим количеством контента и множеством «вау-моментов».