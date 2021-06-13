Microsoft зажгла на E3 2021. На очереди Square Enix

Что Microsoft показала на E3 2021

Во-первых, был представлен первый полноценный геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2 и стала известна точная дата выхода долгожданного шутера. Фанаты серии смогут оценить вторую часть 28 апреля 2022 года.

Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.

Новость по теме Starfield выйдет 22 ноября 2022 года только на ПК и Xbox Series — PS5 в пролёте

А ещё мы узнали, что новая космическая RPG Starfield от создателей Skyrim и Fallout 4 выйдет 22 ноября 2022 года исключительно на ПК и Xbox Series.

Видео опубликовано на YouTube-канале Bethesda Softworks.

Новость по теме Starfield выйдет 22 ноября 2022 года только на ПК и Xbox Series — PS5 в пролёте

Также был показан первый дебютный геймплейный трейлер Battlefield 2042. В трейлере в том числе показали, как выглядят бои на технике и продемонстрировали разный вид оружия.

Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.

Новость по теме Появился дебютный геймплейный трейлер Battlefield 2042

После этого был показан трейлер мультиплеера Halo Infinite. По заявлению разработчиков, он будет бесплатным и доступен в первый день релиза всем желающим. Таким образом 343 Industries хочет, чтобы шутер долгое время развивался вместе с сообществом.

Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.

Новость по теме Microsoft представила геймплей мультиплеера Halo Infinite

Шутер Atomic Heart от российской студии стал своеобразной вишенкой на торте. Авторы представили трейлер под песню группы «Мираж» «Музыка нас связала».

Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.