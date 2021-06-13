Microsoft зажгла на E3 2021. На очереди Square Enix

Игровая выставка E3 2021 (самое большое игровое событие этого года) в самом разгаре. Отгремели онлайн-конференции таких игровых гигантов, как Ubisoft, Devolver Digital и Microsoft. В первый день выставки «горячих» и неожиданных анонсов было мало. Зато второй день начался с приятных сюрпризов.
Если вы начали смотреть E3 с сегодняшнего дня, то напоминаем, что вчера Ubisoft показала геймплей Rainbow Six Extraction, представила масштабное дополнение для Assassin’s Creed Valhalla, показала первый тизер игры по мотивам «Аватара» и рассказала, что сезонный пропуск в Far Cry 6 позволит примерить на себя роль трёх культовых злодеев предыдущих игр серии.
Вы можете ознакомиться с расписанием конференций по ссылке ниже.
Анонсировано переиздание первых шести частей Final Fantasy в
Помимо экшена по «Стражам Галактики», было представлено переиздание первых шести частей Final Fantasy в «пиксельном варианте» — ремастер выйдет на ПК, iOS и Android.
Видео опубликовано на YouTube-канале Square Enix.
Авторы Deus Ex разрабатывают экшен по киновселенной «Стражи Галактики»
Видео опубликовано на YouTube-канале GameSpot.
Игра должна выйти до конца текущего года.
Что Microsoft показала на E3 2021
Во-первых, был представлен первый полноценный геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2 и стала известна точная дата выхода долгожданного шутера. Фанаты серии смогут оценить вторую часть 28 апреля 2022 года.
Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.
А ещё мы узнали, что новая космическая RPG Starfield от создателей Skyrim и Fallout 4 выйдет 22 ноября 2022 года исключительно на ПК и Xbox Series.
Видео опубликовано на YouTube-канале Bethesda Softworks.
Также был показан первый дебютный геймплейный трейлер Battlefield 2042. В трейлере в том числе показали, как выглядят бои на технике и продемонстрировали разный вид оружия.
Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.
После этого был показан трейлер мультиплеера Halo Infinite. По заявлению разработчиков, он будет бесплатным и доступен в первый день релиза всем желающим. Таким образом 343 Industries хочет, чтобы шутер долгое время развивался вместе с сообществом.
Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.
Шутер Atomic Heart от российской студии стал своеобразной вишенкой на торте. Авторы представили трейлер под песню группы «Мираж» «Музыка нас связала».
Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.
После того как был представлен геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, авторы сообщили системные требования и стоимость игры.
Напоминаем, что смотреть E3 2021 с русскими комментариями можно в социальной сети «ВКонтакте».
В конце презентации Microsoft авторы Prey и Dishonored представили RedFall — экшен о вампирах, который выйдет только на консолях Xbox и ПК.
Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.
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