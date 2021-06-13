Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Статьи

Конференции Microsoft и Square Enix на E3 2021

Microsoft зажгла на E3 2021. На очереди Square Enix
Артём Ращупкин
Комментарии
Что происходит на игровой выставке сейчас — следим вместе с вами.

Игровая выставка E3 2021 (самое большое игровое событие этого года) в самом разгаре. Отгремели онлайн-конференции таких игровых гигантов, как Ubisoft, Devolver Digital и Microsoft. В первый день выставки «горячих» и неожиданных анонсов было мало. Зато второй день начался с приятных сюрпризов.

Если вы начали смотреть E3 с сегодняшнего дня, то напоминаем, что вчера Ubisoft показала геймплей Rainbow Six Extraction, представила масштабное дополнение для Assassin’s Creed Valhalla, показала первый тизер игры по мотивам «Аватара» и рассказала, что сезонный пропуск в Far Cry 6 позволит примерить на себя роль трёх культовых злодеев предыдущих игр серии.

Вы можете ознакомиться с расписанием конференций по ссылке ниже.

Без надежды на GTA 6, но с надеждой на геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2. Что покажут на Е3 2021 Без надежды на GTA 6, но с надеждой на геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2. Что покажут на Е3 2021
Что Microsoft показала на E3 2021
Live Артём Ращупкин

Анонсировано переиздание первых шести частей Final Fantasy в

Помимо экшена по «Стражам Галактики», было представлено переиздание первых шести частей Final Fantasy в «пиксельном варианте» — ремастер выйдет на ПК, iOS и Android.

Видео опубликовано на YouTube-канале Square Enix.

22:50 Артём Ращупкин

Авторы Deus Ex разрабатывают экшен по киновселенной «Стражи Галактики»

Видео опубликовано на YouTube-канале GameSpot.

Игра должна выйти до конца текущего года.

22:20 Артём Ращупкин

Что Microsoft показала на E3 2021

Во-первых, был представлен первый полноценный геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2 и стала известна точная дата выхода долгожданного шутера. Фанаты серии смогут оценить вторую часть 28 апреля 2022 года.

Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.

Новость по теме
Starfield выйдет 22 ноября 2022 года только на ПК и Xbox Series — PS5 в пролёте

А ещё мы узнали, что новая космическая RPG Starfield от создателей Skyrim и Fallout 4 выйдет 22 ноября 2022 года исключительно на ПК и Xbox Series.

Видео опубликовано на YouTube-канале Bethesda Softworks.

Новость по теме
Starfield выйдет 22 ноября 2022 года только на ПК и Xbox Series — PS5 в пролёте

Также был показан первый дебютный геймплейный трейлер Battlefield 2042. В трейлере в том числе показали, как выглядят бои на технике и продемонстрировали разный вид оружия.

Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.

Новость по теме
Появился дебютный геймплейный трейлер Battlefield 2042

После этого был показан трейлер мультиплеера Halo Infinite. По заявлению разработчиков, он будет бесплатным и доступен в первый день релиза всем желающим. Таким образом 343 Industries хочет, чтобы шутер долгое время развивался вместе с сообществом.

Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.

Новость по теме
Microsoft представила геймплей мультиплеера Halo Infinite

Шутер Atomic Heart от российской студии стал своеобразной вишенкой на торте. Авторы представили трейлер под песню группы «Мираж» «Музыка нас связала».

Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.

Новость по теме
Представлен геймплей российского шутера Atomic Heart под песню группы «Мираж»
22:10 Артём Ращупкин

После того как был представлен геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, авторы сообщили системные требования и стоимость игры.

Новость по теме
Стали известны системные требования и цена S.T.A.L.K.E.R. 2 — игра стоит 2499 рублей
21:52 Артём Ращупкин

Напоминаем, что смотреть E3 2021 с русскими комментариями можно в социальной сети «ВКонтакте».

Новость по теме
Где смотреть E3 2021 на русском языке
21:46 Артём Ращупкин

В конце презентации Microsoft авторы Prey и Dishonored представили RedFall — экшен о вампирах, который выйдет только на консолях Xbox и ПК.

Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.

Новость по теме
Авторы Prey и Dishonored представили RedFall. Игра выйдет только на Xbox и ПК
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021