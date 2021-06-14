Услышим ли мы что-то о новой GTA и чем удивят японцы? Take-Two и Capcom на E3 2021

«E3 2021 можно заканчивать. Уж Фил зажёг так зажёг», — подобные сообщения оставляли геймеры в социальных сетях после завершения презентации Microsoft, на которой показали геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2, Starfield, Battlefield 2042, Halo Infinite и Atomic Heart. Посмотрим, чем удивит Take-Two и Capcom.

Именно им сегодня предстоит выступать. Первой мы увидим конференцию владельца серии GTA Take-Two. Она начнётся в 20:15 мск. Так и чего от неё ожидать? Канадский игровой журналист и телеведущий Джефф Кейли, кажется, знает. И по его словам, ожидать чего-то интересного от презентации Take-Two не стоит. Издатель будет говорить о разнообразии и инклюзивности в играх и не собирается анонсировать новые игры. Если его слова окажутся правдой, то E3 2021 действительно стоило было завершать после Microsoft. Take-Two, где хотя бы ремастеры GTA 3 и San Andreas, не говоря уже о GTA 6 или BioShock 4. Тогда какова цель этой презентации? Показать GTA 5 для новых консолей?

После окончания презентации Take-Two начнётся презентация японского издателя и разработчика игр Capcom. Её начало — в 00:30 мск. В рамках своего выступления японцы планируют поделиться новой информацией о The Great Ace Attorney Chronicles, Monster Hunter Stories 2, Monster Hunter Rise и Resident Evil Village. Но надеемся и на приятные сюрпризы. Таким сюрпризом может стать анонс новой Devil May Cry или какого-нибудь ремастера и ремейка.

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