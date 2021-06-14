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Выставка E3 2021 — прямая трансляция конференций Take-Two, Capcom

Услышим ли мы что-то о новой GTA и чем удивят японцы? Take-Two и Capcom на E3 2021
Артём Ращупкин
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Ожидание — ремастер старых частей GTA или анонс GTA 6. Реальность — GTA 5 для PlayStation 5 и Xbox Series.

«E3 2021 можно заканчивать. Уж Фил зажёг так зажёг», — подобные сообщения оставляли геймеры в социальных сетях после завершения презентации Microsoft, на которой показали геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2, Starfield, Battlefield 2042, Halo Infinite и Atomic Heart. Посмотрим, чем удивит Take-Two и Capcom.

Именно им сегодня предстоит выступать. Первой мы увидим конференцию владельца серии GTA Take-Two. Она начнётся в 20:15 мск. Так и чего от неё ожидать? Канадский игровой журналист и телеведущий Джефф Кейли, кажется, знает. И по его словам, ожидать чего-то интересного от презентации Take-Two не стоит. Издатель будет говорить о разнообразии и инклюзивности в играх и не собирается анонсировать новые игры. Если его слова окажутся правдой, то E3 2021 действительно стоило было завершать после Microsoft. Take-Two, где хотя бы ремастеры GTA 3 и San Andreas, не говоря уже о GTA 6 или BioShock 4. Тогда какова цель этой презентации? Показать GTA 5 для новых консолей?

После окончания презентации Take-Two начнётся презентация японского издателя и разработчика игр Capcom. Её начало — в 00:30 мск. В рамках своего выступления японцы планируют поделиться новой информацией о The Great Ace Attorney Chronicles, Monster Hunter Stories 2, Monster Hunter Rise и Resident Evil Village. Но надеемся и на приятные сюрпризы. Таким сюрпризом может стать анонс новой Devil May Cry или какого-нибудь ремастера и ремейка.

Microsoft зажгла на E3 2021. Square Enix показала игру по вселенной «Стражи Галактики» Microsoft зажгла на E3 2021. Square Enix показала игру по вселенной «Стражи Галактики»

Наблюдать за E3 2021 на русском языке можно в социальной сети «ВКонтакте»:

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