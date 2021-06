И вспыхнет пламя. Как изображают драконов в играх

Сложно представить более фэнтезийных созданий, чем драконы. Огнедышащие ящеры с древних времён вселяли в сердца людей страх и ужас, их ненавидели и почитали. Могучие рептилии сочетали грубую мощь, животную грацию, неудержимую ярость и древнюю мудрость.



Этими древними тварями вдохновлялись множество писателей, сценаристов, режиссёров. Неудивительно, что в массовой культуре появилось огромное число их видов. Полюбились крылатые твари и игроделам. Ведь какое путешествие по вымышленному континенту пройдёт без знаковой встречи с огнедышащим созданием? Но какой же путь в видеоиграх прошли драконы? Как разработчики используют этих фэнтезийных существ?

Дракон из World of Warcraft

Драконы в массовой культуре

Драконы или существа, похожие на них, появились в древние времена. Удивительно, но в мифах и легендах множества народов, проживавших в разных уголках планеты, встречаются похожие друг на друга создания. В Древней Руси это был Змей Горыныч, у ацтеков – пернатый бог Кетцалькоатль, у японцев – трёхпалый змей Рю. Различные культуры отводили огнедышащим чудовищам разную роль. У одних они символизировали мудрость и бессмертие, в других отождествлялись с необузданной яростью и жестокостью.



В XX веке окончательно сложился канонический архетип дракона. Способствовали этому труды писателей, собравшие в образе могучих ящеров элементы из различных культур, сказок, мифов и легенд. Основную роль в этом сыграли автор повести «Хоббит» Джон Толкин со своим Смаугом и Клайв Льюис с обитателями Нарнии. С этого момента творцы рассматривали драконов в качестве полноценных личностей и персонажей произведения. Множество фильмов, сериалов и книг окончательно популяризировали их образ в современной массовой культуре.

Дракон Смауг

Драконы в видеоиграх

Драконы проследовали в видеоигры классическим для фэнтезийных рас путём из настолок Dungeons and Dragons и варгейма Warhammer. Однако если эльфы, гномы и орки перенеслись в качестве уже проработанной расы, то вот крылатые ящеры были представлены единичными экземплярами. Геймдизайнеры использовали этих грозных существ как квестовых противников или финальных боссов. Причиной стало чрезмерное могущество огнедышащих рептилий. Их превращение в полноценный народ могло серьёзно сломать баланс. Редкие игры превращали драконов в квестодателей или союзников, помогавших главным героям советом или сюжетным предметом. Самыми заметными проектами ранней эпохи можно назвать игры для аркадных автоматов Venture 1981 года и DragonFire 1982 года, разработанную для Atari 2600.

В них хорошо проявилась ещё одна характерная особенность ранних видеоигр. Из-за технологических особенностей сородичи Смауга совершенно не впечатляли габаритами. Их модели выглядели так же, как и люди или рядовые враги. В Might and Magic: World of Xeen драконы изображались в анфас, и это превращало их в обычных ящериц. Всё это никак не сходилось с их грозной репутацией, полностью убивая чувство опасности.

Дракон из Dark Souls

На этом фоне выгодно выделялась Loom 1990 года. Разработчики из Lucasfilm Games схитрили, демонстрируя монстра лишь в катсценах и в иллюстрациях. Расплатой за передачу чувства масштаба стала минимизация игрового процесса. А вот авторы Dragon Fighter, выходившей для NES, пошли дальше, впервые позволив игрокам поиграть за дракона. Хоть выглядело всё довольно примитивно и максимально просто, в те времена это производило «вау-эффект».



Развитие технологий позволило разработчикам воплотить самые смелые идеи. Из плохоразличимых спрайтов рептилии превратились во впечатляющие модели с реалистичной физикой и возможностью взаимодействовать с ними, а их роль в сюжете стала более комплексной. История сделала круг и из архетипного монстра драконы превратились в полноценных личностей и персонажей. Здесь-то и понадобилось огромное разнообразие у народов мира, позволив использовать существ в самых разных амплуа.

Дракон из Dragon`s Dogma

Разновидности драконов

Драконы продолжают пользоваться колоссальной популярностью в роли главного антагониста. Особенно часто этот приём встречается в ролевых играх, что неудивительно, учитывая их любовь к фэнтезийному сеттингу.

Архидемон из Dragon Age внешне выглядит как классический дракон из древних сказаний. Согласно лору, это Древние Боги, осквернённые порождениями Тьмы и принявшие соответствующий облик. Каждое пришествие знаменует начало Мора, остановить который можно лишь убив злодея. Архидемоны – это воплощение древнего зла, превосходящего всех остальных умом и силой.

Дракон из Dragon Age: Inquisition

Встречаются в Тедасе и обычные драконы. Почти истреблённые существа обитают преимущественно в подземельях, руинах и развалинах. Эти колоссальные чудовища делятся на множество видов в зависимости от возраста и размеров. Да и не все представители извергают огонь. Встречаются и те, кто атакуют электричеством, ядом и льдом. У них невероятная регенерация и стойкий иммунитет к скверне. В отличие от Архидемона, они неразумны и обычно признают верховенство Древнего Бога.

В серии The Elder Scrolls драконы – это дети Бога Времени Актоша. Пользуясь своим могуществом и влиянием Культа, разумные рептилии жестоко правили над миром. Но отступник Партурнакс обучил людей секретному оружию – Голосу. Благодаря этому людям удалось свергнуть деспотию, уничтожив большинство из них. Лишь немногие избежали геноцида, отправившись в изгнание. Спустя много веков первенец Бога Андуин вернулся в Скайрим, чтобы оживить павших сородичей и вернуть власть над смертными.



В игре представлено множество видов, различающихся цветом кожи, строением тела, костяными наростами, способностями. Так, у морозных драконов шипы по спине растут прямиком из позвоночника, а благородные передвигаются под водой. Обитают создания в основном в горах. Все они невероятно сильны и могущественны: чешуя надёжно защищает от копий и стрел, а окончательно добить крылатых ящеров способен лишь Драконорождённый.

Дракон из The Elder Scrolls V: Skyrim

В Dragon's Dogma мифическое чудовище выступает неостановимой угрозой, крушащей всё налево и направо. Он не только разрушает родную деревню главного героя, но и буквально забирает его сердце. В Monster Hunter World драконы – это очередные монстры, которых игроку предстоит переловить. Во вселенной Heroes of Might and Magic глаза разбегаются от видового разнообразия: зелёные, золотые, красные, чёрные, ржавые, кристаллические, лазурные, изумрудные – это далеко не полный их перечень. Эти древнейшие существа воплощают шесть стихий, уравновешивая материальный и духовный мир. Обитают они в разных местах: красные любят гнездиться в недрах вулканов, а чёрные – в глубоких пещерах.



Аналогичным образом во вселенной World of Warcraft драконы – одни из первых разумных созданий. Затем титаны распределили между пятью наиболее могущественными родами силы Аспектов, сделав их доминирующей силой. Прожитые годы превратили их в самых мудрых, умных и хитрых созданий Азерота. Физическая мощь дополняется магическими способностями. Смерть любого из них приводит к серьёзным колебаниям между материальным и духовным мирами, выражаясь в различных катаклизмах.

Дракон из Monster Hunter World

Мрачная вселенная Dark Souls также населена драконами. Местные жители выделяются огромными размерами, прочной чешуёй, дарующей бессмертие, а у некоторых представителей имеются третий глаз во лбу и вторая пара крыльев. Вопреки расхожему мнению, крылатые ящеры оказались весьма разумными тварями, способными понимать языки других народов, а Нагой Сит и вовсе стал родоначальником Волшебства. Каждый бой с его сородичами становится сложнейшим испытанием, ведь даже серьёзно раненный Каламит представляет огромную угрозу для игрока.

В главной роли — дракон!

В некоторых проектах разработчики дают игрокам возможность сыграть за крылатого ящера. Герой серии Spyro – это дружелюбный малыш-дракон. От игры к игре Спайро взрослеет, продолжая всё так же героически бороться со злом. Подобная трансформация отражается и на игровом процессе: меняется стиль диалогов, появляются новые способности. Интересно, что свой знаменитый пурпурный цвет персонаж обрёл из-за графического несовершенства приставки, ведь первоначально зелёный сливался с окружением.

Дракон из Spyro Reignited Trilogy

Игровой процесс Drakan: Order of the Flame разделён на две части. Управляя девушкой Ринн, можно исследовать закрытые локации, подземелья и пещеры. На открытом пространстве героиню сопровождает дракон Арок. Как только Ринн садится на рептилию, управление переключается. Чудовище летает и атакует противника файерболлами.



В Divinity II после победы над верховным некромантом и взятием Боевой Башни герой овладевает артефактом «Сердце дракона», который позволяет превратиться в дракона. У протагониста появляются новые навыки, включая возможность летать и носить особую броню, улучшающую ряд характеристик. Аналогичная способность встречается и в Divinity: Dragon Commander, а вот в Time of Dragons и Lair игрок превращается в драконьего наездника.

Дракон из Divinity: Dragon Commander

Подобная трансформация встречается и во втором «Ведьмаке». Саския, предводительница аэдирнских повстанцев, обладает полиморфными способностями. Будучи дочерью Виллентретенмерта, она способна превращаться в крупную особь дракона. В финальной схватке главный злодей Fable: The Lost Chapters Валет Мечей также перевоплощается в крылатого монстра. Острые зубы, серые когти, крылья, костяные наросты – всё это превращает Джека из Тени в опаснейшего противника.



Существует множество симуляторов драконов, чьё качество скачет от «приемлемо» до «лучше не запускать». Механически практически все они одинаковы: под контроль игрока выдаётся огнедышащий зверь. Различными способами набираются очки, которые затем тратятся на прокачку. Из прочих развлечений в наличии полёт, бои с людьми и другими рептилиями, помощь союзникам, уничтожение поселений и многое другое.

Дракон из Ведьмака 2

Самыми занятными проектами являются The I of the Dragon и Panzer Dracon. Также в игровой адаптации фильма «Эрагон» в нескольких миссиях можно полетать за Сапфиру. Небольшой контент DragonFligh, разработанной для VR, не мешает наслаждаться красивыми видами и боями от первого лица.