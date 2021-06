От Спилберга до Баркера. Режиссёры, помогавшие в разработке игр

Известная личность в режиссёрском кресле способна привлечь зрителей в кинотеатры, также, как и звёздное лицо на постере картины. Но иногда творцам оказывается тесно в рамках киноформата, из-за чего они устремляют свой взор на игровую индустрию. Причины могут быть абсолютно разными: желание попробовать себя в новой сфере, любовь к самим видеоиграм, возможность реализовать задумки, которые невозможно провернуть в фильмах и так далее.

В прошлый раз мы говорили про актёров, участвовавших в создании видеоигр. В этот раз поговорим про знаменитых режиссёров, помогавших в разработке различных игр, и чей вклад не ограничился парочкой отснятых роликов.

1. Стивен Спилберг

Фото: Frazer Harrison/Getty Images

Стивен Спилберг едва ли нуждается в представлении. Его фильмография пестрит культовыми картинами, а полка для наград не вмещает все статуэтки. При этом маэстро успел добиться успеха и в игровой индустрии.

Для геймеров всего мира Спилберг известен как «отец» серии Medal of Honor. После успеха «Спасти рядового Райана» режиссёр решил перенести события фильма в игровой формат. Но в ходе разработки концепция поменялась и Medal of Honor превратилась в самостоятельный проект, хотя многие эпизоды, дословно цитировавшие кино и поставленные самим мэтром, остались на месте. Игра оказалась настолько успешной, что превратилась в полноценную франшизу, долгое время на равных конкурировавшую с Call Of Duty.

Но на счету Спилберга числятся множество других проектов. В 1995 году вместе со своим другом Джорджем Лукасом он выпустил приключенческую игру The Dig. В ходе разработки использовались различные идеи и наработки, невозможные в реализации в кино. Тандем вместе работал и над игровыми адаптациями Индианы Джонса, помогая разработчикам со сценарием, заданиями, сюжетными линиями. Хотя подобное сотрудничество порой имело обратный эффект: иногда авторы запрещали студиям использовать в играх приглянувшиеся идеи, оставляя их для будущих фильмов. Подобное случилось с инопланетянами, с которыми археолог с хлыстом столкнулся в четвёртой части.

Также Спилберг участвовал в создании Jurassic Park: Trespasser, Boom Blox или отменённой LMNO. Но, несмотря на громкую должность художественного руководителя, здесь его влияние уже не было таким большим.

2. Гильермо Дель Торо

Фото: Frazer Harrison/Getty Images

Гильермо Дель Торо – режиссёр с уникальным творческим видением, чей характерный подчерк и стиль легко узнаваем. Особенно выделяются чудные создания, то и дело появляющиеся в его картинах: Хелбой, Фавн, человек-амфибия и другие. Подобный подход позволил сделать интересным для просмотра даже банальный сюжет про гигантских роботов и кайдзю.

Добившись успеха в кино, Дель Торо с интересом стал поглядывать в сторону игропрома, желая поучаствовать в разработке какого-нибудь проекта. Но на этом поприще дела у мэтра сразу не задались и все три захода окончились неудачей. Первую попытку в геймдев в лице зомби-ужастика Sundown студия сначала заморозила, а потом отменила из-за начавшихся трудностей с разработкой. Второй проект – хоррор в открытом мире inSANE, вдохновлённый работами Лавкравта, целиком был идеей режиссёра. Однако его похоронили финансовые трудности издателя THQ, находившегося на грани банкротства.

Ближе всего к релизу подобралась Silent Hill, над которым Гильермо работал совместно с одним гениальным бурятом. Дель Торо всерьёз называл игру главным проектом в жизни и усердно трудился над дизайном уровней и монстров. Проект обещал стать чем-то новым для жанра ужасов, но при этом, не перелопачивая лор «Тихих холмов». Промежуточные результаты игроки и критики смогли оценить по небольшому демо P.T., в финале которого содержался анонс самой игры с Норманом Ридусом.

Однако разразился скандал и новую часть Silent Hill отменили. Решение Konami настолько опустошило Дель Торо, что тот заявил, что пока не желает возвращаться к видеоиграм. Хотя для своего друга Кодзимы режиссёр сделал исключение, подарив внешность одному из персонажей Death Stranding.

3. Джон Карпентер

Фото: instagram.com/johncarpenterofficial

Джон Карпентер – фигура для киноужасов культовая и выдающаяся. Именно его работы, по сути, сформировали правила и особенности жанра, а по его лекалам снимают до сих пор. И даже те картины, что с грохотом провалились в прокате, со временем обрели культовый статус. «Нечто», «Хэллоуин», «Побег из Нью-Йорка», «Чужие среди нас» – все эти фильмы берут не выскакивающими из ниоткуда чудовищами, а нагнетающей атмосферой, игрой цвета, ощущением неизбежности и постоянными сомнениями в стоящих рядом.

Обо всём этом вспомнили авторы из Day 1 Studios, работавшие над F.E.A.R. 3. Хоть официально Карпентер занимал должность консультанта, режиссёр проделал колоссальный объём работы. Поменялся способ повествования, а вся сюжетная информация передавалась в хорошо поставленных роликах. Скримеры сменились весьма проработанным конфликтом двух братьев и постоянным вопросом «кто друг, а кто враг». Тема «Апокалипсиса» также нашла своё место, словно напоминая о неизбежности конца. И хоть игру встретили неоднозначно, зарплату мастер отработал до последнего цента.

4. Джеймс Ганн

Фото: Richard Harbaugh/Disneyland Resort via Getty Images

Несмотря на то что первые серьёзные шаги в киноиндустрии Джеймс Ганн делал ещё в 90-е, по-настоящему звезда режиссёра взошла после успеха марвеловских «Стражей Галактики». Скандальное увольнение из «Дисней» за твиты многолетней давности, работа над новым «Отрядом самоубийц» и возвращение в «Мышиный дом» лишь повысили его популярность среди фан-сообщества.

Свои творческие порывы Ганн не ограничивает рамками кино. В 2000-м свет увидел его роман «Коллекционер игрушек», а в 2012 году вышла игра Lollipop Chainsaw, над которой Джеймс трудился в качестве сценариста и продюсера. Сам режиссёр давно мечтал опробовать себя в создании игр, и предложение от Warner Bros. пришло как нельзя вовремя.

В результате тайтл про восемнадцатилетнюю школьницу в мини-юбке, грызущую леденец и уничтожающую толпы зомби, до отказа наполнен характерным ганновским юмором. Творец абсолютно не сдерживался, используя высокий рейтинг по максимуму: Lollipop Chainsaw просто ломится от расчленёнки, литров крови, сексуальности и шуток ниже пояса. Жаль, больше Джеймс Ганн в игровую индустрию не заглядывал.

5. Бен Кетай

Фото: Mike Coppola/Getty Images

На фоне перечисленных выше мастодонтов Бен Кетай смотрится откровенным новичком. Это тот самый случай, когда видеоигра, которую он помогал разрабатывать, известнее всех остальных его трудов. На профиле в «Кинопоиске» за ним числится лишь восемь работ. Среди них встречаются весьма крепкие. Например, «30 дней ночи» и неплохо оценённые критиками и зрителями сериалы «Избранный» и «Стартап».

Бену повезло, что именно на его фигуре остановили своё внимание Remedy во время разработки нового экспериментального тайтла Quantum Break. Задача перед режиссёром стояла довольно нетривиальная: нужно было снять мини-сериал с весьма именитыми актёрами, который служил бы связующим звеном между разными частями игры. При этом авторам приходилось считаться с принятыми игроками решениями, демонстрируя их последствия, стараясь не просадить общий темп повествования. Из-за этого снимали разные варианты одной и той же сцены, тщательно сверяя его с игровым процессом.

Надо сказать, Кетай справился неплохо. Сериальные и геймплейные эпизоды хорошо дополняют друг друга, позволяя рассказать более комплексную историю. От второго сезона сериала мы бы совершенно точно не отказались бы.

6. Клайв Баркер

Фото: John M. Heller/Getty Images

Наверняка Клайв Баркер в жизни руководствуется принципом «талантливый человек талантлив во всём». Иначе объяснить успех в разных сферах просто невозможно. Баркер известен как писатель, живописец, фотограф, сценарист, актёр театра и кино, режиссёр.

Пусть успехи в режиссёрском кресле скромные, он снял два культовых хоррора: «Кендимен» и «Восставший из Ада». Практически во всех его работах встречается гротескное зло, проявляющееся в виде изуродованных демонов, не стесняющихся проливать литры крови и демонстрировать обнажёнку.

Приход такого человека в игровую индустрию оставался лишь делом времени. Первой его работой стала Clive Barker’s Undying, в которой писатель трудился над сюжетом и проработкой персонажей. Неудивительно, что история вращается вокруг излюбленных тем Баркера – оккультизм, разномастная нечисть, сюрреализм, человеческие взаимоотношения. Но настоящей квинтэссенцией его творчества стала культовая Clive Barker’s Jericho. Характерный и узнаваемый дизайн, девять кругов Ада, плоть, кровь, расчленёнка, нагнетающая и давящая атмосфера. Игра заслуженно обрела культовый статус, а поклонники до сих пор надеются на новый проект от Клайва Баркера.