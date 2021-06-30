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Как хорошо ты помнишь персонажей Сталкера — тест

Тест. Угадай персонажа из S.T.A.L.K.E.R. по описанию
Артём Ращупкин
Угадай персонажа из S.T.A.L.K.E.R. по описанию
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Как сказал охранник бара «100 рентген» по имени Жорик: «Проходи, не задерживайся».

S.T.A.L.K.E.R — знаковый и популярный проект среди русскоязычной аудитории геймеров. Ни одна другая игра не была принята на постсоветском пространстве так горячо, как «Сталкер». Именно поэтому эта серия продолжает развиваться вне зависимости от обстоятельств и окружающей действительности.

Как хорошо вы знаете историю «Сталкера»? Как хорошо вы знаете историю «Сталкера»?

Со временем вымышленный постапокалиптический мир оброс новыми историями, персонажами и локациями. Но помнишь ли ты основных персонажей, которые встречались во время сюжетных заданий в S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо и S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти? Сможешь ли ты отличить их по описанию? А может, ты вспомнишь их легендарные фразочки, которыми они «бросались в тебя» при встрече? В Зоне существует немало сталкеров, история которых может растрогать любого. Предлагаем тебе угадать, о каких персонажах идёт речь в нашем тесте.

Пройти тест можно по ссылке.

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