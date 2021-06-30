Тест. Угадай персонажа из S.T.A.L.K.E.R. по описанию

S.T.A.L.K.E.R — знаковый и популярный проект среди русскоязычной аудитории геймеров. Ни одна другая игра не была принята на постсоветском пространстве так горячо, как «Сталкер». Именно поэтому эта серия продолжает развиваться вне зависимости от обстоятельств и окружающей действительности.

Со временем вымышленный постапокалиптический мир оброс новыми историями, персонажами и локациями. Но помнишь ли ты основных персонажей, которые встречались во время сюжетных заданий в S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо и S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти? Сможешь ли ты отличить их по описанию? А может, ты вспомнишь их легендарные фразочки, которыми они «бросались в тебя» при встрече? В Зоне существует немало сталкеров, история которых может растрогать любого. Предлагаем тебе угадать, о каких персонажах идёт речь в нашем тесте.

Пройти тест можно по ссылке.