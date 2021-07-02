Идеальное место для GTA VI: какой город будет в игре? Видео

Игры от Rockstar Games ждут всем миром, но на прошедшей этим летом выставке E3 2021 не было ни слова о новых релизах от «рокстаровцев». Мы к такому привыкли, но ожидание хоть каких-нибудь подробностей о разработке GTA VI буквально сводит с ума, но не только нас! И пока остальные сверяют десятки инсайдов, мы решили собрать всю доступную информацию и порассуждать на тему нового сеттинга в грядущем блокбастере от Rockstar.
Приятного просмотра!
Виртуальные города из GTA — это важнейшая составляющая любой из частей культовой серии. От города будет зависеть настроение игры и её масштабы. Какой может стать новая площадка для очередной криминальной драмы, смогут ли разработчики использовать проверенные временем локации из Grand Theft Auto: San Andreas и Grand Theft Auto: Vice City, а также — предполагаемые персонажи новой части от девушки-хакера до главы картеля.
Это видеоадаптация материала Город в GTA 6. Каким он будет?
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