Попытка — это пытка! Феномен игр, которые учат принимать поражение

Что заставляет нас снова и снова проходить эти адские уровни? Смотрите в нашем видео.

Играть — не значит всегда побеждать. И главное даже не участие. Играть — это ещё и умение проигрывать, причём достойно, с опытом и пониманием. Некоторые игры буквально спекулируют на нашем азарте, а потому вместо пряника хлещут кнутом: гибель героя от одного удара босса, обидное падение с обрыва из-за игровой камеры и прочие несчастья.

Когда смерть — это только начало? В видео ниже 6 крутых и очень жестоких, а местами несправедливых к игроку историй: от временной петли и дальних границ неизведанного космоса до драматической истории спасения из проклятого подвала. И да, про Dark Souls и Super Meat Boy тоже не забыли — живая классика, без неё никуда, когда дело касается сожжённых нервов и сломанных геймпадов.

📺 Приятного просмотра!

Не забывайте писать в комментариях свои варианты самых нечестных, убивающих и доводящих до исступления игр, проигрывать в которых не стыдно!

Это видеоверсия материала Смерть — это лишь начало пути. Игры, которые учат нас проигрывать