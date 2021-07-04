Попытка — это пытка! Феномен игр, которые учат принимать поражение

Играть — не значит всегда побеждать. И главное даже не участие. Играть — это ещё и умение проигрывать, причём достойно, с опытом и пониманием. Некоторые игры буквально спекулируют на нашем азарте, а потому вместо пряника хлещут кнутом: гибель героя от одного удара босса, обидное падение с обрыва из-за игровой камеры и прочие несчастья.
Когда смерть — это только начало? В видео ниже 6 крутых и очень жестоких, а местами несправедливых к игроку историй: от временной петли и дальних границ неизведанного космоса до драматической истории спасения из проклятого подвала. И да, про Dark Souls и Super Meat Boy тоже не забыли — живая классика, без неё никуда, когда дело касается сожжённых нервов и сломанных геймпадов.
📺 Приятного просмотра!
Не забывайте писать в комментариях свои варианты самых нечестных, убивающих и доводящих до исступления игр, проигрывать в которых не стыдно!
Это видеоверсия материала Смерть — это лишь начало пути. Игры, которые учат нас проигрывать
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