Да что ты знаешь о страхе? 10 самых крутых боссов из Bloodborne — от худших к лучшим

Ох, Bloodborne. Казалось бы, столько лет прошло с момента выхода этой замечательной игры, но её всё равно интересно обсуждать. И с самых разных сторон — от геймплея и утончённого стиля до графики и боссов, с которыми предстоит встретиться всем начинающим охотникам. И именно о последних мы и поговорим. Перекаченных и опасных противников в Bloodborne достаточно и каждый по-своему западает в душу. Кто-то больше, а кто-то меньше. Мы выбрали десять самых крутых боссов экшена и составили своеобразный топ.

10-е место. Ведьма Хемвика

Давайте объективно, каким образом бой с этой горбатой бабкой может принести удовольствие? Она просто появляется в одном из рандомных углов небольшой комнаты, ловит несколько ударов по лицу и сразу же растворяется. Чтобы, правильно, появиться в другом углу и повторить свои действия. Даже во второй фазе, когда у неё появляется двойник, битва не становится интереснее. Объективно, самый скучный и неинтересный босс всей Bloodborne.

Видео опубликовано на YouTube-канале Boss Fight Database.

9-е место. Ром, Праздный Паук

Ром — босс примерно из той же оперы, что и Ведьма Хемвика. Скучный и не особо поворотливый босс может напрячь разве что своими ручными пауками. Именно благодаря им поединок не скатывается в скучное закликивание туши паука, появляется хоть какой-то челлендж. Но, опять же, не настолько высокий, чтобы находиться на более высоких позициях нашего рейтинга.

Видео опубликовано на YouTube-канале Boss Fight Database.

8-е место. Викарий Амелия

Глава Церкви Исцеления предстаёт перед нами в зверски привлекательном обличье (просите за каламбур). Огромный, похожий на волка монстр выглядит действительно внушительно, однако здесь работает правило контраста. Насколько Амелия сногсшибательно выглядит, настолько же с ней неинтересно сражаться. Она крайне уязвима к простому закликиванию, а увернуться от редких ударов не составит труда даже начинающим игрокам.

Видео опубликовано на YouTube-канале Boss Fight Database.

7-е место. Тени Ярнама

Тени Ярнама — серьёзные противники. Три укутанных в мантии фигуры атакуют разными видами оружия и не стесняются наваливаться толпой, если игрок излишне затупит или займёт неправильную позицию. Тени также отличаются весьма вариативным арсеналом атак, из-за чего битва с ними не бывает скучной на третье, четвёртое или даже пятое прохождение. Однако раскусить их не так уж и трудно, именно поэтому — седьмое место.

Видео опубликовано на YouTube-канале Boss Fight Database.

6-е место. Чёрное чудовище Паарл

А вот и пошла тяжёлая артиллерия. Если невнимательно исследовать мир Bloodborne, то встречу с Паарлом можно и пропустить, но в этом случае это не кажется плохим исходом. Настолько эта тварь мощная и сильная. У чудовища много разнообразных атак как по площади, так и по герою. Ещё монстрюга любит носиться по арене и генерировать электрические импульсы. В общем, неподготовленный охотник быстро пойдёт ему на корм, если не озаботится защитой от электричества и запасом бутылочек с целительным снадобьем.

Видео опубликовано на YouTube-канале Boss Fight Database.

5-е место. Отец Гаскойн

Бывший священник в чёрных одеждах станет первым обязательным боссом, с которым встретится охотник. Первые подобные оппоненты ведь не должны быть жёсткими, да? Только Гаскойн плевал на привычные правила. Он беспощадно набрасывается на вас и кромсает с помощью своей секиры, а особо прытких оппонентов успокаивает из мушкета. И когда победа вроде бы уже близка, он достаёт последний козырь из рукава — превращается в свирепого оборотня. И ему вообще наплевать на ваши попытки убежать или спрятаться — догонит, даже глазом не моргнёт. За достойный первый экзамен, широкий набор приёмов и крутую историю Гаскойн открывает топ-5 нашего рейтинга.

Видео опубликовано на YouTube-канале Boss Fight Database.

4-е место. Леди Мария из Астральной часовой башни

Обворожительная Леди Мария появилась в Bloodborne благодаря дополнению The Old Hunters. Она была одним из первых охотников на нечисть и ученицей самого Германа. К сожалению, полученных навыков не хватило для успешного продолжения службы, поэтому теперь Мария сама стала противником убийц чудовищ. И противником очень достойным. Леди обладает одним из самых широких арсеналов атак среди всех боссов экшена. В качестве основного оружия она использует Ракуйо, которую перед самой смертью заряжает магией крови. Битва с Марией не только тяжёлая, но и очень зрелищная.

Видео опубликовано на YouTube-канале Boss Fight Database.

3-е место. Сирота Коса

Финальный босс DLC The Old Hunters может и не выглядит очень внушительно, но способен выбить дерьмо из любого неаккуратного геймера. Гуманоидное создание обладает невероятным набором способностей и ударов, которыми может достать игрока на любой дистанции. Ну и куда же без второй фазы? После примерно половины здоровья Коса берёт свою розовую плаценту в обе руки и обзаводится ещё несколькими атаками, а также дальнобойными приёмами. Если не быть предельно сконцентрированным, то в следующие несколько секунд битва скоропостижно закончится.

Видео опубликовано на YouTube-канале Boss Fight Database.

2-е место. Людвиг

Старший охотник Церкви Исцеления предстаёт перед вами в весьма экстравагантном виде — в образе чудовища с головой лошади и многочисленными конечностями. Это очень опасный монстр с достаточно непредсказуемыми паттернами поведения и мощными атаками, которые могут отправить к ближайшему фонарю за считанные секунды. Во время второй фазы становится ещё веселее — Людвиг достаёт свой священный клинок, которым орудует не хуже любого охотника. Если же попытаться спрятаться на безопасном расстоянии, то вас достанут волны энергии, испускаемые мечом.

Видео опубликовано на YouTube-канале Boss Fight Database.

1-е место. Герман, Первый Охотник

Ухх. До сих пор мурашки от его фразы «Tonight, Gehrman joins the hunt». В эти секунды ты понимаешь, что сейчас тебе не поздоровится. Не стоит обманывать себя иллюзиями, что Герман — уязвимый и медленный старикашка. Его огромный опыт охоты на чудовищ и уловки, накопленные за годы работы, могут успокоить любого выскочку. Даже такого невероятно клёвого бойца с нечистью, как вы. Герман невероятно быстро двигается, может перебить любую атаку и активно свапает оружие, из-за чего накал битвы с ним не спадает ни на секунду. Ну а атмосфера битвы, среди белоснежных цветов и под полной луной… Непередаваемый кайф. Заслуженное первое место.

Видео опубликовано на YouTube-канале Boss Fight Database.