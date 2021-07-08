Что покажут на июльской презентации Sony

Sony проведёт июльскую презентацию новинок в ночь с 8 на 9 июля. Презентация начнётся в 00:00 мск и пройдёт в онлайн-формате. Неожиданных сюрпризов и больших анонсов ожидать от неё не приходится — основной акцент будет сделан на временном эксклюзиве Deathloop.
State of Play — это онлайн-презентация, которую Sony проводит раз в несколько месяцев, чтобы показать предстоящие эксклюзивные игры от внутренних и сторонних студий. Последняя демонстрация, в рамках которой был показан геймплей Horizon: Forbidden West, состоялась в мае этого года.
Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.
Где смотреть июльскую презентацию State of Play 2021
Презентация продлится около 30 минут. Посмотреть её на русском языке можно будет на YouTube-канале GSTV.
Либо на канале PlayStation на YouTube. Начало презентации — в 00:00 мск.
Какие релизы покажут на State of Play 2021
Sony уже сообщила в своём блоге, что зрители увидят девятиминутный геймплейный ролик Deathloop. Arkane Studios покажет, как главный герой Коул использует свои способности, чтобы незаметно подкрадываться к противникам и уничтожать их разными способами. Deathloop выйдет на PlayStation 5 и ПК 7 сентября 2021 года. Игра расскажет историю о наёмных убийцах, которые попали в петлю времени и пытаются выбраться из неё.
Видео опубликовано на YouTube-канале Game Informer.
Новой информации о следующем поколении PlayStation VR, God of War 2 или Horizon Forbidden West не ждите — Sony заранее предупредила, что обо всех перечисленных новинках она расскажет в течение этого лета.
Помимо Deathloop, Sony представит несколько инди-проектов. На презентации могут показать Final Fantasy XVI, Kena: Bridge of Spirits, Sifu, GhostWire: Tokyo, Pragmata, Forspoken, Stray, Jett: The Far Shore, Hogwarts Legacy и другие игры.
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