Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Статьи

Что показали на PlayStation State of Play — геймплей Deathloop, Death Stranding Director's Cut, Lost Judgment

Deathloop и новый экшен в стиле Yakuza. Что Sony показала на июльской презентации
Артём Ращупкин
Аудио-версия:
Комментарии
Презентация ради одной игры?

Sony провела июльский показ новых игр. Она заранее предупредила, что новых подробностей о God of War 2 и Horizon Forbidden West ждать не стоит. Но зато мы увидели, как будет выглядеть Lost Judgment — приключенческий экшен в стиле Yakuza. А в конце 30-минутной презентации рассказали о механиках Deathloop и показали новый геймплей. Все трейлеры с презентации собрали в одном месте.

Что покажут на июльской презентации Sony Что покажут на июльской презентации Sony

Адвенчура Moss book 2 для PlayStation VR

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Кооперативный шутер Arcadegeddon. Игра уже доступна на PlayStation 5

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Кооперативная игра на выживание в стилистике викингов для 10 игроков

Файтинг Sifu, который выйдет на ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5. Релиз игры перенесли на начало 2022 года

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Фантастическая адвенчура Jett, которая выйдет как на консолях прошлого поколения, так и на консолях нынешнего

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Экшен в стиле Yakuza под названием Lost Judgment. Игра выйдет 24 сентября

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Также была представлена Death Stranding Director's Cut — расширенная версия оригинальной игры с новой сюжетной кампанией и противниками

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Deathloop от авторов Dishonored, как и предполагалось, стал центральной игрой мероприятия. Нам показали несколько способов, как можно добраться до цели

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021