Deathloop и новый экшен в стиле Yakuza. Что Sony показала на июльской презентации

Sony провела июльский показ новых игр. Она заранее предупредила, что новых подробностей о God of War 2 и Horizon Forbidden West ждать не стоит. Но зато мы увидели, как будет выглядеть Lost Judgment — приключенческий экшен в стиле Yakuza. А в конце 30-минутной презентации рассказали о механиках Deathloop и показали новый геймплей. Все трейлеры с презентации собрали в одном месте.

Адвенчура Moss book 2 для PlayStation VR

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Кооперативный шутер Arcadegeddon. Игра уже доступна на PlayStation 5

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Кооперативная игра на выживание в стилистике викингов для 10 игроков

Файтинг Sifu, который выйдет на ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5. Релиз игры перенесли на начало 2022 года

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Фантастическая адвенчура Jett, которая выйдет как на консолях прошлого поколения, так и на консолях нынешнего

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Экшен в стиле Yakuza под названием Lost Judgment. Игра выйдет 24 сентября

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Также была представлена Death Stranding Director's Cut — расширенная версия оригинальной игры с новой сюжетной кампанией и противниками

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Deathloop от авторов Dishonored, как и предполагалось, стал центральной игрой мероприятия. Нам показали несколько способов, как можно добраться до цели

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.