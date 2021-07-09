Deathloop и новый экшен в стиле Yakuza. Что Sony показала на июльской презентации

Sony провела июльский показ новых игр. Она заранее предупредила, что новых подробностей о God of War 2 и Horizon Forbidden West ждать не стоит. Но зато мы увидели, как будет выглядеть Lost Judgment — приключенческий экшен в стиле Yakuza. А в конце 30-минутной презентации рассказали о механиках Deathloop и показали новый геймплей. Все трейлеры с презентации собрали в одном месте.
Адвенчура Moss book 2 для PlayStation VR
Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.
Кооперативный шутер Arcadegeddon. Игра уже доступна на PlayStation 5
Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.
Кооперативная игра на выживание в стилистике викингов для 10 игроков
Файтинг Sifu, который выйдет на ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5. Релиз игры перенесли на начало 2022 года
Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.
Фантастическая адвенчура Jett, которая выйдет как на консолях прошлого поколения, так и на консолях нынешнего
Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.
Экшен в стиле Yakuza под названием Lost Judgment. Игра выйдет 24 сентября
Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.
Также была представлена Death Stranding Director's Cut — расширенная версия оригинальной игры с новой сюжетной кампанией и противниками
Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.
Deathloop от авторов Dishonored, как и предполагалось, стал центральной игрой мероприятия. Нам показали несколько способов, как можно добраться до цели
Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.
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