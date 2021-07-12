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Топ-10 игр, которым нужен сиквел: Splinter Cell, Warcraft, StarCraft, Left 4 Dead, Dead Space, Dino Crisis и Burnout

Легендарные игры, которым нужен перезапуск
Денис Абрамов Семён Кудряшов
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Легендарные игры, которым нужен перезапуск
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Splinter Cell, Warcraft, StarCraft и другие культовые игровые серии, требующие продолжения или перезапуска. Смотрите в нашем видеоматериале!

Сегодня вспоминаем по-настоящему важные игровые серии от Medal of Honor до Dead Space и Burnout. Почему спецагент Сэм Фишер из Splinter Cell появляется почти во всех играх от Ubisoft, но новой отдельной игры так и не заслужил? Чем порадуют новые эксклюзивы на PlayStation 5 и может ли среди них оказаться Resistance? Чего ждать от Valve поклонникам Left 4 Dead и утолит ли грядущая Back 4 Blood жажду качественных зомби-шутеров?

Рассказываем о необходимом возрождении StarCraft не только в киберспортивном формате, сюжетном продолжении Warcraft в виде стратегической игры, вспоминаем опасных динозавров из Dino Crisis и непримиримое противостояние могущественных вампиров из Legacy of Kain.

Поделитесь в комментариях на «Чемпионате» своими примерами любимых видеоигровых серий, которые очень нуждаются в хорошем продолжении.

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