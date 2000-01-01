Во что играть в июле? Лучшие релизы месяца
Топовый хоррор про Чернобыль, «Формула 1» и ещё один экшен в сеттинге киберпанка.
Sniper Elite VR (шутер): ПК, PS4 — 8 июля
Вам предстоит окунуться в атмосферу Италии 1934 года, где власть захватили фашисты. Их и придётся искать в прицеле. Обещают кампанию на 18 миссий, оружие времён Второй мировой и свободное перемещение.
Where the Heart Leads (приключения): PS4 — 13 июля
Красивая игра, которая обращается ко многим сложным вопросам жизни. Уит Андерсон спускается в водосток, чтобы найти пропавшего пса — и переносится куда-то вне своего воображения.
TW: Warhammer 2 — The Silence & The Fury (дополнение): ПК — 14 июля
Дополнение для легендарной стратегии. Больше монстров, больше эпичных боёв. DLC добавит парочку новых лордов — главаря людоящеров Оксиотля и Таурокса — тот гонит на убой зверолюдов.
Lost At Sea (приключения, головоломка): ПК, PS4 — 15 июля
Анна путешествует по странному затерянному острову и пытается разобраться в головоломках, одиночестве и самой себе. Красиво, загадочно и в ярких красках.
F1 2021 (гонки, симулятор): ПК, PS4-5, Xbox One, X/S — 16 июля
Главная спортивная игра лета. Новая часть симулятора «Формулы 1». Набор традиционный: обновлённая физика, реальные команды, пилоты и вообще много детализации. Есть мультиплеер, карьера и сюжет.
Last Stop (экшен): ПК, PS4-5, Xbox One, X/S — 22 июля
Детектив с тремя персонажами, которые исследуют загадочные события, происходящие в современном Лондоне. Местами очень наивно и смешно, но прямо скажем: далеко не каждый детектив — это нуар XIX века.
Microsoft Flight Simulator (симулятор): Xbox Series X/S — 27 июля
Да, MFS вышла для ПК ещё год назад. И сейчас — просто релиз на консолях Xbox Series X/S. Это несколько читерский ход, просто чтобы ещё раз залипнуть на удивительные кадры этой игры. Полетели!
Chernobylite (хоррор, выживание): ПК — 28 июля
Хоррор от первого лица в локациях «Зоны». Играем за советского физика Игоря, он ищет пропавшую девушку Татьяну, в которую влюблён. Противостоят ему частная военная организация и мистические аномалии.
The Ascent (экшен-RPG): ПК, Xbox One, X/S
Надо больше киберпанка! В мире будущего корпорация рухнула, а с ней и системы безопасности. Все кому не лень бросились сражаться за власть. Монструозные противники, технологии и оружие будущего. Кайф!
Во что играть в июле? Лучшие релизы месяца
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