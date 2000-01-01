Microsoft Flight Simulator (симулятор): Xbox Series X/S — 27 июля

Да, MFS вышла для ПК ещё год назад. И сейчас — просто релиз на консолях Xbox Series X/S. Это несколько читерский ход, просто чтобы ещё раз залипнуть на удивительные кадры этой игры. Полетели!