Геймплей Battlefield 2042 и FIFA 22 «для избранных». Что покажут на EA Play Live 2021

Презентация Electronic Arts на этот раз состоится значительно позже Е3 — аж через месяц после основного игрового ивента года.

Собрали всю информацию о выставке EA Play Live 2021, ожидаемых анонсах и некоторых слухах.

Когда начнётся EA Play Live 2021

Основная часть мероприятия состоится 22 июля в 20:00 по Москве. Общий хронометраж трансляции составит примерно 40 минут.

Где смотреть

Трансляция будет доступна на официальном сайте Electronic Arts, а также на Twitch и YouTube-канале издательства.

Что покажут на EA Play Live 2021

Больше геймплея Battlefield 2042. Хотя пока неизвестно, что именно расскажет издатель.

Первый геймплей Lost in Random. Это инди-игра от студии Zoink Games (Fe). Она сочетает в себе элементы экшена, тактики и карточных тайтлов.

Новости о будущем контенте для Apex Legends. EA поделится информацией о грядущих нововведениях шутера.

FIFA 22 уже была анонсирована. Скорее всего, мы увидим в действии систему HyperMotion. Ту самую уникальную работу над анимацией с помощью особых костюмов с датчиками и искусственного интеллекта. И которая будет доступна только на PS5 и Xbox Series X|S.

Обновление линейки спортивных тайтлов: помимо FIFA, не забываем про новые части NFL, NHL и другие игры этого направления.

Кроме того, заявлены «несколько других игр». Неизвестно, что именно Electronic Arts подразумевает под этой фразой. Но у нас есть некоторые предположения.

Кстати, если вы не видели трейлер FIFA 22, вот он:

Новость по теме Стала известна дата выхода FIFA 22

На выставке могут анонсировать новую Dead Space

Слухи о перезапуске Dead Space гуляют по сети с начала 2021 года, и не от последних инсайдеров. Ещё в марте известный журналист Джефф Грабб из Venture Beat заявил, что студия EA Motive работает над «видеоигрой по известной и любимой фанатами франшизе». Его слова подхватили другие инсайдеры, а сотрудники Eurogamer подтвердили высказывание и тоже намекнули на Dead Space.

В июне к спекуляциям подключился известный японский сайт Gematsu. Журналисты прямо сказали, что EA Motive разрабатывает новую Dead Space. При этом игра будет не продолжением трилогии, а полным переосмыслением. В июле всё тот же Джефф Грабб добавил, что разработчики, в первую очередь, вдохновляются работами Capcom по части ремейков и смотрят на Resident Evil 2 Remake. Авторы якобы хотят переосмыслить первую часть, добавив в неё элементы из сиквелов. Кстати, за день до высказывания Грабба на официальном YouTube-канале хоррора обновилась аватарка. А мы знаем, что это никогда не происходит просто так.

Теперь о грустном — следующие Mass Effect и Dragon Age не покажут

В начале июля BioWare предупредила фанатов о своём отсутствии на выставке EA Play Live 2021. Все команды студии сейчас заняты разработкой следующих Mass Effect и Dragon Age, поэтому руководство решило не тратить время на презентации.

Мы много работаем над созданием следующих Dragon Age и Mass Effect, а также над кое чем интересным для Star Wars: The Old Republic, что появится в этом году. Мы не будем ничего показывать на EA Play Live 2021.