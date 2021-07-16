Теперь можно играть в любую игру из Steam где угодно. Ну почти.

Что известно о Steam Deck, портативном ПК от Valve: будет ли в России, цена, возможности

Вечером 15 июля Valve неожиданно представила Steam Deck. Это портативный игровой компьютер, который тесно связан с библиотекой магазина и позволяет запускать из него любые игры. Устройство выйдет в некоторых странах мира до конца 2021 года, но Россия в этот список не попала. Тем не менее это не отменяет нашего желания как можно ближе познакомиться с новинкой. Мы собрали всю доступную информацию о Steam Deck и задали вполне логичный вопрос — кому он нужен?

Внешний вид и габариты Steam Deck

Внешне Steam Deck очень похож на Nintendo Switch, однако с некоторыми условностями. Знакомые нам элементы управления вроде стиков, кнопок и крестовины уехали на верхние углы левых и правых сторон. Места, где они располагаются на той же Switch, заняты трекпадами.

Мы уже видели подобные штуки в других продуктах Valve вроде Steam Controller и Index Controller. Сотрудник компании Пьер-Луп Гриффайс отметил, что трекпады нового девайса представляют собой следующую ступеньку эволюции этой технологии. Они предназначены в первую очередь для игр, в которых неудобно управлять привычными элементами. Ну и самое очевидное — их можно использовать вместо тачпада для удобного скролла страниц.

И стики, и трекпады оснащены дополнительными технологиями, которые как бы фиксируют лежащий на них палец и помогают прицеливаться. Это не привычный автоаим, который знаком игрокам на консолях. В Deck встроен дополнительный гироскоп, благодаря чему прицеливание отличается. Первые обозреватели заявили, что это позволяет добиться такого же эффекта, как от обычной мышки.

Под правым трекпадом находится кнопка вызова Steam — не забываем, что устройство в первую очередь предназначено для него. Под левым расположена кнопка для вызова контекстного меню или иных манипуляций. Ну и самое главное — экран. Дисплей размером семь дюймов (на 0,8 больше, чем у Switch) может выдавать разрешение 1280х800, максимальную яркость в 400 нт и частоту обновления в 60 Гц. И да, он сенсорный, прямо как на Nintendo Switch. На лицевой стороне также расположены динамики.

По верхней грани устройства расположены ряды кнопок, стандартный разъём для наушников, выхлоп системы охлаждения, разъём USB-C и знакомые всем консольщикам R1/R2 и L1/L2. На задней стороне Steam Deck расположены четыре дополнительные клавиши, по две с каждой. Это взято из элитных моделей геймпадов вроде Xbox Elite Controller. Очень удобная штука для шутеров, кстати!

Все элементы управления и кнопки можно настроить по своему желанию благодаря технологии Steam Input. Однако журналисты, которые первыми проверили Deck, нечасто прибегали к этому. Девайс замечательно работает с базовыми настройками.

Ключевой пункт — размеры устройства. С момента анонса можно было бы предположить, что Steam Deck достаточно маленький, однако это не так. Его приблизительный вес составляет 669 граммов, а размеры — 298 на 117 на 49 мм. То есть в обхвате он будет занимать столько же места, сколько займут две расположенные рядом PS Vita. А целиком Steam Deck можно уместить на четырёх портативных девайсах.

Технические характеристики Steam Deck

У Steam Deck будет три модификации в зависимости от стоимости. Во всех трёх случаях начинка устройства будет одинаковой, различия будут только в комплектации и объёмах памяти. В самой дешёвой вариации будет установлена память eMMC, а в последующих — полноценные SSD.

Бюджетная версия: 64 ГБ памяти eMMC, чехол.

Средний вариант: 256 ГБ памяти NVMe SSD, чехол и эксклюзивный набор для профиля Steam.

Лакшери: 512 ГБ памяти NVMe SSD, антибликовое стекло, эксклюзивные чехол, набор профиля для Steam и тема для виртуальной клавиатуры.

Сердцем Steam Deck стал гибридный процессор AMD с микроархитектурами Zen 2 и RDNA 2. Примерные аналоги стоят на всех PS5 и Xbox Series X. Центральный выдаёт частоту в 2,4-3,5 Ггц, а графический — 1-1,6 Ггц. Опять же, это примерно то же самое, что показывают консоли текущего поколения. Объём оперативной памяти Steam Deck составит 16 ГБ типа LPDDR5. Устройство будет поддерживать протокол Bluetooth 5.0 и возможность подключаться к сети через Wi-Fi. Память ПК можно также расширить с помощью карточки microSD.

Отдельно в продажу поступит док-станция, прямо как у Switch. С её помощью Steam Deck можно будет подключить к телевизору через порт HDMI 2.0 или к интернету через разъём Ethernet. Она также укомплектована дополнительными разъёмами USB, чтобы управлять девайсом с помощью мышки и клавиатуры.

Время автономной работы Steam Deck составит от 2 до 8 часов. С выкрученной на максимум яркостью и режимами в 60 FPS в Portal 2 можно играть на протяжении 4 часов. Если поставить ограничение в 30 кадров в секунду, то время работы растянется до 5-6 часов. Для долгих игровых сессий Steam Deck явно не предназначен, но мы ведь не забываем, что он портативный?

Стоимость Steam Deck и даты начала продаж

Как я уже сказал, Steam Deck будет поставляться в трёх комплектациях. Разница между ними составит около десяти тысяч рублей.

Вариант с 64 ГБ — 399 долларов (29,5 тысяч рублей)

Вариант с 256 ГБ SSD — 529 долларов (39 тысяч рублей)

Вариант с 512 ГБ SSD — 649 долларов (48 тысяч рублей)

Steam Deck поступит в продажу в декабре 2021 года в США, Канаде, Великобритании и ряде других стран Евросоюза. Пока что жители этих государств могут забронировать себе устройство с аккаунта Steam на специальной странице. Чтобы защититься от перекупщиков, Valve разрешила оформить предзаказ только с тех аккаунтов, с которых совершались покупки в течение июля 2021 года.

Теперь о грустном — Россия в первую волну стран не попала. В 2022 году экспансия устройства продолжится и на другие государства, но подробностей об этом и примерных списков пока нет.

Интересные факты о Steam Deck одной строкой

На устройстве установлена модифицированная версия Steam OC, однако её можно в любой момент можно снести и поставить Windows.

Можно устанавливать любые магазины, в том числе Epic Games Store, Origin и другие.

Есть функция Alt+Tab из игры и возможность открыть видеопроигрыватель или другую программу.

Странное расположение стиков и крестовины только внешне выглядит пугающе и неудобно — кайф от работы со Steam Deck получаешь с первых же минут.

На устройстве уже пробовали играть в DOOM Eternal, Star Wars Jedi: Fallen Order, Death Stranding, Portal 2 и другие тайтлы. Во всех случаях удавалось добиться стабильного FPS со стандартными настройками.

Steam Deck практически не нагревается во время работы.

Весь прогресс можно синхронизировать в «облаке». Благодаря этому есть возможность начать игровую сессию за ПК, а затем переместиться на диван и продолжить прохождение через Steam Deck.

Полноценный видеообзор Steam Deck от IGN

Источник: YouTube-канал IGN

Так кому в итоге нужен Steam Deck?

Я нарисовал несколько возможных сценариев использования Steam Deck.

Первый — у вас достаточно мощный компьютер и нет проблем с производительностью, а также обширная библиотека игр в Steam. Вы не любите консоли из-за конских ценников на игры, но вам хочется чего-то портативного. Тогда вам точно подойдёт Steam Deck.

Второй — у вас среднего качества ПК и есть любимые тайтлы в Steam, которые комп не тянет. Тогда альтернативой может стать Steam Deck. Покупка даже базовой версии будет значительно дешевле апгрейда компьютера. Консоли вы при этом любите, но редко покупаете игры из-за дороговизны, и только на распродажах.

Третий — у вас вообще нет ПК и консолей. Тогда Steam Deck станет вашим лучшим другом на очень долгое время. В этом случае можно потратиться и взять самую «жирную» комплектацию, чтобы ни в чём себе не отказывать.

Во всех других случаях я, если честно, не вижу необходимости облизываться на Steam Deck и ждать дату его релиза. Если у вас есть средний или хороший ПК, но при этом не пугают ценники на консоли и у вас есть та же PS5, то от покупки нового девайса Valve можно и отказаться.