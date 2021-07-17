От токсичной арты не осталось и следа. Как изменилась World of Tanks за последние полгода

Периодические и регулярные изменения — единственный шанс оставить игроков внутри экосистемы большой игры. Разработчики World of Tanks понимают это правило как никто другой. В этом году они решились на радикальные меры, которые должны (в идеале) повлиять на расстановку сил в рандоме. Давайте вспомним, каким изменениям подверглась одна из самых популярных онлайн-игр на русскоязычном рынке за последние полгода.

В начале этого года вышло обновление 1.11.1, которое добавило в World of Tanks тяжёлые танки Италии с механизмом доработанной дозарядки и подбор совзводных по выбранной технике и личным умениям.

Видео опубликовано на YouTube-канале World of Tanks.

Начиная с обновления 1.12, начался ребаланс премиумной техники, разработчики взялись за изменение интерфейса и существующих режимов.

Видео опубликовано на YouTube-канале World of Tanks.

Всё это, конечно, нельзя было назвать какими-то глобальными изменениями, пока 23 июня не вышло обновление 1.13.

Нерф (или окончательное убийство?) артиллерии

Артиллерия — одна из самых обсуждаемых и волнующих тем в среде танкистов. Как бы разработчики ни старались её сбалансировать — всё было тщетно. В недавнем обновлении они предприняли очередную попытку если не похоронить этот класс техники, то хотя бы уменьшить влияние арты на бой.

Появились новые средства противодействия артиллерии. Например, трассеры от арты стали более различимы в небе. Игрокам стало проще понять, где стоит арта и какую точку занять, чтобы укрыться от её залпов. Стало ли союзной арте проще вычислять артиллерию противника? Бесспорно. Но тут нужно учитывать, что трассер не показывает точное местоположение артиллерии, а засвечивается как минимум в десяти метрах от неё.

На мини-карте стали появляться маркеры в форме круга и с точкой в центре. Это отметки о выстрелах артиллерии. Вернее, куда выстрелила арта — там и появляется этот круг. Соответственно, если в бою две артиллерии и вы увидели два круга на мини-карте, то это говорит о том, что они только что выстрелили и находятся на перезарядке. Самое время действовать поактивнее.

Командир и так перегружен перками, а ему дали ещё один. Речь про новый перк под названием «Звуковая разведка». Он предупреждает о выстреле вражеской артиллерии. И тут возникает сразу несколько вопросов. Первый из них — почему именно командиру дали предупреждающую лампу от арты, а не радисту? Ведь командир и так перегружен большим количеством полезных перков. Второй вопрос — почему нельзя было сделать этот перк изначально вшитым? Если же говорить про полезность этого перка, то качать его стоит не на всех машинах. Вряд ли этот перк окажет сильное влияние на медленных мастодонтов типа Type 5 Heavy или Jagdpanzer E-100 — они просто не успеют увернуться от снаряда арты, но могут довернуть корпус, подставив под выстрел экраны. А вот более динамичным средним танкам он лишним не будет.

2017-й: ребаланс артиллерии. Убираем бронебойные снаряды.

2021-й: ребаланс артиллерии. Возвращаем ей бронебойные снаряды.

Четыре года назад разработчики отобрали у арты ББшки, но вернули их в недавнем обновлении. Только если раньше ББшки могли залетать на 1000-1500 дамага, то теперь их урон стал намного ниже. У бронебойного (тактического) снаряда самые высокое бронепробитие. И если снаряд пробивает броню, то наносит больше урона, чем любой осколочно-фугасный снаряд при непробитии. Второй тип снарядов — базовый, он же осколочно-фугасный. Может нанести урон нескольким машинам в зоне разлёта осколков и оглушить их. Но снаряд не наносит критических повреждений экипажу и модулям, если бронепробития не прошло. Третий тип снарядов является альтернативой фугасам, но, в отличие от них, не оглушает танки, а наносит чуть больший урон.

У каждого типа снарядов при этом своя скорость и траектория. У осколочного-фугасного снаряда (базового) траектория одна из самых комфортных, но скорость самого снаряда оставляет желать лучшего. Этим типом снаряда можно доставать танки в труднодоступных местах. Альтернатива фугасам имеет менее комфортную траекторию, но сам снаряд летит пошустрее. Бронебойные снаряды самые быстрые, но траектория их полёта самая худшая.

Видео опубликовано на YouTube-канале World of Tanks.

Геймплей на арте стал сложнее, но не все артоводы оказались к этому готовы

Как все эти изменения сказались на арте? В среднем она стала наносить меньше урона, чем до выхода обновления. Ей снизили количество снарядов и немного порезали дамаг. Если до обновления ты спокойно настреливал по 2-3 тысячи дамага, то в нынешних реалиях, чтобы нанести хотя бы больше тысячи урона, надо сильно постараться. Основной осколочно-фугасный снаряд был понерфлен, а два других снаряда в их нынешнем виде просто нерентабельны.

Также было пересмотрено умение под названием «Интуиция». Если прокачать этот перк, то можно поменять тип снаряда в два счёта. Раньше это умение срабатывало не всегда — мгновенная перезарядка следующего снаряда происходила рандомно. Теперь же это умение работает всегда, но за некоторым исключением. Если попытаться сменить снаряд во время перезарядки другого снаряда, то умение не сработает. Снаряд должен быть полностью заряжен, тогда его можно будет мгновенно поменять.

Повышение роли брони при попадании фугасных снарядов

Ещё одно изменение коснулось фугасов. Тяжелобронированные монстры стали страдать от фугасов меньше, а картонные танки и до обновления боялись этот тип снарядов, а после обновления стали бояться их ещё больше. Если раньше фугасы не пробивали танк через катки и экраны, то сейчас пробивают. Но тут не всё так просто. Если, например, раньше можно было на Т49 подъехать к Маусу в лоб и снести ему 300-400 урона, то теперь такой трюк не прокатит. При нынешней механике фугасов вы нанесёте этому тяжёлобронированному монстру в два, а то и в три раза меньше урона — 100, может быть, 130 урона максимум. Слабобронированные машины, напротив, стали страдать от фугасов ещё больше. Даже если на машине есть экраны, они будут неспособны защитить её от максимально возможного урона.

Видео опубликовано на YouTube-канале OHNNY И ЛУЧШИЕ БОИ WORLD OF TANKS!

Ранговые бои серьёзно преобразились

До выхода обновления 1.13 ранговые бои напоминали бесконтрольное месиво. Оказывается, было достаточно лишь изменить формат, убрав по пять машин из каждой команды, чтобы играть стало намного приятнее. Режим стал больше походить на соревновательный, а влияние каждого танка стало более заметным.

Про остальные изменения вкратце:

Появилось окно выбора игровых режимов.

Добавлен новый режим «Разведка боем». По сути, этот режим представляет из себя тестирование новых карт.

Немного изменилась карта «Минск».

Добавлены некоторые элементы, которые раньше присутствовали только в пользовательских модификациях. Это и командирская камера, и тактический обзор.

Изменились характеристики десяти машин.

Появились новые возможности для создания чертежей.

Видео опубликовано на YouTube-канале World of Tanks.

Обновление 1.14: новая карта, ветка и режим

Можно было ожидать, что после столь масштабных изменений в обновлении 1.13 разработчики возьмут перерыв или представят что-то небольшое, о чём не стоило бы рассказывать отдельно. Но нет, они поступили иначе. Спустя всего полмесяца после выхода обновления 1.13 они рассказали, что ждёт игроков уже в следующем обновлении с приставкой 1.14.

Так, уже совсем скоро в игре появятся новая карта под названием «Старая гавань» и новая ветка чехословацких машин, состоящая из четырёх тяжёлых танков. Это манёвренные машины, больше напоминающие средние танки, чем тяжёлые. Главная их особенность — два топовых орудия на выбор в зависимости от выбранного стиля игры.



Остальные изменения вкратце:

Появится новый обучающий режим под названием «Топография».

Шесть премиумных машин получат улучшения характеристик.

Всем льготным премам повысят бронепробиваемость.

На карте «Руинберг» будет убран балкон на центре карты.

Видео опубликовано на YouTube-канале World of Tanks.